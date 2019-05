Juanjo Martínez: "Futbolistas ON ha agitado el panorama sindical de los jugadores"

Sergio de la Cruz Madrid

Su sede está alojada en un vivero de empresas a las afueras de Madrid, y su situación sirve, a la vez, como descripción de su estado actual. El sindicato Futbolistas ON, que a partir de este viernes peleará con AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) en las primeras elecciones sindicales de la historia del fútbol, tan solo tiene un año de vida y, en sus primeros pasos, aún por desarrollar como organización, ha provocado mucho ruido. Tanto como para estar en condiciones de alterar un statu quo con más de cuatro décadas de vigencia. Su presidente, Juanjo Martínez (un exjugador todoterreno del fútbol modesto), atiende a elEconomista en un momento clave para el balompié nacional.

¿Qué hace que un sindicato que tiene más peso en categorías inferiores se meta en el melón de Primera y Segunda?

F-ON va a las votaciones por una sencilla razón: para poder mejorar la Segunda B, la Tercera y el fútbol femenino necesitamos canalizar esa financiación que viene de Primera y Segunda. Los jugadores son la llave para poder ayudar a las categorías más precarias y por eso F-ON llega en la Audiencia Nacional a un acuerdo con AFE y LaLiga para poder medir su representación dentro de Primera y Segunda. Una vez que tengamos representación podremos entrar en la gestión de la financiación.

Empiezan esta campaña como un sindicato novato y con menos recursos. ¿De qué tiran en este momento?

Estamos intentando hacer encaje de bolillos. Incluso para la constitución de las empresas ha sido muy complicado, echándonos una mano simpatizantes del sindicato. Tenemos muy pocos recursos, vamos a intentar optimizarlos al máximo, pero vamos a llevar nuestra imagen y valores como sindicato a todos los futbolistas de Primera y Segunda. ¿Que no vamos a ir a todos los vestuarios? Es algo obvio porque no tenemos suficientes recursos. Pero a los que estamos yendo y a los que vamos a ir van a saber qué pretende F-ON, qué quiere hacer y por qué ha nacido.

El lema para las elecciones, #PorLaPluralidadSindical, ¿es un 'dardo' a AFE?

Pensamos que el hecho de que haya más de un sindicato beneficia a los futbolistas. AFE apela a la unidad, pero la vida evoluciona y el futbolista también se merece evolucionar. AFE es el sindicato que ha representado a los futbolistas los últimos 40 años, pero hay una posibilidad que va a hacer mejor a un sindicato que pueda estar algo acomodado.

¿Se ha relajado AFE?

Cuando hay un convenio del año 89 para Segunda B en vigor...es para pensar que todo no lo ha hecho bien. Es lícito decirlo porque los jugadores no se merecen un convenio que está con la mili y con pesetas. F-ON nace con esta responsabilidad para intentar cambiar toda esa precariedad. Al nacer hemos agitado el panorama sindical de los y las futbolistas y eso ha generado que se negocie el convenio del fútbol femenino, que estemos a punto de votar unas elecciones, de hacer negociaciones en Segunda B y Tercera.

¿Con qué propuestas llega F-ON?

Queremos un compromiso de formación dual de la vida del futbolista, que estén lo más formados para el día de mañana. Que todos estos jugadores que se retiran con 35 años puedan tener una salida. Vamos a intentar que se reconozcan unas rentas irregulares en los impuestos: los futbolistas ganan mucho dinero, en algunos casos, pero otros muchos terminan su carrera y les cuesta mucho poder volver a ganar ese dinero. Reservar plazas laborales en empresas vinculadas dentro del convenio colectivo es otro compromiso. Cuestiones como el VAR...todos los jugadores están bastante enfadados. ¿Por qué no dar la versión de un futbolista dentro del VAR? Futbolistas retirados, con formación en reglamento...dar esas plazas de inserción laboral.

¿Y tendrán los vestuarios de Primera y Segunda esa concepción de la solidaridad para que el dinero pueda llegar a Segunda B y Tercera?

Hay gente que se preocupa muchísimo, que tiene compañeros o excompañeros en estas categorías y que sabe que con su voto podemos hacerles unas condiciones más dignas. Habrá gente que quiera propuestas únicas para Primera y Segunda y habrá muchos jugadores solidarios.

Además de la representatividad, también se juegan participar en el Fondo Social que da LaLiga (3,2 millones para la 19/20).

Para nosotros es vital porque una organización sin recursos poco puede trabajar y ayudar. Ojalá tengamos una representación suficiente, pero todo el dinero que pueda venir a través del Fondo Social lo vamos a implementar en Segunda B, Tercera y fútbol femenino, y esto es una premisa.

¿También en el 0,5% de los derechos de TV?

Creo que deberíamos ser partícipes sacando el 5% (condición para obtener representatividad) o no. Este dinero viene de un Real Decreto donde una parte va a los sindicatos. Nosotros, con 2.800 afiliados, creemos que somos acreedores de un porcentaje, o de entrar en la gestión.

La pasada semana se informó de una petición de su dimisión por parte de varios de sus afiliados.

Dentro de la organización, de 2.800 afiliados, hay algunos que ya no trabajan con nosotros que van a intentar perjudicar las votaciones. Son un número muy reducido (los cifran en torno a diez) y su petición nos llegó en un correo electrónico, sin firma...son unos pocos afiliados y tuvimos una respuesta contraria, con una carta de muchos afiliados que dijeron que estaban encantados.

Se les ha acusado repetidamente de ser un 'sindicato amarillo', cercano a LaLiga y Javier Tebas.

Obviamente no somos un 'sindicato amarillo'. Me sorprende que desde AFE se viertan acusaciones de este tipo recibiendo ellos 10,5 millones de LaLiga. La única relación que hemos tenido con LaLiga es por una denuncia que hicimos a LaLiga y a AFE por una llamada de AFE para una modificación del Convenio. En este momento, LaLiga tenían que llamar a ambos sindicatos porque una sentencia de la Audiencia Nacional nos reconocía una implantación en el sector. Ahí empezó nuestra relación. ¿Nuestro diálogo es cherente y respetuoso? Sí. No nos ponemos trabas e intentamos no tirarnos piedras. F-ON no quiere guerras absurdas.

¿Cómo es la relación con los clubes de LaLiga?

Tenemos poca. Ahora mismo nos están empezando a reconocer. Llegamos a los vestuarios por los jugadores y no por los clubes. Poco a poco iremos mejorando.

¿Y logran meterse en los vestuarios? ¿Hay resquicios para hablar con los jugadores?

Nos hemos encontrado alguna traba. Es difícil que después de 40 años los jugadores confíen en algo que de momento desconocen. AFE ha hecho una fea labor, quizá a alguno de los jugadores les ha comentado cosas que les han hecho ser reticentes. Hay que apelar al diálogo. Hemos notado alguna hostilidad en algún vestuario, pero era algo lógico y previsible.

¿Y la relación con Luis Rubiales y la RFEF?

Le hemos enviado diversas comunicaciones. Sabemos que quitó el partido a beneficio de la AFE y que se inventó unas subvenciones de un millón de euros. No entendemos cómo Rubiales, sindicalista durante muchos años, no quiera incluso atendernos, tener una reunión, ver nuestras posturas...le atañe muy de cerca lo que vamos a hacer, ya que Segunda B, Tercera y fútbol femenino son las categorías competentes de la federación.

¿Podría tener que ver con su pasado en AFE?

Totalmente. De hecho, cuando Rubiales dimite para presentarse a la RFEF deja a alguien de confianza, y ese alguien es David Aganzo. Habría que preguntarle a los capitanes de Primera y Segunda que intentaron la huelga por el partido de Miami por la Supercopa que quiere su amigo Rubiales en la RFEF. Se ve obviamente que van de la mano.

¿Cuál es su postura sobre los nuevos formatos de Copa y Supercopa?

El formato a partido único de Copa es algo que habíamos pedido y solicitado por escrito al señor Rubiales. Nos alegra que nos tenga en cuenta. Se le va a dar más visibilidad a las categorías más pequeñas y necesitadas y van a tener fuentes de financiación.

¿Apoyaría un partido de LaLiga fuera de España?

Habría que analizar ese partido. Ahora mismo, con el tema de la Supercopa, en enero y fuera de España...hay que plantearlo todo muy bien. Hay que contar con todos los futbolistas para llevar a cabo estas cuestiones y en eso F-ON va a hacer partícipe a los futbolistas, que den su opinión. Sea LaLiga o la RFEF, va a tener que estar muy bien argumentado y con las condiciones que les vamos a exigir.

Han asistido como meros espectadores al conflicto RFEF-LaLiga por la renovación del convenio de coordinación.

La postura que tenemos es que, de aquí a atrás se ha ido llevando un modelo de gestión que ha ido funcionando y no creo que se debería tocar demasiado. Nos ceñiremos a lo que diga el CSD o la CNMC de quién tiene esas competencias, quién debe explotarlas...y a partir de ahí, no tendremos ningún problema en apoyar a quién vayan esas adjudicaciones.

Formar una liga femenina paralela a la Iberdrola no tiene sentido porque la actual funciona bien y nos ha parado las negociaciones por el convenio colectivo

¿Cómo ven los cambios diseñados para el fútbol femenino?

Formar una liga paralela a la Iberdrola no tiene mucho sentido porque la actual está funcionando bien y porque nos ha parado las negociaciones para el convenio colectivo del fútbol femenino. Los clubes no sabían que iba a pasar. Hay una incertidumbre donde las perjudicadas son las futbolistas y eso lo tienen que ver la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la RFEF.

Una de las claves en esas negociaciones es la comercialización de los derechos de TV. ¿Qué pasará con eso?

Únicamente nos interesa que a las jugadoras les puedan pagar sus clubes y que estos tengan la máxima financiación posible. Si la van a tener a través de un canal de televisión y van a poder pagar mejores salarios, bienvenido sea y ojalá que sea así. Que se pongan en peligro tres millones de euros anuales me parece grave. Ojalá que los clubes tengan la financiación suficiente para pagar a las trabajadoras y pedir un salario mínimo de 20.000 euros anuales en 14 pagas.