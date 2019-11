Iván Espinosa de los Monteros (Vox): "No hay suficientes ricos en España para los disparates de Podemos"

Aunque es el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, su condición de diputado por Madrid le ha convertido en la cara y la voz de su partido, el portavoz en el Congreso, el que da la cara en los medios y el encargado de lidiar con los poderes económicos. Cuando a Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1970) -licenciado en Económicas y Empresariales Icade, y máster en The Kellogg School of Management- le preguntas dónde ha estado el secreto del éxito para que su formación haya superado en escaños los pronósticos más optimistas dice, sin más, que están pegados a la realidad y no viven en un mundo imaginario y paralelo como el resto de los políticos. Señala que cada vez que sus adversarios les llaman fascistas, xenófobos, racistas, machistas y otros calificativos suben en votos porque están insultando a tres millones y medio de españoles.

Pronostica que después de cuatro años de un Ejecutivo de izquierdas del PSOE y Podemos "que va a ser nefasto para España" el próximo presidente será Abascal. Señala que 300.000 votantes del millón nuevo que han conseguido provienen del PSOE. Tal vez por eso en Twitter suele afirmar que "la cultura no es de izquierdas, el patriotismo no es de derechas y el liberalismo no es pecado. Eso sí, progre es a progreso lo que carterista es a cartera" y esa definición se desliza a lo largo de sus respuestas. Tiene un discurso de derechas en estado puro, es educado y exquisito pero implacable cuando se trata de defender las señas de identidad de su partido.

En un tiempo récord se ha forjado un Gobierno de coalición de izquierdas en el que Iglesias será vicepresidente, ¿cómo valora el escenario?

Con desconfianza. Sólo hay que recordar las palabras de Pedro Sánchez diciendo que no dormiría tranquilo si tuviera en el Gobierno a Pablo Iglesias o que no pactaría jamás con el populismo. Que en 24 horas se hayan puesto de acuerdo significa que Sánchez no tiene palabra, ni escrúpulos, ni principios. Un Gobierno Frankenstein de izquierdas es una pésima noticia para España.

¿Con qué consecuencias?

Las que se pueden esperar de un Sánchez que se ha abrazado a un Gobierno bolivariano con su alianza con Podemos y va a depender de quienes están dando un golpe de Estado. Necesita a ERC para apoyar a ese Gobierno, y a Bildu, y a toda una amalgama de partidos que no defienden la unidad de España ni la libertad. Sánchez ha traicionado a sus votantes y no es de fiar. Mejor que Iglesias no se fíe porque cambia de opinión en horas. Con este Gobierno no va a salir nada bueno para España.

Hace nada el presidente decía que le quitaría el sueño gobernar con Podemos, como se lo quitaría al 95% de los españoles...

Escuchar eso y que ahora le dé una Vicepresidencia y tres Ministerios es inexplicable, indefendible, incluso para un mentiroso compulsivo como Sánchez.

¿Qué es peor: el bloqueo o un Gobierno Frankenstein?

Siempre es peor un mal Gobierno que no tener Gobierno. España ha tenido tasas de crecimiento económico muy elevadas cuando no hubo Gobierno en la época de Rajoy. Lo que hay que intentar es que la Administración no se paralice en un país como el nuestro donde más del 40% de la economía es pública y el otro 60 está fuertemente regulado. Pero hay una tercera opción, además de un mal Gobierno o el bloqueo, y es que el PP permitiera que gobernara el PSOE, porque en el fondo no se distinguen en tantas cosas, y pueden hacer acuerdos en materias troncales.

Hombre, si hicieran eso, según dicen todos, el PP les dejaría a ustedes libre todo el espacio de la derecha...

A mí esas explicaciones me parecen las más antipatrióticas, más egocéntricas y menos generosas que he oído en mi vida. De todas formas, todavía faltan tres semanas para que se constituyan las Cortes y en política eso es una eternidad. Ya veremos si Sánchez puede conformar Gobierno.

"No hay suficientes ricos en España para pagar los gastos que la izquierda quiere introducir"

¿Usted es de los que cree que Vox le va a 'comer la tostada' al PP?

Creo que el PP se va a consolidar como un partido de centro, con tintes socialdemócratas, y nosotros vamos a ser una opción patriótica que acoge a votantes que provienen de otros sitios como del PSOE, de Podemos, de la abstención y nuevos votantes. El PP y nosotros competimos en espacios distintos. Yo veo a Santiago Abascal presidente del Gobierno en cuatro años.

¿Cuáles son sus metas principales?

Vamos a combatir a la izquierda alejada del trabajador y al separatismo que quiere destruir España. Contra esas dos cuestiones lucharemos, y estoy seguro de que venceremos. Hemos tardado cinco años en arrancar, y en un año hemos pasado de no existir a tener 52 diputados. Ahora, con cuatro años de Gobierno de Sánchez y Podemos, que serán nefastos, Vox estará gobernando en España la próxima legislatura .

¿Cómo ha valorado que el 10-N haya borrado prácticamente a Cs del mapa y la marcha de Albert Rivera?

La marcha de Albert Rivera ha sido elegante, ha quedado bien, y ahora hay que reconocer todo el trabajo que hizo en sus comienzos en Cataluña, donde tuvo una labor ejemplar en defensa de la unidad de España.Pero su caída y la de Ciudadanos se debe a que la incoherencia en política se paga, y ellos la han pagado. Rivera ha muerto políticamente por la falta de coherencia.

"Tras cuatro años de PSOE y Podemos, que serán nefastos, Vox acabará gobernando"

De entrada, el documento que han firmado el PSOE y Podemos es una declaración de intenciones que deberá desarrollarse, ¿o tiene trampa?

Esos diez puntos que ya han firmado son no solo tramposos sino muy peligrosos para España. De aplicarse, serían un desastre en puertas de una crisis económica internacional. Afrontar en plena desaceleración un festival del gasto absolutamente disparatado y una subida de impuestos es la peor receta posible. Sus políticas en vez de generar empleo y riqueza van a destruir puestos de trabajo, y hacer que aumente la pobreza.

¿La subida de impuestos que plantea la izquierda lleva inevitablemente un aumento del gasto?

Pretenden llevarnos a un festival de gasto público que no nos podemos permitir en un momento en que tenemos unos impuestos ya muy altos y una deuda pública de 1,2 billones de euros. Siempre hablan de subir los impuestos a los ricos, pero no hay suficientes ricos en España para pagar los gastos que ellos quieren introducir. Al final pagarán, como siempre, las clases medias, los trabajadores, los autónomos, las pymes y quienes tienen una nómina, a la que es muy fácil quitarle todos los meses un trozo de su sueldo. Las clases medias se van a quedar con los bolsillos vacíos.

¿Qué piensa cuando oye a la izquierda que este Gobierno va a servir de vacuna contra la extrema derecha?

Pues Ábalos dice lo contrario: que han frenado a la extrema derecha. Entonces, si la han frenado no sé qué miedo tienen. ¿En qué quedamos? ¿Nos han frenado o no? Hemos tenido un resultado muy bueno, pero somos 52 de los 350 diputados. Aún no estamos en disposición de gobernar, pero con estos años del Gobierno de coalición de izquierdas, estoy seguro de que Vox crecerá mucho. De todas formas, preferiría que no destruyeran España, aunque eso no fuera beneficioso para Vox.

"Un festival de gasto público en plena desaceleración es la peor receta y destruirá empleo"

Vamos, que está convencido de que un Gobierno de coalición PSOE-Podemos les da votos a manta...

No me cabe ninguna duda de que, con las políticas que proclaman, Vox se va a disparar. Vamos a tener mejores resultados, pero yo prefiero no tenerlos y que no destruyan a España como van a hacer.

Al final Sánchez, para ser elegido, necesitará a Más País, PNV, BNG, Teruel Existe, los cántabros... pero también la abstención de Bildu, de ERC o de Cs. ¿Eso es factible?

Cs nunca aceptará un pacto así y Sánchez dependerá de ERC, y eso lo que demuestra es que se va a entregar a quienes no creen en nuestro sistema democrático nacional. Ahora más que nunca tenemos que revisar las condiciones en las que se permite a ciertos partidos concurrir a las elecciones generales.

¿Ustedes de verdad ilegalizarían los partidos independentistas?

Más que ilegalizar, se trata de que no se puedan presentar a unas elecciones generales los partidos que no renieguen de su pretensión de romper la unidad de España y no participen en el planteamiento que nos une. En los años 90 no se permitió a los partidos que no renunciaban a la violencia participar en el sistema democrático; podemos usar el mismo método con los independentistas.

¿Y eso cómo se hace?

Modificando la ley electoral como se hizo para quienes no renunciaban a la violencia tiempo atrás.

"Si el Gobierno no actúa contra un golpista como Torra, lo haremos nosotros desde Vox"

Dígame, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito para pasar de 24 a 52 diputados? y ¿de dónde han conseguido el mayor caladero de votos?

El secreto del éxito electoral de Vox es la suma de varios factores. Primero, que Abascal ha estado muy acertado en sus planteamientos; se le entiende muy bien, y los españoles han tenido acceso por primera vez a escucharlo en directo sin que nadie malinterprete sus palabras. Que ganara el debate de los candidatos fue absolutamente crucial. Segundo, hay una preocupación en toda España por la situación de Cataluña en la que ni el PSOE ni el PP ni casi ningún partido propone soluciones definidas y claras, cosa que Vox sí ha hecho, con propuestas contundentes. Y tercero, hemos conectado muy bien con las preocupaciones de las personas de la calle, muy alejadas de las preocupaciones de los políticos.

Pero ustedes también son políticos, y parece que la cosa no va con Vox...

Sí, claro, pero mientras los políticos están hablando de cosas que no les interesan a los españoles, nosotros estamos muy pegados a la tierra, haciendo miles de kilómetros en furgoneta, no en Falcon, para escuchar directamente cuáles son las cosas que preocupan a los ciudadanos.

¿El hecho de que todos en el debate aislaran a Abascal les ha dado muchos votos?

El hecho de que Abascal pudiera decir sus ideas de manera directa y clara sin que nadie le distorsionara nos ha hecho conectar con la gente. Mientras otros siguen hablando de género, de Greta, o de Franco, minimizan lo de Cataluña y viven en un mundo paralelo, Vox ha descendido a lo que plantea la gente real.

"El PP se va a consolidar como un partido de centro y nosotros como una opción patriótica"

¿Y también les da votos que les llamen fascistas, retrógrados, machistas o xenófobos, o no?

Nosotros decimos cosas que piensan, como mínimo, tres millones seiscientos mil españoles, y nuestros adversarios les insultan, y ellos se sienten insultados y dicen: ¿cómo voy a ser fascista por preocuparme porque se mantenga la unidad de España?, ¿cómo voy a ser xenófobo por pedir que se cumpla la ley en las fronteras?, ¿cómo voy a ser racista por pensar que no tiene sentido que se estén dando ayudas a extranjeros que están de manera ilegal cuando no se le están dando a españoles que llevan cotizando toda su vida?, ¿cómo voy a ser radical por pensar que lo que hacen los partidos separatistas es destruir la unidad de España?

Vox ha conseguido escaño en 32 provincias y sólo se ha quedado fuera en cuatro CCAA. ¿Es cierto, como se comenta, que han conseguido entrar en el caladero del PSOE?

Trescientos mil votos del millón que hemos crecido vienen del PSOE y eso indica que el mensaje que damos está calando en ciudadanos de todo el arco parlamentario. Nos pueden tachar de ultraderecha, fascistas, lo que quieran, pero las cosas que decimos no son ni de izquierdas ni de derechas, son de una alternativa patriótica. Mientras otros desentierran a Franco nosotros hablamos con los agricultores, los ganaderos, la gente del mar, de la despoblación, de los problemas de los jóvenes. Y ese es el caladero de la España real.

O sea, que la exhumación de Franco se le ha vuelto en contra al PSOE...

Por supuesto que al PSOE se le ha vuelto en contra. A la gente no le gusta desenterrar a muertos, sean del bando que sean. No ha sido una exhumación, sino una profanación, y profanar tumbas no le gusta a nadie, sea la de Dolores Ibárruri o la de Franco.

"Albert Rivera ha muerto políticamente por la falta de coherencia"

Y si llevan adelante leyes como la de eutanasia y otras del borrador del Gobierno de coalición, ¿las recurrirán en el Constitucional? Pueden paralizar la legislatura, ¿no?

Naturalmente, si se aprueban cosas que consideramos que no son constitucionales, con el nuevo tamaño de grupo que tenemos lo podemos llevar al Constitucional. Llevaremos al TC cualquier ley que coarte la libertad o la igualdad de los españoles.

¿Qué piensan sobre la eutanasia?

Nuestra posición es clara, defendemos la vida, la familia y a nuestros mayores. Que los de la izquierda progre estén pensando en exterminar a una parte de la población cuando es improductiva porque está cobrando pensión y no genera ingresos después de pasarse toda una vida trabajando es una indignidad vergonzosa y no tiene sentido.

¿Torra es el capo de los CDR y tanto la Generalitat como el Gobierno están mirando hacia otro lado con los cortes en la frontera?

Todo esto es insólito. Que una parte del Estado esté incitando a la desobediencia civil, que en realidad es a la comisión de delitos, y que, además, el resto de españoles no puedan circular libremente es intolerable. El corte de la frontera está generando pérdidas millonarias a miles de pequeños autónomos, de trabajadores, conductores, agricultores, y gente que depende de su camión para sobrevivir sin que el Estado y el Gobierno hagan nada. Torra debería ser detenido y puesto a disposición judicial porque está cometiendo a diario graves delitos. El Estado no actúa, y si no lo hace lo haremos desde Vox una vez más, como lo hicimos ya con el juicio del procés.

¿Eso que significa exactamente?

Pues que Vox, con su departamento jurídico, es quien llevó a juicio a los golpistas del procés, y si el Gobierno central no actúa contra un golpista como Torra, que está al frente de los disturbios, de la revolución, de la rebeldía, lo haremos nosotros.

Parece que los políticos presos seguirán en las cárceles catalanas, pero, ¿cree que habrá indultos?

Los indultos y la no dispersión de los presos a otras cárceles españolas será parte del precio que pagará el PSOE para buscar el apoyo de ERC. Es falso que el Gobierno esté teniendo con Cataluña una respuesta proporcionada. Allí ha habido violencia, pillaje, se han asaltado tiendas, se ha impedido la libre circulación, se han cerrado las universidades, y el Gobierno no ha hecho nada por recuperar el control. Sánchez no tiene escrúpulos, es capaz de pactar lo que sea y con quien sea con tal de permanecer en la Moncloa.