AFE se abre a compartir las ayudas a sindicatos del fútbol, pero no hay acuerdo por el convenio colectivo masculino

Sergio de la Cruz Madrid

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha abierto por primera vez a compartir con Futbolistas ON el Fondo Social que paga LaLiga a los sindicatos en concepto de ayudas recogido en el Convenio Colectivo del fútbol masculino, en el acto de mediación entre los dos sindicatos celebrado en el SIMA (Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje) a petición del segundo y que ha finalizado sin acuerdo entre las partes.

A pesar de lo que se puede considerar una cesión por parte de AFE (que tiene un convenio con LaLiga con vigencia hasta 2020 y en repetidas ocasiones había insistido en que no era necesario retocarlo en ese aspecto), su propuesta de que sean los jugadores de Primera y Segunda los que voten la composición de una Mesa Negociadora para cambiar el artículo 43 del convenio, el que regula el Fondo Social, ha sido rechazada tanto por Futbolistas ON como por LaLiga. Según fuentes de los dos sindicatos, la cifra de afiliados de AFE sería de unos 9.400, por los 2.600 de Futbolistas ON.

Hace tan solo dos semanas, Futbolistas ON pidió una mediación institucional para participar en el Fondo Social y determinar el porcentaje de fondos que le corresponderían a cada sindicato, un extremo apoyado por LaLiga, con la que se ha reunido en cinco ocasiones en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, a la que AFE no ha acudido en ninguna de sus convocatorias.

El propio organismo presidido por Javier Tebas instó a la AFE, el pasado 8 de octubre, a compartir las ayudas con el sindicato de reciente creación.

En virtud de este artículo 43, AFE recibiría a lo largo de esta temporada un total de tres millones de euros, una cantidad que para el curso próximo sería de 3,2. Fuentes de la AFE consultadas por este periódico aseguran que, en caso de un hipotético acuerdo, el reparto se ejecutaría esta misma temporada. El convenio establece cuatro plazos de pago, y de ellos solo se ha cumplido uno, ya que los otros tres se harán en diciembre, marzo y junio, a partes iguales (750.000 euros cada uno). Así, Futbolistas ON llegaría de sobra a su parte correspondiente. La falta de acuerdo imposibilita que esto suceda.

En la reunión han estado los presidentes de ambos sindicatos, David Aganzo y Juanjo Martínez, así como representantes legales de ambos y de LaLiga. La UGT (Unión General de Trabajadores) informó a este periódico hace unas semanas que no tiene intención de participar en el Fondo Social, aunque sí a la hora de la redacción del próximo convenio.

El Fondo Social es uno de los dos campos en los que los sindicatos del fútbol español obtienen ayudas por parte de LaLiga. El otro es el que recoge el decreto-ley para la comercialización de los derechos televisivos, por el que el 0,5% de estos es repartido (vía Consejo Superior de Deportes) al fútbol femenino, la Segunda B y los sindicatos. En base a esto, AFE recibió 7,4 millones de euros en 2018, tal y como reflejan sus presupuestos.