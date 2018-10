Madrid limita la velocidad a 30 km/h en la mayoría de las calles de la ciudad

30 Kmsh, donde antes eran 50, 20 donde antes eran 30, ......!!!! NOS VAMOS A FORRAR !!!! El ciudadano, a pagar multas, el Ayuntamiento bolivariano, a cobrar las mismas, eso si.... no busquen ustedes justificación alguna de motivos de seguridad, pues como verán, al tiempo autorizan a los patinetes, a circular por la calzada, ( cuantos van a morir )....Ojo, ni siquiera por los carriles bici, que ahí estorban, mejor entre coches y autobuses. ¡¡ Que desastre de DesGobierno municipal !! Menos mal que pronto hay elecciones Municipales, en las que y gracias a PSOE, estos personajes bolivarianos, dejarán de DesGobernar Madrid. P.D. Patinetes, sin permiso alguno para conducirlos, sin casco, sin norma alguna, porque su usuario no tiene la obligación de conocer la misma, aunque por contrario si se exija a otros usuarios de la misma calzada su conocimiento obligatorio, así, como es el caso de los motoristas, hasta llevar casco.

#4

| 05-10-2018 / 16:05

6

Dejar la legislación viaria en manos de los dueños del monopolio de transporte metropolitano, provoca cosas como estas.



Quito aparcamiento en superficie, para que mis amigos de los parkings privados no pasen frio, y así, me regalan un abriguito que ya no necesitan.



Reduzco la velocidad máxima, de forma que si necesitas ser productivo, porque te gusta viajar sentado, o eres millonario y vas en una oficina con ruedas con chófer, o coges el metro o el bus.



Eso si, deja abierto el tema de la seguridad para los patinetes, bicis, patines, etc... Que esos no pagan, ni les importa las consecuencias de sus actos.



Si pusieran radares en algunos carriles bici, veríamos que 30 por hora es un limite muy restrictivo... Para las bicicletas eléctricas manipuladas. Que son los nuevos vespinos.