El Gobierno en funciones deja en las CCAA un 'agujero' de 8.000 millones

El agujero provocado en las finanzas de las comunidades autónomas por la situación de interinidad en la que se encuentra el Ejecutivo desde la celebración de las elecciones generales del 28 de abril y la prórroga presupuestaria amenaza por desestabilizar gravemente la economía regional. Y es que, según los cálculos de las regiones, los impagos del Estado superan los 8.000 millones de euros.

Esta cifra es la suma del incremento de las entregas a cuenta que las regiones reclaman al Estado, el mes de IVA que el Ministerio de Hacienda no va a abonar por un cambio contable ejecutado en 2017 por Cristóbal Montoro y otros pagos que tendría que asumir el Estado pero que, sin Cuentas en vigor, no son abordables.

La situación ya afecta a las tesorerías de las autonomías, según denuncian varias de ellas. Este es el caso de Madrid, en donde las tensiones están presentes por la ausencia de unos 1.237 millones en sus arcas, una cifra que está coronada por el impago de 127 millones, que corresponden a la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes.

Algo parecido ocurre en Comunidad Valenciana, donde no dejan de contar solo con el alza de las entregas a cuenta o el IVA, sino que tampoco podrán contar con los 373 millones que se esperaban para la condonación de la deuda del Consorcio Valencia 2007, ente creado en 2003 por la Generalitat , el Ayuntamiento de Valencia y Gobierno central para organizar la Copa América y gestionar el proyecto de la llamada Marina Real Juan Carlos I en la capital del Turia.

Con todo, la región que más pierde en bruto en esta situación es Cataluña. La Generalitat presidida por Quim Torra ha dejado de ingresar unos 1.317 millones, razón por la que ha anunciado que este mismo martes interpondrá un recurso en el contencioso-administrativo.

Y podría no ser la única autonomía que se acoja a esta posibilidad. A pesar de que por lo pronto no se plantean sumarse a la idea catalana, en la Xunta de Galicia aseguran que no descartan ninguna posibilidad con tal de solventar el boquete de 700 millones que sufren sus cuentas, ni siquiera acudir a los tribunales. Similar postura mantiene Castilla y León. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, no descarta recurrir a la vía judicial, aunque apuesta por abordar cuanto antes "un profundo proceso" para cambiar el sistema de financiación autonómica.

Mientras, el Ministerio de Hacienda insiste en que no será posible hacer un solo movimiento hasta que se solvente la situación del Ejecutivo. "La posición es la misma que tenemos desde hace tiempo. Para poder abonar el incremento de las entregas a cuenta es necesario que haya Gobierno. Si esto ocurre, las autonomías son nuestra máxima prioridad y una de las primeras medidas que se tomarán será solventar la situación" a través de un real decreto-ley. Sin embargo, el horizonte de la formación de Gobierno es oscuro, con el PSOE y Unidas Podemos más alejados que nunca.

No hay fórmula para que las regiones cobren los 2.500 millones que les corresponderían a cuenta del IVA de 2017

Sin embargo, lo que ya no tiene solución es la situación del IVA. Como ya adelantó este periódico, el Ministerio de Hacienda ya ha confirmado que no hay fórmula para que las regiones cobren los 2.500 millones que les corresponderían a cuenta del IVA de 2017, que por el citado cambio contable ejecutado por el Gobierno de Rajoy hace dos años no podrán recibir.

Se trata de un problema que se esperaba solventar a través de un cambio en el sistema de contabilidad del citado impuesto a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero su rechazo y la convocatoria electoral dio al traste con estos planes.

El Gobierno culpa a la oposición

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, salió el viernes al paso de las exigencias de financiación autonómica lanzadas desde distintas comunidades. "No es una cuestión de voluntad política, sino del cumplimiento de la ley y de cumplir la legalidad" por la falta de Presupuestos en 2019. "Y no los hay, no porque no se haya puesto un proyecto sobre la mesa, sino porque algunos que ahora lo reclaman, dijeron no", indicó, señalando a los partidos de la oposición.