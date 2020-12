Pablo Iglesias, para cerrar la pelea del SMI, acepta una subida del 0,9%, inferior a la que baraja Trabajo

El Gobierno todavía no tiene decidido el SMI para el próximo año y la horquilla que baraja pivota entre el cero, como mínimo, y el 1,89%, como máximo, con una salida intermedia en el 0,9%. La facción socialista del Gobierno, con Nadia Calviño como principal defensora y el presidente Pedro Sánchez, como su férreo valedor, defienden que no es momento de una subida, siguiendo las tesis de la patronal. Una tesis que parece prevalecer.

Por otro lado, Trabajo, según fuentes cercanas al ministerio de dirige Yolanda Díaz, defiende que el Salario Mínimo Interprofesional suba al mismo nivel que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos, que a noviembre fue el 1,89%. El próximo lunes, se produce una nueva reunión del Ministerio de Trabjo con los agentes sociales. Tanto sindicatos como empresarios confían en que les presenten en la mesa una cifra consensuada por el Gobierno y no, como el pasado martes, la voluntad del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, desde Unidas Podemos reconocen que hay una dura resistencia del ala socialista del Consejo de Ministros, enroscado en mantener el SMI en los actuales 950 euros, por lo que se conformarán con que el incremento se limitase a un 0,9%, equivalente a la inflación prevista para 2021 y en consonancia con la subida prevista en los Presupuestos para pensionistas y funcionarios.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo se posiciona en las tesis defendidas por los sindicatos, especialmente CCOO que coloca como referencia para la subida del SMI el salario medio pactado en convenios, Yolanda Díaz, expresó hace unos días que, como mínimo, el SMI debía subir el 0,9%, en línea con los funcionarios y pensionistas, aunque también se puso como ejemplo el salario pactado en convenios.

La pelea dentro del Gobierno ha llevado a que públicamente los ministros sean muy cautos en sus declaraciones. Nadia Calviño no ha dicho que el SMI debe quedar congelado, a pesar de que oficiosamente se reconoce que es su posición. La vicepresidenta segunda se ha limitado a pedir "moderación y responsabilidad" y María Jesús Montero, titular de Hacienda, el otro día solicitó "prudencia". Pero ninguna ha hablado de cifras. Por parte del Ministerio de Trabajo, tanto Yolanda Díaz como su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, han declarado que su voluntad es subir el SMI, pero también se han guardado de desvelar ninguna cifra.

En los agentes sociales hay malestar por la deriva que ha tomado este año la determinación del SMI del año próximo. Sindicatos y empresarios recuerdan que la obligación del Gobierno es presentar una propuesta y consultársela, según marca el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la intención de someter la decisión al diálogo social esconde, en opinión de unos y otros, la imposibilidad de cerrar dentro del gobierno de coalición una propuesta. Y su intento de desviar la pelea a los agentes sociales. Sin embargo, las posiciones de sindicatos y empresarios no han variado.

Sindicatos y CEOE, en contra

Así, desde UGT señalan a eE que no aceptarán una subida mínima del 0,9% como una posible solución de consenso dentro del Gobierno. En opinión del sindicato, no se puede comparar la subida de los funcionarios o los pensionistas, con la de los trabajadores con los salarios más bajos del país.

Tampoco será aceptada por la CEOE. El pasado miércoles, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo mantuvieron la posición de que "no es momento de subir el SMI". De no variar este fin de semana, cosa que parece improbable, el lunes los negociadores de la patronal trasladarán al Ministerio de Trabajo que no han variado su posición como les pidieron el pasado martes.

Díaz en Bruselas

Por otro lado, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, trasladó ayer a Yolanda Díaz, de visita en Bruselas, la necesidad de que España apruebe medidas para reducir la dualidad y la precariedad en el mercado laboral, pero "sin que supongo una pérdida de empleo", según informa el corresponsal del eE en Bruselas Jorge Valero.