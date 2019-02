¿Quiénes son los mejores docentes de España?

Carmen García Madrid

A pesar de ser uno de los grados universitarios con la note de corte más baja y con comentarios desafortunados sobre lo fácil que es cursarlo, la carrera docente lleva consigo un peso repleto de responsabilidad y dedicación, pero sobre todo, de vocación. La educación está siendo testigo de enormes cambios en su sistema, en sus aulas, en sus docentes y en sus alumnos y los que la viven desde dentro analizan cómo se está llevando a cabo este desarrollo.

Durante las últimas semanas se ha oído hablar de varios docentes nombrados como los mejores del país de Primaria, Secundaria y Universidad. Además, aquellos cuyas metodologías se salen de lo normal también han sido premiados por su valentía y capacidad de esfuerzo.

IES Bolavar: centro sin deberes

Uno de estos es Toni Solano, director del IES Bolavar, un centro de Castelló de la Plana con un alto porcentaje de alumnos en desventaja social. Toni es uno de los primeros profesores en desempeñar una metodología poco explotada hasta el momento, con el principal objetivo de reducir el enorme fracaso escolar del centro. "Nuestro centro tiene una gran diversidad de alumnado, incluso con un aula específica de espectro autista, algo que nos imprime una particular sensibilidad que acaba convirtiéndose en seña de identidad: la inclusión", explica el director.

Una de las medidas más comentadas de este centro es el no enviar deberes a los alumnos. Se decretó de esta forma porque los docentes veían que muchos alumnos no hacían las tareas porque no tenían apoyos externos. Según Toni: "la única manera de salvar ese escollo es recurriendo a academias por las tardes, lo que tampoco se pueden permitir muchos". Esto provoca que los deberes agraven más el fracaso en los niveles más bajos de la educación, desde el punto de vista del docente. En este "centro sin deberes", los maestros se han adherido de manera voluntaria a la iniciativa de reducir, racionalizar o suprimir estas tareas para sustituirlo por el trabajo tutelado en el aula.

La tecnología ha contribuido en muchos aspectos a la educación y tanto los centros como los docentes deben estar formados en su uso. Prácticamente todos los colegios ya utilizan materiales digitales. En el caso del IES Bolavar, se emplean documentos compartidos, aulas virtuales, robótica, drones, etc. No obstante, el director del centro se mantiene firme con el uso de los teléfonos: "Creo que el asunto de los móviles y los menores no es tema exclusivo de la Escuela y que no debería recaer en los docentes la responsabilidad de educar en su uso". Sobre la situación política actual, Toni Solano manifiesta que "la sociedad y los políticos deberían dejar de lado las disputas banales y centrarse en definir qué modelo de Escuela hace falta para enfrentarse al futuro". Además, añade que, bajo su punto de vista, "cambiar las leyes educativas cada cuatro años es lo peor que le puede pasar a nuestro país".

Kumon, un método que despunta

Existen numerables estrategias en el entorno educativo sobre cuál es el mejor método para educar a los más pequeños. El caso de Kumon es conocido a nivel mundial y recientemente una de sus docentes ha sido nombrada como mejor profesora de Kumon en Europa y África. Mª Luz Cristóbal confiesa que este premio es una realidad por contar con un método con el que "poder individualizar al máximo con mis alumnos, poner pasión y muchas horas de trabajo". El principal objetivo de esta esta estrategia es, según la profesora "desarrollar la capacidad académica del alumno y aumentar su deseo por aprender de manera independiente y le prepare cara a su futuro académico y profesional".

El comienzo de las clases suponen un reto no sólo para los alumnos, sino que también para los profesores. La preparación es esencial: "El equipo trabaja como un todo, nuestra misión es causar un impacto en el niño, motivarle, prepararle", afirma Mª Luz. El método Kumon se caracteriza porque los estudiantes trabajan con contenidos por encima de su nivel escolar. A pesar de que puede no resultar muy convincente por el nivel de exigencia que pueda llevar consigo esta tarea, Mª Luz manifiesta que es totalmente positivo porque sitúa al alumno de manera favorable frente a todos los desafíos a los que se tenga que enfrentar. Además, añade: "Trabajar con contenidos superiores desarrolla el comportamiento autodidacta y le hace disfrutar mucho más de sus materias escolares".

Toni García, mejor docente de Primaria

Como estudiante suspendía cuatro asignaturas por cursos yendo siempre al límite y tenía la impresión de que la escuela no valoraba del todo sus cualidades. Toni García expresa que quizá fue esta experiencia educativa la que le hace en la actualidad valorar a cada uno de sus alumnos por sus talentos particulares e intenta ayudarles en lo que peor se les da. La plataforma Educa le ha otorgado el premio a mejor docente de Primaria de España por 2018. Fueron los propios alumnos y padres los que le nominaron y manifiesta que esto supuso: "un reconocimiento a todos estos años de dedicación en favor de una educación de calidad".

La evolución de la educación en España ha sufrido numerables cambios que Toni define como "dar bandazos". A pesar de que muchos de esta transformaciones han supuesto avances positivos para las aulas, este docente afirma que "a veces, la escuela de hoy cae en el error de que los alumnos se diviertan antes de que los alumnos aprendan". La tecnología hace que los conocimientos nuevos estén tan solo a un clic de los alumnos, por lo que el papel del profesor ha evolucionado y, según Toni, en la actualidad "priman más otros aspectos, como el uso de estrategias de aprendizaje adaptadas a las necesidades de los alumnos, el componente emocional, la atención a las dificultades de aprendizaje, etc". Dentro del sistema de la enseñanza están fallando dos aspectos básicos desde el punto de vista de García: las instituciones y los padres. Sostiene que "las instituciones han invadido las escuelas de burocracia y los padres cada vez delegan más la educación de sus hijos en el colegio", es decir, los docentes se tienen que ocupar de asuntos educativos que deberían de correr por la cuenta de los progenitores y no de los centros.

Toni García coincide con sus compañeros docentes entrevistados en que las leyes educativas dejan bastante que desear: se repite el argumento de que no cuentan con la participación del profesorado, especialmente de primaria. Considera que "para que exista una buena ley educativa debemos modificar con urgencia los contenidos que se trabajan en el aula", para poder enfocar una escuela del futuro centrada en detectar y fomentar el talento de los más pequeños.

Las matématicas desde el punto de vista de Pedro Martínez

"Emocionar con Matématicas" es una filosofía que pretende cambiar la visión negativa de esta asignatura en la sociedad y reducir la ansiedad matemática que gran parte de la sociedad ha sufrido. Pedro Martínez es el encargado de llevarla a cabo y ha sido nombrado como el Mejor Docente de Secundaria en España, según los Premios EDUCA ABANCA. "La mateplástica, el cómic, el juego, las nuevas tecnologías, las tertulias dialógicas, el aprendizaje-servicio y las dinámicas cooperativas son los pilares básicos de mis clases", sostiene Martínez.

Las matemáticas siempre se han considerado el "hueso" de las materias. Según este profesor, parte de la culpa de esta visión se establece en el nivel de abstracción que exigen, la mala interpretación o la sobrecarga en el currículo. Así de rotundo se mantiene Pedro: "Las matemáticas no son realizar cálculos, resolver ecuaciones, son razonamientos, pensamientos".

La brecha de género en las carreras STEM está preocupando a gran parte de la sociedad. Según este docente: "los movimientos de promoción informativa de las universidades a los centros de secundaria es fundamental para cambiar esta situación". La sociedad necesita a personas que ayuden a los alumnos a entender que el conocimiento y las profesiones no conocen ningún tipo de género.

Alejandra Cortés se lleva el "Goya" de la Educación

Esta docente de la Universidad de Zaragoza ha sido calificada como la tercer mejor docente universitaria de España en los premios EDUCA ABANCA y confiesa que la principal clave que le ha llevado al éxito ha sido "mucha ilusión y entusiasmo". La adaptación de la universidad a la nueva era educativa ha sido muy comentada por expertos en los últimos meses. Alejandra Cortés considera que la adaptación se está llevando a cabo: "Siento que la Universidad tiene muchos proyectos, iniciativas y propuestas que van en esta línea", afirma.

Tres son los pilares del saber de Delors que, según Alejandra, deben ser las cualidades que debe tener un buen docente: el saber de su ámbito de estudio o de impartición, saber ponerlo en práctica y tener saberes sociales y personales. "Pienso que un buen docente tiene que ser modelo de lo que dice y piensa", expone la docente.

La cúpula universitaria está abriendo sus puertas y cada vez hay más mujeres rectoras. Alejandra considera que "el techo de cristal es una realidad, más en unos campos que en otros". La sociedad debe avanzar desde una igualdad de oportunidades siempre.