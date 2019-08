Hacienda recrudece la guerra por el IVA de las televisiones autonómicas

La guerra por el IVA de las televisiones autonómicas escribe un nuevo capítulo. A finales de 2017 la Agencia Tributaria inició una nueva ronda de investigación y comprobación de las liquidaciones de IVA de las distintas cadenas regionales entre 2015 y 2017 que le ha llevado a exigir el pago de más de 150 millones. Pese a que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) dio la razón a las teles tras la primera ronda de investigación (2012-2014), Hacienda mantiene que estas no se pueden deducir todo el IVA vinculado a su actividad por lo que, por ejemplo, a Canal Sur le ha exigido 63,7 millones por cuotas impagadas e intereses de demora. En el periodo anterior, la inspección propuso a la cadena regularizar su situación tributaria por 27 millones.

La historia se repite en cadenas como la aragonesa, la extremeña, la gallega, la catalana o la castellano manchega, que son las que han presentado cuentas de 2018. Así, TV3 asegura que el año pasado la Agencia Tributaria (Aeat) le comunicó que estaba investigando la deducibilidad de su IVA entre enero de 2015 y octubre de 2017. Aunque la catalana descarta tener que pagar lo que le exija Hacienda, ha estimado un riesgo de 50 millones anuales, considerando un periodo máximo de seis años. Tras la primera inspección abierta en 2015 le pidió 55 millones. La autonómica aragonesa explica que, después de que el TEAC anulara las resoluciones de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, en 2018 la Aeat tenía abiertos procesos por el IVA de 2016 y 2015 por el que le reclama 4,7 y 7,2 millones, respectivamente, basándose en los mismos criterios.

Y es que, la AEA rechaza que las televisiones autonómicas se puedan deducir las cuotas de IVA soportadas que estén vinculadas a su actividad que no tiene carácter económico, como la prestación de servicio público. Así, Hacienda interpreta que las teles autonómicas son entes duales que realizan una actividad sujeta a IVA, en referencia a la venta de publicidad, y otra no sujeta a IVA, en referencia a la emisión de programas, por lo que no tendrían derecho a una deducción íntegra.

En 2018 empezaron a salir las primeras resoluciones del TEAC que dieron la razón a las televisiones. El tribunal entendía que las teles prestan un servicio a los gobiernos autonómicos y que las subvenciones son una contraprestación económica. Así, ese servicio como actividad económica no exenta de IVA comporta reconocer el derecho ilimitado a la deducción de las cuotas. La divergencia en las interpretaciones ha llevado al TEAC a elevar los casos al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que aún no se ha pronunciado.

Las diferentes interpretaciones se ven claramente en el caso de la cadena gallega (TVG). En 2014 la Aeat le exigió el pago de 6,3 millones por el IVA soportado en 2013 que no consideró deducible. Del año 2014, le reclamó 2,03 millones. En abril de 2017 el Tearg falló a favor de TVG obligando a la Aeat a anular las liquidaciones impugnadas y a devolver el dinero. Pese a este revés, en 2018 la Agencia Tributaria inició una inspección sobre el IVA deducido entre enero y mayo de 2017 basándose en los criterios expresados por el Tribunal, que, según interpretó la Aeat, señalaban que el servicio de elaboración y emisión de una determinada programación es una actividad no exenta de IVA y por lo tanto las cantidades recibidas de la comunidad autónoma forman parte de la base imponible. En este sentido en noviembre de 2017 acordó exigirle 4,17 millones. Respecto a los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año y al ejercicio 2018, abrió otra inspección para revisar la liquidación del IVA con una motivación similar a la del periodo 2013-2014. En marzo de 2019 resolvió exigir el pago de 4,12 millones por las cuotas insatisfechas.

Los ingresos publicitarios, a la baja

Las televisiones autonómicas facturan cada vez menos por publicidad que las televisiones de pago. Según los últimos datos recopilados por Infoadex, las cadenas públicas regionales ingresaron 43,9 millones de euros en el primer semestre de 2019, un 12,3% menos que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, las teles de pago recibieron una inversión publicitaria de 54,9 millones, un 8,4% más. Así, las autonómicas continúan en 2019 los malos datos registrados en 2018 cuando, por ejemplo 'Canal Sur' facturó un 14% menos o 'TV3' ingresó un 2,2% menos.