¿Qué etiquetas de la DGT cambian, cuándo y qué pasa con las viejas? Dudas a las nuevas pegatinas ambientales

La Dirección General de Tráfico (DGT) se había puesto este 2021 como clave para introducir modificaciones en las pegatinas ambientales que rigen los vehículos españoles desde 2016. Según el nivel de contaminación, en los últimos cinco años han sido muchas las quejas de diferentes instituciones sobre los niveles asignados. Unas reclamaciones que habían sido atendidas por el Gobierno, pero que en las últimas semanas no terminan de desencallar mientras se sigue estudiando qué cambios habrá finalmente en dichas etiquetas.

Distintivo B, C, ECO o Cero Emisiones. Estas son las cuatro pegatinas que desde que se implantaron han tenido que irse colocando en todos los vehículos españoles, con la correspondiente sanción si no se llevaba. Pero ante las demandas del sector de la automoción, que las consideraba en algunos casos "injustas", el Ejecutivo tenía pensado cambiarlas para este 2021.

Y así sigue siendo la postura, hasta nuevo aviso, aunque recientemente el director de la DGT en una entrevista a El Español ha abierto la puerta a una posible marcha atrás por la que no habría cambio. "Es verdad que se pueden hacer ajustes, actualizaciones una mejora. Y si somos capaces todos de forma consensuada de ponernos de acuerdo pues haremos un retoque. Pero si no pues no pasa nada. No puedo decir, por tanto, si al final se cambiarán o no las etiquetas", ha remarcado Pere Navarro.

¿Qué pegatinas cambian?

Por lo tanto, sobre la mesa está la duda de si finalmente cambiarán y de hacerlo en qué forma. Hasta donde se había deslizado, una de las grandes propuestas era introducir una letra 'D' para los nuevos coches matriculados y que contaminan mucho menos que los de gasolina de 2007.

Además, también se prevé que la nueva normativa afecte a los coches híbridos ligeros con 600 caballos de motor, que pasarían a ser ECO al tener una parte eléctrica. Un distintivo donde también podrían entrar las motos que cumplen con la normativa Euro 5 de emisiones.

¿Cuál es la fecha marcada para el cambio?

Pero previsiones todas y con las muchas dudas entre la DGT, las asociaciones medioambientales y las instituciones automovilísticas, la fecha marcada para el cambio ya se acerca sin una solución clara. En julio se pensaba que estas pegatinas se modificarían, aunque las palabras de Navarro dejan muy en duda que se establezca esta nueva normativa para el inicio de verano.

¿Tengo que pegar la nueva etiqueta sobre la vieja?

Lo que sí parece claro es que de entrar estos nuevos distintivos, no tendrán efecto retroactivo. Es decir, no habrá que sustituir una pegatina por otra ya colocada, pues la gran parte de las medidas consensuadas solo afectan a los nuevos vehículos que salen del concesionario.

Multas

Además, tampoco parece que cambiarán las multas por no llevar estas pegatinas. Al igual que la etiqueta de la ITV, no llevar distintivo ambiental, llevarlo en un lugar poco visible o llevarlo con una categoría incorrecta está penado con hasta 100 euros.

Para saber qué categoría pertenece a cada vehículo, la DGT siempre tiene habilitado el teléfono 060, la aplicación Mi DGT o en la propia web de Tráfico a través de este enlace.