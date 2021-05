Sotheby's aceptará el bitcoin y el ether como forma de pago en la próxima subasta de un cuadro de Banksy

Sotheby's ha anunciado este martes que aceptará bitcoin y ether en la próxima puja por un cuadro del artista Banksy, el icónico lienzo Love is in the air. Es la primera vez que una gran casa de subastas acepta las dos criptomonedas como forma de pago por una obra de arte física. Por supuesto, el mejor postor también puede pagar en dólares.

La última incursión de Sotheby's, fundada en 1744, en el mundo de los activos digitales se produce a través de una asociación con la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, que salió a bolsa en abril. La primera incursión tuvo lugar el mes pasado, cuando la casa de subastas vendió tokens no fungibles, o NFT, creados por el artista digital Pak.

Love is in The Air es una de las obras más conocidas del artista callejero británico Banksy, cuyo nombre real se desconoce. La subasta está prevista para el 12 de mayo y el CEO de Sotheby's, Charles Stewart, ha adelantado en CNBC que la puja se estima entre los tres y los cinco millones de dólares.

"Es muy posible que quien se lleve este cuadro pague en dólares y no en criptomonedas, pero creo que para nosotros crear esta posibilidad es interesante", ha defendido Stewart. "Está claro que hay un gran público interesado en la estética y las posibilidades de los NFT. ¿Por qué no iba a extenderse también al mundo del arte físico? Será muy interesante verlo".

En su venta durante tres días de las NFT de Pak, Stewart contabilizó más de 3.000 compradores. La colección, en total, se vendió por 16,8 millones de dólares. En marzo, Christie's se convirtió en la primera gran casa de subastas en vender un NFT, la obra del artista digital Beeple, que se vendió por casi 70 millones de dólares. Christie's aceptó el ether como pago para esa subasta.

Preguntado por el entrevistador de CNBC sobre qué hará Sotheby's si el postor paga en critpmonedas, mantenerlas o cambiarlas por dólares, Stewart ha respondido que ellos tienen "un acuerdo con el propietario del cuadro, el consignador del cuadro, así que eso dependerá en última instancia de él".

El anuncio de Sotheby's representa un nuevo apoyo desde el mundo corporativo a las criptomonedas tras el mostrado por Tesla comprando bitcoin, Mastercard dando soporte a a ciertas criptodivisas y grandes bancos de inversión como Morgan Stanley y Goldman Sachs ofreciendo a sus clientes exposición a los tokens.

Sin embargo, no todo es tan positivo. El uso del bitcoin para realizar compras conlleva notables implicaciones fiscales a tenor del criterio impuesto por las autoridades estadounidenses. El Servicio de Impuestos Internos? de EEUU (IRS por sus siglas en inglés) considera que el bitcoin es una propiedad, por lo que pagar con él se considera igual que venderlo.

Esto se traduce en que la persona que paga por un artículo o servicio en bitcoin tiene que pagar impuestos sobre las ganancias de capital en el momento de la transferencia de la propiedad si el valor del bitcoin es mayor que cuando lo adquirió inicialmente. Este hecho deparará algún susto a aquellos que hayan decidido, por ejemplo, comprar un Tesla con bitcoin.