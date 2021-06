¿Puede la DGT multar a un coche aparcado en el garaje que no tenga la ITV?

elEconomista Madrid

El pasado 1 de junio no solo entró en vigor la nueva factura de la luz, sino que también lo hizo la nueva Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Y, también, con polémica por una de sus novedades: una multa de 200 euros por tener la ITV caducada, estando el vehículo en circulación o estacionado en la calle.

Esta sanción llevó a pensar a muchos que podrían ser multados si tienen un vehículo en el garaje que no haya pasado la ITV. Sin embargo, Coches.net explica que la DGT niega esta posibilidad. "Si el vehículo no está circulando, la DGT no va a multar, este organismo no va a perseguir a los que no tengan la ITV en vigor si el coche no está funcionando", explica el departamento de prensa del organismo.

Las otras novedades de la ITV

El cambio más importante que ha establecido la nueva ITV es la que hace referencia al sistema antibloqueo de ruedas (ABS), que pasa de defecto leve a grave en caso de que su funcionamiento sea incorrecto. Asimismo, el posible desprendimiento de los retrovisores también pasa a ser defecto grave.

También se aclara la comprobación de las emisiones en vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV) o la identificación de las motocicletas con sistemas avanzados de control de emisiones. Además, se habilita el poder comprobar los datos del permiso de circulación en el Registro online en caso de que el conductor no los presente.

Las nuevas multas de la ITV

- Multa de 200 euros, por tener la ITV caducada, estando el vehículo en circulación o estacionado en la calle. La ITV deberá pasarse inmediatamente.

- Multa de 200 euros, por circular con una ITV desfavorable. En caso de defectos graves solo se puede circular desde el centro de inspección hasta el taller de reparación, habiendo que volver a pasar la ITV en un plazo máximo de dos meses.

- Multa de 500 euros, por circular con una ITV negativa. En caso de defectos muy graves, no se puede circular y el vehículo tendrá que ser remolcado por una grúa desde el centro de inspección hasta el taller, habiendo que volver a pasar la ITV en un plazo máximo de dos meses.