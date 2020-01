Vuelve el miedo a una fuga de empresas: la CEOE avisa que si el Gobierno sube los impuestos, algunas firmas se deslocalizarán

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha avisado de que si se suben los impuestos, puede haber una deslocalización de las empresas. "Se dice que en España hay una menor presión fiscal que en Europa, pero es falso", ha señalado, tras explicar que el problema es que en Europa la economía sumergida está en el 13%, mientras que en España se encuentra en el 24%.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde ha asegurado que que es "prácticamente imposible" derogar la reforma laboral "de golpe". Asimismo recordado que se ha hablado de derogar los aspectos "más lesivos", pero que todavía no ha oído "cuáles son".

"Se ha dicho que se nos va a llamar a la mesa del diálogo social y vamos con espíritu abierto en este sentido", ha dicho Garamendi

"Se ha dicho que se nos va a llamar a la mesa del diálogo social y vamos con espíritu abierto en este sentido", ha añadido, tras afirmar que sí que se pueden mirar cosas de la reforma laboral, porque "todo es mejorable". El presidente de la patronal ha apuntado que cuando "hablan no lo hacen para fastidiar", sino que los empresarios trabajan "con sentido de Estado y con lealtad institucional".

"Como realmente lo que hagamos sea quitar espacio de adaptación de las compañías a las circunstancias, pues, bueno, lógicamente este país creará menos empleo, esto es así y nosotros honestamente lo diremos", ha apostillado, tras asegurar que los representantes de los empresarios irán a la mesa del diálogo social y plantearán las cosas, aunque "eso de cambiar de golpe todo no va a ser tan fácil".

Garamendi ha hecho estas declaraciones después de que la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmase ayer, durante el traspaso de carteras, que situará la lucha contra la precariedad laboral como el principal objetivo de su Departamento en esta legislatura, por lo que apostaría claramente por derogar la reforma laboral de 2012.

Durante el desayuno informativo, el presidente de la patronal ha resaltado que las reformas llevadas a cabo por el Gobierno durante la crisis económica fueron "buenas iniciativas" y que, de hecho, la laboral "ha sido clave" para que muchas empresas y pymes no se destruyeran. "Cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron, no estarían hoy y son las que crean y generan empleo", ha añadido. Además, ha subrayado que "mucha de la gente que dice hoy que no le gusta la reforma laboral la ha utilizado cuando las cosas le fueron mal".

Aumento del déficit

En otro orden de cosas, Garamendi ha alertado de que el déficit público se disparará este año al 3,5% del PIB si se llevan a cabo todas las propuestas recogidas en el acuerdo programático de Gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. Ha afirmado que a los empresarios "les da miedo" la batería de propuestas, porque hay 25.000 millones de euros de gasto y unos ingresos de 6.200 millones.

"Nos da la impresión de que el déficit de este año con estas propuestas se va al 3,5% y esto ya es un problema de estabilidad con Europa"

"Nos da la impresión de que el déficit de este año con estas propuestas se va al 3,5% y esto ya es un problema de estabilidad con Europa", ha remarcado. En esta línea, ha afirmado que los empresarios van a estar "alerta" y avisarán, porque es "algo muy importante que puede afectar de forma muy especial al mundo de la economía y de la empresa".

En concreto, sobre la desviación del déficit, ha indicado que están preocupados, porque ya con el último Gobierno se había alcanzado con Europa un acuerdo de déficit del 1,8%, que posteriormente se negoció al 2% y ya se ha incurrido en un déficit del 2,5%.

"A veces nos llaman agoreros a la CEOE, pero es lo que hay. En junio dijimos que la economía española iba a crecer al 2,1% y se nos echó encima todo el mundo y nosotros fuimos muy optimistas, porque no va a acabar en el 2,1%, sino que va a acabar en el 1,9% y este año vamos a ir al 1,5%", ha añadido. Además, Garamendi ha hecho hincapié en que le preocupa la deuda y su gestión, porque en la actualidad es casi el 100% del PIB y España es prácticamente el segundo país del mundo con más deuda exterior.

Pensiones...

Sobre las pensiones, ha dejado claro que es "un tema de Estado, que no arregla ni uno ni dos gobiernos", puesto que es cosa del Pacto de Toledo y se tiene que mirar con "gran" responsabilidad de dónde se viene y a dónde se va. "Es fundamental que se vuelva a convocar la mesa del Pacto de Toledo, que saltó por los aires por Podemos en la segunda legislatura", ha recordado.

Las pensiones es un tema "clave" y hay que llamar a la responsabilidad de todos, porque si no, "esto no se arregla y es el principal elemento de gasto que se puede llegar a tener en España", indicó Garamendi, quien afirmó que la CEOE va a participar en la mesa cuando se les convoque. "Siempre hemos estado en el Pacto de Toledo", ha subrayado.

Por otro lado, ha avisado también de que si se suben los impuestos, puede haber una deslocalización de las empresas. "Se dice que en España hay una menor presión fiscal que en Europa, pero es falso", ha señalado, tras explicar que el problema es que en Europa la economía sumergida está en el 13%, mientras que en España se encuentra en el 24%.

Separación de poderes

Garamendi ha afirmado que "todo lo que parece que se mezclan unos poderes y otros no es bueno" para la seguridad jurídica que necesitan las empresas. Así lo ha señalado tras preguntarle si en España existe seguridad jurídica y en alusión a la propuesta del Gobierno de nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado nueva fiscal general del Estado.

"España debe lanzar un mensaje potente de separación de poderes, porque es parte de la grandeza para que un país esté con la cabeza alta", ha resaltado.