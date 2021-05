Esta es la nueva ITV que entra en vigor este 1 de junio: cambios y multas que se introducen

Con el fin de adaptarse a las nuevas tecnologías, este 1 de junio entra en vigor la nueva Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Un rutina por la que deben pasar todos los coches, motos o similares móviles en circulación, dependiendo de su antigüedad, y que cobra un nuevo sentido en ciertos aspectos, además de dejar unas multas que pueden ser muy severas en caso de no cumplir con la normativa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue firme con su plan de modernizar cada aspecto que recoja su ámbito de actuación y bajo este concepto en apenas unos días introducirá nuevos aspectos en lo que se refiere a la ITV. Una inspección que se había quedado, en cierta forma, anticuada con las nuevas tecnologías que ya incluyen todos los vehículos y que así dará más seguridad para una protección en carretera.

Por ello, el cambio más importante será el que hace referencia al sistema antibloqueo de ruedas (ABS). Hasta ahora contemplado como un defecto "leve", el próximo martes pasará a ser considerado "grave" en caso de que su funcionamiento sea incorrecto, puesto que se entiende que ya está acoplado en la inmensa mayoría de vehículos. Así mismo, el posible desprendimiento de los retrovisores también pasa a ser "defecto grave".

La matriculación de coches de Reino Unido cobra un nuevo sentido tras el Brexit

Junto a estos dos cambios, también se aclara la comprobación de las emisiones en vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV) o la identificación de las motocicletas con sistemas avanzados de control de emisiones. Además, se habilita el poder comprobar los datos del permiso de circulación en el Registro online en caso de que el conductor no los presente.

Por último, también se incorpora la matriculación de vehículos procedentes de Reino Unido, toda vez que con el Brexit ya se considera un país tercero fuera de la Unión Europea.

Multas

Aspectos todos nuevos que tendrán parte crucial en el devenir del visto bueno o no a la inspección y su respectiva multa, en caso de no cumplirla y arreglarla o no pasarla definitivamente. De esta forma, así quedan las multas a partir del 1 de junio:

- Multa de 200 euros, por tener la ITV caducada, estando el vehículo en circulación o estacionado en la calle. La ITV deberá pasarse inmediatamente.

- Multa de 200 euros, por circular con una ITV desfavorable. En caso de defectos graves solo se puede circular desde el centro de inspección hasta el taller de reparación, habiendo que volver a pasar la ITV en un plazo máximo de dos meses.

- Multa de 500 euros, por circular con una ITV negativa. En caso de defectos muy graves, no se puede circular y el vehículo tendrá que ser remolcado por una grúa desde el centro de inspección hasta el taller, habiendo que volver a pasar la ITV en un plazo máximo de dos meses.