Los test de seguridad Euro NCAP ponen a prueba por primera vez la tecnología de conducción autónoma

La autoridad independiente que evalúa la seguridad de los vehículos nuevos en Europa, Euro NCAP, ha puesto a prueba por primera vez la tecnología de conducción autónoma y concluye que actualmente no hay ningún automóvil en el mercado que ofrezca plena automatización o autonomía.

Según informó el organismo en un comunicado, los automóviles de hoy en día pueden brindar asistencia al conductor, pero es algo que no debe confundirse con conducción autónoma, ya que este sigue siendo el pleno responsable de una conducción segura. | Así son los seis niveles de conducción autónoma.

Además, Euro NCAP indica que, si se usa correctamente, esta tecnología puede ayudar al conductor a mantenerse centrado en el carril de la carretera, a establecer una distancia de seguridad con el resto de vehículos y a fijar una velocidad segura.

No obstante, recalca que estos sistemas no deben utilizarse en situaciones para los que no están diseñados, así como que no deben considerarse una alternativa a la conducción segura y controlada.

El 70% de los conductores están equivocados

"El mensaje de Euro NCAP sobre estas pruebas es claro: los automóviles, incluso aquellos con sistemas avanzados de asistencia al conductor, necesitan un conductor atento detrás del volante en todo momento. Es imperativo que los sistemas de seguridad pasivos y activos permanezcan disponibles en segundo plano como respaldo vital de seguridad", destacó el secretario general del organismo europeo, Michiel van Ratingen.

Según una encuesta realizada por Euro NCAP, Global NCAP y Thatcham Researcha, más del 70% de los consumidores cree que ya es posible comprar un automóvil que se conduzca solo.

Euro NCAP ha probado los sistemas de ayuda a la conducción de diez automóviles: Audi A6, BMW Serie 5, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz Clase C, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla y Volvo V60.

