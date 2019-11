Así es un día en la nueva Copa Davis organizada por Gerard Piqué

Hasta 18 países luchando durante una semana por la segunda competición en activo más antigua del deporte. En un novedoso formato, que rompe con 118 años de historia, el grupo Kosmos que lidera el futbolista y empresario Gerard Piqué ha dado en Madrid el pistoletazo de salida a su gran innovación. Una Copa Davis como nunca antes se había visto y a la que elEconomista.es asiste junto a personalidades influyentes del torneo.

Del 18 al 24 de noviembre, la Caja Mágica recibe a más de 100.000 aficionados con la esperanza de que hagan un gasto directo de "casi 50 millones de euros" y produzcan "un impacto fiscal de 14,6" en la Comunidad de Madrid. Así lo reconocía el viceconsejero de Deportes de la región, Roberto Núñez, en los días previos a que arrancase la Copa Davis y lo reafirmaba la titular del área de Deporte del Ayuntamiento, Sofía Miranda, alegando que este torneo "llevará a la capital española a unas cuotas inimaginables con una publicidad en los televisores de todo el mundo".

No sin trabas administrativas, pues el proyecto de la nueva Davis tuvo que sobreponerse a un periodo marcado por la carencia de gobiernos autonómicos y regionales. Finalmente, la adjudicación de ambas carteras de Deportes a Ciudadanos logró que el equipo de Núñez diese "continuidad al marco jurídico" que ya había establecido el gobierno popular de Ángel Garrido y el de Miranda "adecuase uno" y "reformulase la relación" que el ejecutivo de Ahora Madrid, bajo el mando de Manuela Carmena, dejó con la promotora del torneo.

Con todo ello, en la jornada del martes el CEO de Kosmos Tennis, Javier Alonso, alababa la gestión de las administraciones para que "Madrid respire Copa Davis". Un esfuerzo titánico para revolucionar el campeonato hasta lograr "un Mundial de tenis" y que ha llevado, entre otros cambios, a modificar la habitual tierra batida de la capital por una pista rápida más acorde con el calendario.

También a edificar 18 vestuarios, uno por cada equipo, y a movilizar a casi 4.000 trabajadores para tratar de borrar el estigma de "la Davis de Piqué". Ese que para Alonso es injusto por todo el trabajo de las personas que hay detrás del jugador del Barcelona.

Cabify y VP Hoteles, dos socios 'madrileños' decididos a impulsar el deporte en la capital

Pero si por algo destaca esta nueva Davis en el plano económico es porque ha conseguido frenar la sequía de ingresos que amenazaba a la Federación Internacional de Tenis (ITF). Multiplicando por seis sus patrocinadores (de 3 a 18), Kosmos ha llenado la Caja Mágica de expositores publicitarios y de un glamour acorde con el deporte de la raqueta. Todo para alcanzar las pretensiones financieras y provocar "que todo el mundo hable de la Copa".

Un fenómeno del que tienen mucha culpa Cabify o VP Hoteles, dos de los socios del nuevo formato y que comparten la característica de haber nacido en Madrid. Por ello, en parte, se han lanzado a un patrocinio del que esperan que les impulse para "acompañar a otras competiciones" o "dar el salto al mercado extranjero". Son los testimonios de Mariano Silveyra, director general de la compañía de movilidad en Europa, y de Laura Granados, directora de Comunicación y Marketing de los hosteleros.

Con la idea de que la capital "disfrute de eventos como este", Silveyra "deja atrás" las guerras por el transporte en el pasado y tiende la mano a una colaboración sostenible facilitando el acceso a Cabify, taxis o patinetes y motocicletas de Movo para los aficionados. Por su parte, Granados espera que "tras afianzar el nuevo VP Plaza España Design", la marca de esta cadena española siga ganando "visibilidad" con patrocinios como este.

El partido entre España y Rusia rozó el lleno y rompió la mala tónica de los primeros encuentros... pero se llevó el rapapolvo de los horarios

Un hotel de cinco estrellas donde, entre otros muchos, se aloja el equipo español capitaneado por Sergi Bruguera. Un cuadro que está formado por Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers y que debutó el martes, con victoria por 2-1 sobre Rusia, ante una pista Manolo Santana entregada para vivir el primer lleno del nuevo formato.

Eso sí, con una gran pega pues el partido de dobles tuvo que arrancar pasada la medianoche y finalizó rozando las dos de la madrugada. "Esto es malo para los jugadores y para la gente que tiene que trabajar. Jugando al día siguiente, con la adrenalina que acabas el partido, la recuperación, prensa, ir al hotel... es prácticamente imposible acostarse antes de las 4:00", sentenció Nadal dando voz las críticas.

Un horario atípico que ya se vio el primer día con el Rusia-Croacia y que ha supuesto el gran contratiempo de la primera edición. Por ello, el propio Alonso reconocía que "es algo donde Kosmos debe buscar soluciones de cara al futuro".

Pero volviendo al buen ambiente vivido con la eliminatoria de España, la organización consiguió días antes vender la totalidad de las entradas para también romper con una mala tónica de espacios libres que sí se vio en otros encuentros diurnos como el Argentina-Chile. Algo que tanto para Kosmos como para StubHub, socio en la venta de tickets, se debe más a una consecuencia de "ser la primera edición, donde todavía no se conoce del todo el torneo".

"La reventa de entradas entre aficionados se ha destinado a un 60% en el mercado extranjero, destacando a países como Suiza, Italia, EEUU o Israel"

Con la confianza de que según avance la Davis "se verá un incremento sustancial", el Country Manager de StubHub España, Andrés San José, muestra el entusiasmo por ser partícipe junto a una empresa "con un foco de innovación muy importante". Característica que comparte la filial de eBay y que en los últimos años le ha llevado a lanzarse por la venta de eventos deportivos, como la pasada Final Four de la Euroliga, la final de la Champions League en el Metropolitano o el último GP de Catalunya para dar a esta primera nueva Davis "una perspectiva global de venta" a la que añade su reventa legal entre consumidores.

Unas transacciones entre aficionados que en gran parte se han desarrollado con el mercado extranjero (60%), destacando la compra suiza (44,5%, a pesar de que su equipo no se ha clasificado), la italiana (8%), la estadounidense (3%) y la israelí (2%) para demostrar que este nuevo formato interesa "al aficionado al tenis y no solo a aquel que va a ver a su país". Además, la compañía de venta de entradas garantiza la seguridad mediante el novedoso método en España del Cancel and Reissue, que elimina una entrada según se traspasa para evitar su duplicidad.

De esta forma se presenta la revolucionaria Davis que acaba con 118 años de historia y viene relanzada por la imagen de Piqué. Una de las personas más influyentes en el deporte durante los últimos años y al que todos los protagonistas se deshacen en elogios por su "mentalidad visionaria que le ha llevado a hacer una importante inversión económica". Muestra de ello, los conciertos de Alan Walker y Farruko, en la inauguración, o el de Shakira, que clausurará el campeonato con la gran final del domingo. Esa jornada ansiada por todas las partes de la Copa y que espera demostrar a los críticos que 'el Mundial de tenis' ha llegado para sentar precedente.