David Aganzo: "AFE lleva ya 41 años como para ser una herramienta de LaLiga o la RFEF"

Sergio de la Cruz Madrid

El bullicio en las oficinas de AFE (la Asociación de Futbolistas Españoles) es similar al del exterior, en plena Gran Vía madrileña. El personal del sindicato de jugadores ultima los días para constituir las mesas electorales de las primeras elecciones sindicales de la historia del fútbol esñaol, en las que medirán su representación con Futbolistas ON. David Aganzo (canterano del Real Madrid y exjugador de Racing de Santander, Levante o Rayo Vallecano) se erige como la cabeza de un proyecto que reclama su posición de hegemonía en el sector y que quiere enseñar músculo en unos comicios inéditos.

En unos días comienzan las votaciones y llegan a ellas en un escenario poco habitual tras 40 años en los que AFE era el único sindicato.

Son las primeras votaciones de la historia y estamos contentos de que nuestros compañeros puedan votar qué sindicato les represente. Estamos con mucho trabajo creando las mesas. Estamos teniendo mucha dificultad para crearlas porque tienen que estar los dos y hay muchos vestuarios a los que vamos en los que el otro sindicato no está. Veo que AFE está fuerte, está unida y necesitamos la votación de todos los futbolistas porque cada voto es importante.

Estas votaciones se producen después de un pulso en la Audiencia Nacional en el que apostaron por las elecciones.

Por supuesto. Después de tres denuncias del sindicato que se ha creado, que se supone que está en defensa de los futbolistas. Yo tengo dudas de que un sindicato que se crea para favorecer a los futbolistas lo primero lo que hace es denunciar al otro sindicato, que también son futbolistas. Llegamos a un acuerdo en el que AFE propuso que los jugadores de Primera y Segunda votasen. Ellos al principio no lo vieron con buenos ojos y apostaron por 9-1 en la mesa negociadora (del convenio) pero fuimos firmes y al final los que deciden todo son los futbolistas.

El mensaje que han dado en campaña es la apuesta por la experiencia, la trayectoria.

Nosotros somos los futbolistas, es el mensaje que queremos transmitir. Llevamos 41 años de historia, AFE siempre ha sido independiente, transparente, donde ha estado la fuerza real del futbolista y tiene que seguir así. En países como Inglaterra, Italia, Portugal o Francia solo hay un sindicato de futbolistas. Nosotros entendemos que en España hay libertad sindical, pero tiene que ser una libertad sindical en la que los objetivos sean los derechos de los futbolistas, que no haya ninguna persona por detrás influenciando.

Habla de Futbolistas ON.

Hablo poco de Futbolistas ON porque un sindicato que denuncia tres veces en un año a los futbolistas...poco tengo que hablar de ellos. Aparte, no los conozco y tengo muchísimo trabajo en la asociación. Estamos muy ocupados y hablar de un sindicato no es mi trabajo.

Un mantra repetido es el de que Futbolistas ON es un 'sindicato amarillo'

En el mundo del fútbol todo se sabe y yo lo he escuchado también y muchos compañeros me han dicho que este sindicato es de la patronal. Mi experiencia con ellos es que nos han denunciado tres veces y que nos han puesto a gastar el dinero de los futbolistas en defender a la asociación.

Si Futbolistas ON consigue el acceso a parte del Fondo Social y el 0,5%, ¿sería un golpe económico para la AFE?

Me imagino que este sindicato quiere el dinero para tener algo más de fuerza, me da pena. Si sacan un 5% de los votos (cantidad mínima para obtener representatividad), tendrán un 5% del Fondo. En el 0,5%, eso es dinero para los futbolistas. Me da pena que un sindicato vaya solamente por el dinero, hay muchas cosas por las que luchar.

¿Con qué propuestas acuden a las elecciones?

El tema fiscal es importantísimo en Primera y Segunda porque son futbolistas que tienen una etapa muy corta, esa gente ha de tener un plan específico en el IRPF. Estamos trabajando en la Ley del Deporte para reducirlo, también en el pago a los agentes. La gente que se retira desaparece, entra en la vida laboral normal y hay que intentar beneficiar a esa gente que está en activo a nivel fiscal, de salud y de calendarios. Hemos propuesto que haya un delegado de salud que controle las condiciones de calor para jugar y que no haya problemas. Tenemos que controlar que nuestros compañeros tengan las mejores condiciones, que haya desfibriladores en todos los campos...buscar un deporte mejor.

En temas de calendario, es de las pocas veces que hemos llegado a un acuerdo con LaLiga: hemos conseguido que nuestros compañeros de Segunda acaben y empiecen a la vez que los de Primera y que los playoffs de ascenso sean en domingo y tengan mejores condiciones para poder jugarlo. Intentaremos luchar por un mejor salario mínimo porque los ingresos de LaLiga son de casi 1.800 millones de euros y creemos que el salario se puede aumentar. El tema de la formación para el día después de los compañeros, que la Segunda B y la Tercera mejoren (hace menos de año se firmó el Fondo de Garantía Salarial como cobertura ante impagos) y que el fútbol femenino sea un hecho. Lo pedimos y estamos intentando colaborar con todos los antes para que no sea una moda y las compañeras tengan las mejores condiciones posibles. No en salario, porque entendemos que no es igual que el masculino, pero sí entendemos que en todo lo demás de derechos y obligaciones han de ser iguales a sus compañeros.

Un colectivo que tiene las negociaciones por su primer convenio paradas.

Están bloqueadas. Este convenio tiene que existir, hay chicas con 20 años de fútbol que han cotizado cuatro y el tema de su jubilación queda muerto, contratos parciales de diez horas...un futbolista lo es las 24 horas y un compañero de Primera ha de tener las mismas condiciones que una compañera de Primera. Hemos propuesto que el fútbol femenino salga en la Quiniela para tener visibilidad e ingresos, que la sjugadoras juegen en estadios de Primera...lo que nos piden ellas, somos su voz.

Decía F-ON que estaba pendiente el envío de una tabla de parcialidad a la Asociación de Clubes (ACFF)...

Todas las propuestas han sido de AFE porque somos los que tenemos a las jugadoras. Las propuestas se bloquearon y estamos mandando otra para desbloquearlo y llegar a un acuerdo. Se ha enviado ya. Entendemos que la parcialidad, si ha de existir, ha de tener unos porcentajes.

Otra de las causas de la paralización del proceso es el nuevo modelo de liga de la RFEF.

No entramos, porque no es un tema de sindicatos. Un sindicato tiene que entrar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Temas de coordinación, de competencias, de la RFEF y LaLiga...creo que no tenemos que entrar.

Tampoco valorarán entonces el contrato de televisión que la ACFF había adjudicado a Mediapro...

A nosotros se nos propuso en una de las reuniones por el convenio que los sindicatos fueran con los clubes a quitarle la competencia a la federación para que nos dieran 20.000 euros de salario mínimo y como sindicato dijos que podíamos ayudar a conseguir patrocinios, pero ir a quitarle las competencias a alguien...

¿Hay conciencia en Primera y Segunda de que hay que echar un cable a categorías inferiores?

La gente del fútbol sabe que los que empiezan en Tercera pasan a Segunda B, luego a Segunda y otros a Primera. Los futbolistas lo comprendemos perfectamente y tenemos compañeros que juegan en categorías inferiores y el tema de la solidaridad, de la unión, del compañerismo...todos esos valores se demuestran en el día a día.

¿Es verdad que AFE es una organización cercana a la RFEF?

He jugado en 14 equipos, la gente me conoce y sabe perfectamente quién es David Aganzo. Si tuviese algún tipo de acercamiento a la RFEF o a LaLiga, lo haría por el bien de los futbolistas. Pero necesitamos un sindicato independiente que luche por los derechos del futbolista. Voy a desvivirme por los futbolistas y Rubiales y Tebas saben cómo soy. Rubiales ha estado ocho años en la presidencia de AFE y yo soy su sucesor, pero todos saben que como presidente me debo a los futbolistas y el día que no lo haga me iré.

Ha nombrado a Tebas. ¿Cuál es la sintonía con él?

Hemos llegado a un acuerdo en el calendario. Nosotros tenemos que estar ahí, que se nos respeta y valore y que cada vez los derechos de los deportistas sean más potentes. Esto es un claro ejemplo de las relaciones con Tebas: cuando hay que hacer las cosas, se hacen. Tanto con Luis Rubiales como con Javier Tebas.

Le menciono esto porque, a veces, parece que las elecciones son una dicotomía AFE-RFEF y Futbolistas ON-LaLiga. Entiendo que usted lo niega...

Lógicamente. Porque AFE es un ente importante que lleva ya 41 años como para ser una herramienta de LaLiga o de la RFEF. Del otro sindicato no tengo ni idea de los orígenes que tiene, dudosos.

También dijo hace unas semanas que había dudas sobre la financiación de Futbolistas ON.

Lo digo porque a mí me cuesta mucho, soy presidente de una asociación de futbolistas y el dinero es muy importante. Los viajes, las demandas...es dinero y es muy difícil manejarlo. Nosotros tenemos las cuentas públicas, no escondemos nada y este sindicato al revés.

¿Qué les parecen los nuevos modelos de Copa y Supercopa?

La Copa es beneficiosa en temas de salud y los compañeros nos han dicho que no tienen problema. La Supercopa es una propuesta más, pero no tenemos ningún tipo de información de dónde va a ser. Lo que sí pedimos es estar informados y entendemos que el mundo del deporte va a mejor, pero tenemos un convenio y hay que respetarlo por el descanso, los horarios... Reuniremos a los futbolistas y serán ellos los que decidan, al igual que hicimos por lo de Miami.

En la Asamblea de la RFEF se deslizó que AFE estaría abierta de ceder una semana de calendario para la Supercopa (ya tenía un calendario pactado con LaLiga).

Como no sabemos quiénes van a ser, dónde va a ser...no podemos valorarlo. ¿Que no hay ningún problema con los viajes o la salud? No vamos a poner ningún problema. Pero se nos tiene que informar, que los futbolistas tengan la información. Ellos tienen que tomar la decisión.

Entonces, ¿ni en contra de un partido fuera de LaLiga o la Supercopa pero tampoco a cualquier precio?

Por supuesto que no. Y no es un tema de dinero. Es un tema de salud, de concienciación y de mejorar el deporte. Pero estamos hablando de suposiciones. El formato está aprobado, no entramos, pero la RFEF nos tiene que dar toda la información.

En los últimos meses se está hablando mucho de una posible Superliga Europea.

Hay que verlo. Hablar de suposiciones es una barbaridad. Entendemos que la liga española tiene que ser potente y tener las mejores condiciones para los futbolistas. Cuando tengamos toda la información lo valoraremos, pero queremos una liga española potente, que es donde estamos participando. A nivel deportivo y de condiciones. España tiene que ser un ejemplo de todo.

¿Con preferencias por jugar el fin de semana?

Por supuesto, el fin de semana. Y tampoco que se juegue un lunes o a las dos de la tarde. Que se jueguen en unas condiciones de sentido común. En el deporte nos estamos acostumbrando a las cosas ilógicas. Falta un poco de tranquilidad, de paciencia, dejarnos de tanta política, sentarnos y ver el verdadero deporte que hay. El tema del negocio y el espectáculo está muy bien, pero sobre todo cuando hay un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio en el deporte y en la vida, y eso es lo que yo lucho.