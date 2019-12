Rocío Monasterio: "Es una traición que el PSOE claudique ante los separatistas"

Es la cara y la voz femenina más reconocible de Vox, y no solo porque es la presidenta de su partido en Madrid y su portavoz en la Asamblea madrileña, sino porque tiene una forma de ser y estar en política muy rompedora, hiperactiva en redes sociales y con gran presencia en medios de comunicación. Es la mujer que en su día se atrevió a irrumpir en una rueda de prensa de Puigdemont para entregarle unas esposas y un ejemplar del Código Penal al grito de "sin ley no hay democracia". Entonces se dijo que era lo más parecido a un escrache que haya hecho un político de la derecha, pero ni era la primera vez ni será la última en la que Rocío Monasterio (Madrid, 1974) -arquitecto de profesión que acabó la carrera con matrícula de honor o sobresaliente en todas las asignaturas, fundadora de su propio estudio, casada con el compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros y madre de cuatro niños- rompe moldes.

Cuando le preguntas si ejerció de arquitecto sin tener todavía el título niega la mayor y señala que lo que se ha publicado en ese sentido "es una campaña de desprestigio personal y político que la izquierda está emprendiendo con todos los dirigentes de Vox". Dice que el PSOE está claudicando ante los separatistas, lo que supone un acto de traición a los españoles. Insiste en que "el pacto de la vergüenza con ERC" lo pueden frenar el PP y Cs y afirma que estamos en manos del fugado Puigdemont "lo que da la medida del momento tan grave que vive España".

El Rey ha propuesto formar Gobierno a Pedro Sánchez, lo que hace factible un Ejecutivo de PSOE, IU y Podemos con la ayuda de ERC. ¿Está hecho o todavía puede haber sorpresas?

Se están dando pasos para un Gobierno PSOE-IU-Podemos y ERC. Y esto es un fraude a los votantes socialistas, que ven atónitos como el presidente en funciones, el mismo que aseguraba que nunca iba a cruzar determinadas líneas ahora se está sentando con los que piden la autodeterminación, un referéndum y la independencia de Cataluña. El pacto de la vergüenza del PSOE con ERC, con los enemigos de España es peligroso, y yo espero que no se produzca. Los demás partidos que tienen capacidad de evitar que esto se lleve a cabo deben dar un paso para alejar a España de este abismo.

Lo negociadores del PSOE dicen que se está avanzando para encauzar "el conflicto político de Cataluña". ¿Aceptar ese concepto es ya un precio en sí mismo, como dicen algunos?

Que el PSOE hable de "conflicto político" supone claudicar ante el discurso de los separatistas, y lo más grave es que se normalice que la solución política tiene que ser un referéndum en Cataluña, que es parte de nuestra patria y de nuestro país. Que el PSOE acepte ese lenguaje supone una traición a todos los españoles.

Cuando usted dice que "otros partidos tienen que dar un paso", ¿está diciendo que el PP y Cs deberían ir a una abstención patriótica?

El PP y Cs no tienen grandes diferencias con el PSOE, y deberían plantearse un Gobierno de coalición que permita a arrastrar al PSOE a la senda del constitucionalismo, a la defensa de la unidad de España, y alejarnos de ese abismo que es lo que pretenden los secesionistas.

"Apoyaríamos y alabaríamos que el PP hiciera una coalición con el PSOE"

Diferencias entre PP y PSOE sí hay

No, PP y PSOE apenas tienen diferencias. El PP ha comprado el discurso del PSOE de la memoria histórica -y lo hemos visto recientemente con la exhumación de Franco-, ha comprado el discurso de la ideología de género y también parte de la política económica de los socialistas. Además, están con ellos en el abandono de ciertos parámetros de defensa de la familia. Vimos como juntos PP y PSOE aplicaron un 155 blando, y no entiendo qué razones tienen ahora para que el PP no acepte un Gobierno de con el PSOE.

Tal vez que si el PP apoya al PSOE ustedes le comerían la merienda

Si el PP tiene que elegir entre defender el partido o defender a España es que estamos en un momento crítico. Y también Cs estuvo en la misma posición, y en vez de optar por aprobar un Gobierno constitucionalista no lo hizo, y ahí están sus resultados.

¿Y qué harían ustedes en este caso?, ¿Se abstendrían también para que hubiera un Gobierno de coalición del PSOE apoyado por PP y Cs?

Nosotros apoyaríamos y alabaríamos que el PP hiciera una coalición con el PSOE, pero no podemos engañar a nuestros electores. Desde el principio dijimos que en ningún caso haríamos ningún movimiento para favorecer a Sánchez. Y si lo hiciéramos estaríamos estafando a nuestros votantes, cosa que no haremos.

"Estamos en manos de Puigdemont, lo que da la medida del grave momento que vive España"

Al final no es ERC quien va a decidir, porque si Torra convoca elecciones catalanas, los republicanos, por miedo a bajar electoralmente allí, no apoyarían a Sánchez. ¿Eso es así?

ERC tiene una situación complicada porque si se convocan elecciones en Cataluña, su apoyo a Sánchez les podría perjudicar. Estamos en manos de Puigdemont, que sigue fugado porque no se trabajó con contundencia para que acabara en prisión, que es donde debería estar. Que España esté en manos de Puigdemont da la medida del momento tan grave en el que vivimos.

¿Qué le parece la polémica por ese encuentro informal que mantuvo su marido con Iglesias y Arrimadas?

Vox distingue entre los temas políticos y los personales, cosa que con nosotros no se hace. La ideología que defiende Iglesias está en las antípodas de lo que defendemos nosotros, y la vamos a combatir siempre, pero eso no es una razón para no charlar con nuestros adversarios de manera informal. Debemos mantener la cortesía parlamentaria y personal con todos. Pero vamos, que Rufián y el señor Iglesias discutan está bien, y si eso significa que no llegan a un pacto, bienvenida sea esa conversación del día de la Constitución.

Tal como están ustedes con el PP y Cs, ¿en este momento el acto de Colón se podría repetir?

Nosotros siempre que vayamos a hablar de la unidad de España, de la defensa de la Constitución y de las libertades haremos los actos que hagan falta con los partidos que lo deseen. Los complejos y las reticencias a unirse a Vox lo han demostrado otros, nosotros nunca, porque ponemos a España por encima de los partidos.

Sí, pero ustedes le han hecho a Cs un 'cordón sanitario' para que no esté en la Mesa del Congreso, y eso que denunciaban que la izquierda le haría lo mismo a Vox

Nosotros no hemos hecho a Cs un cordón sanitario. Hemos respetado la regla. En la anterior legislatura Vox no tenía escaños suficientes para estar en la mesa, tenía 24, y no tuvo puesto en la mesa, y Cs y el PP no facilitaron ese puesto a nuestro partido. ¿Y ahora Cs con 10 escaños quiere cambiar el juego? El PP lo que quiere es absorber a Cs, y ellos le pueden dar lo que quieran, pero no cambiar sobre la marcha las reglas del juego.

"Los demás partidos deben evitar el pacto de la vergüenza del PSOE con ERC"

Sea como fuere, a ustedes al final no le ha hecho la izquierda el 'cordón sanitario' que decían, ¿no?

Contra Vox intentan hacer cordones sanitarios la izquierda y algunos medios de comunicación de todo tipo. Incluso nos han acusado de cosas tremendas que no son ciertas, como de la granada que se lanzó al centro de menores de Hortaleza. En torno a eso hemos visto declaraciones vergonzosas de algunos medios de comunicación. Incluso el ministro del Interior, con una enorme irresponsabilidad, acusó a nuestro partido de un asunto que está bajo investigación y en el que Vox no tiene nada que ver. Eso sí es un cordón sanitario: magnificar noticias, acusar y criminalizar a un partido político sin ningún tipo de pruebas y hacer un discurso de odio contra nosotros.

Ustedes impidieron que la Asamblea de Madrid hiciera una declaración institucional contra el ataque al centro de acogida, y eso se entiende mal

Nosotros hicimos una condena contra el ataque al centro de menores. Lo que pasó es que la izquierda propuso una declaración institucional donde, en uno de los párrafos, se acusa a Vox de promover que apareciera una granada en el jardín de ese centro. Nosotros no tenemos nada que ver con ese hecho, y por eso nos negamos a firmar la declaración, porque se nos acusaba de algo muy grave.

La presidenta de la Comunidad de Madrid les llamó racistas. ¡Menuda brecha tienen ustedes!, ¿no?

Nos han llamado racistas o xenófobos sólo por preguntar sobre un tema que creemos que es importante. Los políticos estamos para resolver problemas y ahora mismo en muchos barrios hay un problema con los centros de menores. En España hay casi 13.000 menores no acompañados y no se les da ninguna solución. Si el futuro que tiene es que a los 18 años se les deja salir a la calle, sin posibilidad de un trabajo, sin una tarjeta de residente, sin haber conseguido trasmitirles unos valores ni una educación, se produce una grave distorsión. Además, está comprobado que cada vez que se dice que se van a abrir más centros de menores -como afirma el informe de la Fiscalía- se produce un efecto llamada brutal. Y vienen un gran número de inmigrantes ilegales. Pero no nos van a callar porque nos acusen de xenófobos. Tenemos un problema con esto y con los menas, y hay que abordarlo.

"Si los nuevos Presupuestos van a subir impuestos y gasto, preferimos los de Montoro"

Hay otros temas sensibles como la violencia de género, donde es muy difícil compartir los criterios de su partido, y califican de feminazi a cualquier mujer que discrepa, ¿no?

Yo jamás he pronunciado la palabra feminazi. Lo que defiendo es cambiar la ley de violencia de género que ha fracasado en la protección de las mujeres maltratadas. Defendemos que tiene que haber cadena perpetua para asesinos reincidentes y violadores, y lo seguiremos diciendo, aunque ningún otro partido se sume a ello. Defendemos la presunción de inocencia de la mujer y del hombre, y eso no es machismo.

Oiga, parece que el PP le quiere hacer una opa hostil a Cs. ¿Ustedes ponen las 'barbas a remojar' por si después intentan una opa con ustedes?

Es fácil hacer una opa con alguien que es un veleta ideológico o quien coincide en todas las ideas. Ciudadanos y el PP no tienen muchas diferencias. El PP ha decidido situarse en el centro, comprando parte de la mercancía de la socialdemocracia, y de este globalismo que nos impone la ideología de género, los mantras del cambio climático, la memoria histórica, etc. No veo diferencias entre el PP, el PSOE y Cs. Sin embargo, el PP sí tiene diferencias con Vox y precisamente por ello los votantes de Vox no han votado al PP, y muchos votantes del PP se han pasado a Vox.

¿Cree que Vox tiene todavía margen para seguir creciendo?

Vox tiene capacidad de absorber voto de forma transversal del PP, de Cs y también del PSOE. Hay un votante del PSOE que se siente traicionado por la política de Pedro Sánchez, y por su posible pacto con los independentistas, y hay muchos votantes de izquierdas que no están dispuestos a seguir la dictadura del globalismo y rechazan que sus partidos no atiendan la emergencia social que hay en España. Vox está hablando de lo que les preocupa a los españoles, y por eso consigue 52 escaños, y vamos a seguir subiendo en votos hasta que gobernemos este país.

"Tiene que haber cadena perpetua para asesinos reincidentes y violadores"

Lo que les ha indignado a ustedes y a muchos es la charla que el etarra López de Abetxuko dio en la universidad del País Vasco. ¿Cree que hay un falso relato de paz que se ha hecho frente a los terroristas?

Nosotros no vamos a comprar un relato que pretende igualar en equidistancia a verdugos y víctimas, a los enemigos de la libertad con los defensores, que pretende decir que el perdón supone olvidar a quienes son los asesinos. En ningún caso un terrorista, un asesino, puede dar una conferencia en una universidad pública. Esos no son los valores que queremos enseñar a nuestros jóvenes. El relato no lo pueden dictar los etarras. Nuestros jóvenes deben saber cómo fueron los años de plomo, con toda crudeza. Debemos decirles que hay casi 300 asesinatos que todavía no se han resuelto, ni investigado. Si hacemos un relato engañoso de los asesinos de ETA, se puede llegar a repetir los mismos errores en el futuro.

¿Es verdad que usted ejerció de arquitecto sin título entre el 2002 y el 2009, aunque su colegio profesional ha archivado la denuncia?

Un estudiante puede trabajar en un estudio de arquitectura y es lo que hice yo; puede tener una empresa donde se contrate a arquitectos aparejadores, y puede firmar como arquitecto o no hacerlo. Yo antes de estar colegiada no firmé ningún proyecto, como sí lo hice cuando ya estuve colegiada. Este caso se ha fabricado para hacer una campaña brutal contra mi e intentar desprestigiarme a mí y a mi partido, pero sabemos que a la política hay que venir llorado.

Vamos, que ni usted ni su marido hicieron obras ilegales

Nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad. Lo que hay es una campaña por parte de la izquierda para intentar ir desprestigiando uno a uno a todos los miembros de Vox. Pero no lo van a conseguir.

¿Prorrogar los presupuestos de Montoro otra vez a qué conduciría?

Si los Presupuestos que se van a aprobar suponen subida de impuestos y más gasto público, yo prefiero quedarme con los prorrogados de Montoro. El asunto es qué Presupuestos van a defender el PSOE de Pedro Sánchez si al final pactan con los independentistas y con Podemos, pero me temo lo peor.

¿En la Comunidad de Madrid ustedes apoyarán las Cuentas del PP?

En la Comunidad de Madrid se tienen que bajar los impuestos y debe haber una bajada del gasto público ineficaz. No se puede seguir aumentando el gasto político, creando consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, etc. Vox va a estar en lo que es nuestra obligación, desmontar toda esa grasa que le sobra al sistema y que, en la Comunidad de Madrid, después de 24 años de un Gobierno del mismo color , es enorme. En esta Comunidad hay una deuda de 33.000 millones, lo que significa que cada madrileño que nace hoy tiene una deuda per cápita de 5.000 euros, es una barbaridad. Por eso estaremos totalmente vigilantes.

"Si se entendieron para hacer un 155 blando lo pueden hacer ahora para una coalición"

¿Díaz Ayuso merece un aprobado en sus cien días de gobierno?

En estos cien días yo no sabría qué es lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y la mayoría de los madrileños tampoco. Trabajaremos desde la oposición para que, en un futuro, este Gobierno pueda promover y hacer algo por los madrileños y, si son cosas razonables, las apoyaremos pero si no lo son las combatiremos como es nuestra obligación.