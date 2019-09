Solo cuatro CCAA cumplirían la meta de déficit pese al impago del Gobierno

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Los impagos de los incrementos de las entregas a cuenta y otros abonos que están bloqueados por parte del Estado a las comunidades por la situación de interinidad del Gobierno -un estatus en el cual, según la Abogacía, no se pueden hacer determinados desembolsos por razones políticas- amenazan tanto a las tesorerías de las regiones como su equilibrio financiero. Y es que, sin estos fondos -que suman como mínimo unos 7.500 millones, dependiendo de si se le pregunta a las autonomías a la Administración Central-, solo cuatro regiones podrán cumplir el objetivo de déficit para este año.

Así lo indican los últimos pronósticos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que precisan que, si no reciben los fondos que les corresponden, 13 regiones incumplirán las metas a las que les obliga la Ley de Estabilidad. Cabe recordar que para este 2019 el conjunto de las regiones tiene un límite de déficit de una décima del PIB, es decir, unos 1.200-1.300 millones. Un objetivo muy difícil de cumplir teniendo en cuenta que en mayo el déficit autonómico era ya del 0,34% del PIB.

Afortunadas

Las cuatro afortunadas que cumplirían con las exigencias de déficit serían Canarias, Galicia, País Vasco y Navarra, aunque estas dos últimas no cuentan en temas de financiación autonómica, puesto que tienen régimen foral. De esta manera, son 13 las regiones que incumplirían los objetivos de estabilidad: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Sin embargo, este grupo podría sumar nuevos territorios, puesto que los cálculos de la AIReF se habían hecho bajo el planteamiento de que las autonomías no recibieran solo 2.500 de los millones que les corresponden en este 2019 a cuenta del IVA. No se contó con que no recibieran ninguno de los incrementos de las entregas a cuenta previstos para este año, que junto con la cifra citada suman unos 7.500 millones, una cantidad que supera los 8.200 millones si se atienden a todas las partidas que reclaman las autonomías y que están siendo bloqueadas por la interinidad gubernamental.

Y los recortes no están tardando en llegar. El más previsor es el Gobierno de Canarias, que para evitar caer en el grupo de las regiones incumplidoras ha activado reducciones de gasto por valor de 140 millones y así no pasarse de la raya en déficit.

Por su parte, Cataluña ya ha anunciado un ajuste del 6% en el gasto de todos los departamentos y entidades del sector público regional. Precisamente, la Generalitat ya ha anunciado que interpondrá un recurso para reclamar en los tribunales los 874 millones que se les adeudan por las entregas a cuenta.

La estrategia de recurrir a las vías judiciales también se la están planteando las comunidades autónomas del Partido Popular, pero por su cuenta, según ha podido saber elEconomista.