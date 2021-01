Eduardo Abad (UPTA): "El plan de ayuda a la hostelería del Gobierno es claramente insuficiente"

Gonzalo Velarde Madrid

En un año catastrófico para millones de autónomos que se han visto afectados por las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la pandemia, el presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, arroja algunas de las claves sobre los sectores más afectados de cara al 2021. Cree que el sector de la hostelería necesitará más ayudas este año a pesar del reciente plan aprobado por el Gobierno.

¿Cómo valora el plan de choque aprobado recientemente por el Gobierno para ayudar a la hostelería y el comercio?

El plan es claramente insuficiente. La ampliación del pago de los ICO es una buena medida, la rebaja del 35% de los módulos también, pero no acabamos de entender cómo se van a aplicar algunas partes, como las exenciones de cotización. ¿Lleva consigo una ampliación del cese de actividad? Como no se ha hablado con las organizaciones de trabajadores autónomos para tomar este tipo de decisiones, no entendemos cómo se va a llevar a cabo el plan.

También está el reaplazamiento de impuestos para todos aquellos autónomos que no han sido capaces de solventar la situación de aplazamiento con la Agencia Tributaria de los impuestos de IRPF e IVA correspondientes a segundo y tercer trimestre. Tenemos que saber qué mecanismo se va a llevar a cabo. Es verdad que se han podido hacer más cosas, pero estas modificaciones se corresponden con las demandas que UPTA había proyectado al Gobierno en la materia: ampliar los pagos de los créditos ICO, el tema de reaplazamiento del pago de impuestos de IVA e IRPF y la rebaja de los módulos de estos sectores afectados. Son cuestiones que veníamos solicitando al Gobierno y han dado sus frutos.

¿Echan de menos las ayudas directas al sector en este plan?

Ya hay ayudas directas en casi todas las comunidades autónomas a la hostelería y el comercio. Por ejemplo, Galicia ha destinado solamente a la hostelería más de 30 millones de euros en tres meses. Ayudas a fondo perdido que llegan hasta los 6.000 euros. Las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo para poder ayudar económicamente y directamente a hostelería y comercio, y sectores del turismo. Pero los recursos vienen del Estado, y aunque el plan es mejorable, esto hay que recordarlo. Son estos recursos los que también se están poniendo en marcha en las comunidades.

¿Qué medidas adicionales reclaman al Gobierno?

Echamos de menos los incentivos al consumo, son fundamentales para poder reactivarlo. Se trataría de activar elementos como que los autónomos que siguen desarrollando su actividad fuera de su domicilio puedan comer en un restaurante o en un bar y que puedan deducirse esa comidas en el IRPF. Eso sería un incentivo de consumo que aproximadamente beneficiaría a 900.000 autónomos, que podrían empezar a consumir de forma habitual en pequeños establecimientos de hostelería. Sería un auténtico espaldarazo al sector, que es el más dañado por las restricciones.

También echamos de menos que no se incentiven estas ayudas a la comida por parte de las empresas: las ayudas de las empresas a la manutención de los trabajadores. Y en el comercio hacen falta incentivos al mantenimiento de la actividad dotándoles de mecanismos para ganar competitividad, aunque eso será una segunda parte.

¿Se necesitarán más ayudas para el sector Horeca?

Sin duda tiene que haber una segunda remesa de ayudas y estas deben de ser incentivos al consumo en el pequeño comercio. Hay fórmulas que se pueden activar de forma rápida y pueden ser eficaces.

Otra cosa que echamos de menos es el tema de los alquileres. El Consejo de Ministros aprobó que para los grandes tenedores (propietarios con más de 10 locales) que puedan llegar al 50% de rebaja del alquiler. Y que este se pueda pagar en diferido en dos años. Mientras que para los pequeños tenedores solo se ofrece una ventaja fiscal si se llega al acuerdo con el autónomo inquilino. La fórmula más efectiva sería que la Administración se hiciera cargo del 50% del pago del alquiler de los pequeños tenedores.

Hay que recordar que los locales de los grandes tenedores se encuentran localizados principalmente en las grandes áreas urbanas. Es decir, la medida beneficia más a las grandes capitales. Pero la gran masa que está en pequeños territorios se queda fuera de las medidas, porque en estos lugares no hay autónomos con muchos locales. Nosotros pedimos que el pequeño tenedor también reciba el 50% del pago sufragado por el Estado. Ahora solo hay una ventaja fiscal si se llega a un acuerdo para que el propietario pueda tener una ayuda este año. Pensábamos en un principio que se iba a poner en marcha lo que se aprobó en mayo sobre alquileres de viviendas y alquileres de locales destinados a una actividad económica. Entonces se incluyó a los autónomos como colectivo en riesgo de exclusión. Eso es lo que se debería hacer en este momento y tomar medidas para los autónomos inquilinos de pequeños propietarios con ayudas directas.

Y sobre la exención de cuotas...

Sobre a exención de cuotas no tenemos ni idea de cómo se va a llevar a cabo. A día de hoy el cese de actividad ya ampara a estos autónomos que están en una situación de cese por bajada de ingresos o por cierre por imperativo legal (cubre la exención de la cuota y procura una prestación económica). En definitiva, es un plan manifiestamente mejorable, pero recoge medidas que son muy importantes para estos sectores más afectados. Estamos satisfechos con esas medidas porque las veníamos solicitando.

También es hora de que el Ministerio de Industria ponga en marcha una dirección general de Hostelería. Es imposible hablar del sector hostelería desde un punto de vista unificado con el sector Turismo. El ministerio tiene que poner en marcha a un interlocutor directo para la hostelería porque hay más de 350.000 autónomos que desarrollan su actividad y debe haber un entorno directo de diálogo con lo que es el segundo sector en volumen en el Reta.

¿Cómo va la reforma del Reta?

Seguimos con la batalla y hablando con el ministerio para que se introduzca la cotización en base a ingresos reales. Estamos solicitando que acelere al máximo el nuevo sistema de aportación al Reta este año.