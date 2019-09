Javier Alonso: "Que Rakuten sea el patrocinador principal de la Copa Davis puede sonar raro, pero es normal"

Adrián Arranz Madrid

A dos meses de que se celebre en Madrid la Copa Davis más revolucionaria de la historia, el director general de Kosmos, Javier Alonso, recibe a elEconomista.es durante el World Football Summit para hablar de las novedades que traerá el torneo, qué retos tiene y cómo se han obtenido los ingresos clave para poder celebrarlo. Mano derecha de Gerard Piqué, Alonso no esconde que la imagen del futbolista es clave pero también el trabajo de un grupo "que ha confiado mucho en el proyecto, para que los madrileños disfruten del tenis".

A las puertas de celebrar la Copa Davis, ¿qué espera Kosmos para esta edición?

Que sea un éxito rotundo. Estamos hablando con todos los tenistas y con las Federaciones. Los equipos se anunciarán unos 20 días antes, pero lo que va a venir a Madrid es espectacular. La intención es que el tenis llegue a todo el mundo y para ello, una de las cosas que vamos a hacer es que el domingo anterior al evento se haga una jornada de puertas abiertas. Habrá límites de afluencia, pero queremos que los madrileños disfruten del tenis.

Una de las preocupaciones de la ITF era frenar la pérdida de ingresos. ¿Lo está consiguiendo Kosmos?

Estamos donde queríamos estar. La venta de entradas se conocerá en la semana del evento, a nivel comercial estamos por encima de lo marcado y en venta de derechos de televisión estamos en línea con lo presupuestado.

Ha hablado de la venta de entradas y se entiende que el grupo de España (con Croacia y Rusia) y la presencia de Nadal tendrá bastante éxito. ¿Preocupa que el público español no llene tanto otros encuentros?

Claro que es más complejo. Al final vender entradas para un Nadal-Medvedev, que será el martes por la tarde, es mucho más sencillo. Pero creo que hay un interés por ver tenis y el martes por la mañana habrá un Nishikori-Djokovic, que es muy buen partido. Además, la atracción está en defender al país que te ha ayudado a llegar hasta aquí y eso en el caso de Djokovic es lo que le ha animado a ir a Madrid. Estamos involucrando mucho a las embajadas en España para que, por ejemplo en el caso de Argentina, la comunidad argentina que le es más difícil viajar, tenga su presencia con los argentinos que hay en nuestro país.

Otro punto importante del que ha hablado en los ingresos es la venta de derechos de televisión. ¿Cuán de importante es que Movistar+ se haya introducido en esta aventura?

Al final hemos llegado a acuerdos importantes porque la gente cree en nuestro proyecto. No queremos que nos den un canal y ya está, queremos que haya interacción y eso se podrá ver desde finales de este mes o principios del que viene. Van a estar involucrados en la Davis desde la semana antes de competición y eso ha hecho a Movistar el partner perfecto. A nivel de producción, va a haber 26 cámaras y al final no hay muchos torneos que tengan ese tamaño.

¿Hay mucha diferencia entre la venta de derechos en España y en otro países?

Hemos heredado una serie de contratos que ya tenía la ITF, pero en los que hemos conseguido nuevas plataformas sí se aprecia diferentes formas de entender el tenis. En el caso de Movistar, con su canal #Vamos tiene una penetración impresionante y sus audiencias presupuestadas doblan lo que consiguió el año pasado un canal en abierto.

El último punto de los ingresos son los patrocinadores. ¿No queda un poco raro para el público que el socio principal (Rakuten) de la Davis, su dueño (Hiroshi Mikitani) sea accionista de Kosmos?

Bueno, él es accionista de Kosmos Holding y esto es Kosmos Tennis. Habrá quien tenga esta percepción, pero Mikitani no ha sido parte de esta decisión porque no puede serlo. Nosotros sí que hemos tenido un acceso fácil, pero si no cumplimos con lo que quieren, no seguirán con nosotros. Saben que en dos años la Davis será en Asia o EEUU y buscan posicionamiento como todo el que tienen en el deporte (Vissel Kobe, Rakuten Eagles, Barcelona, Golden State Warriors...). Habrá quien piense raro, pero se han metido aquí porque saben todo lo que podemos darles.

De cara a conseguir patrocinios, ¿qué importancia tiene la figura de Gerard Piqué?

Es el presidente ejecutivo de nuestra compañía y está en el día a día, pero no en el detalle final. Él nos abre muchas puertas y nosotros vamos detrás a cerrarlas. En cuanto a los jugadores, él habla de tú a tú con el número uno mundial y eso el resto de mortales no lo podríamos hacer.

Si no me equivoco les quedan dos patrocinadores por confirmar, ¿no? (tras el anuncio de AirAsia)

Así es, nos queda uno de banca y otro de tarjetas de crédito, que aún no se pueden desvelar. (elEconomista ha podido confirmar que Caixabank es uno de ellos).

¿Cómo se consiguen estos patrocinios, con una idea que es completamente innovadora?

Hemos tenido gente que ha confiado mucho en el proyecto y cuando lo explicas bien, lo normal es que te lo compren. Es cierto que ha habido sectores donde ha sido más difícil conseguir patrocinadores, pero como la idea es a 25 años, no tenemos prisa.

"Los equipos de Carmena y Almeida trabajan de forma distinta, pero tuvimos buena relación con los anteriores y la tenemos con los nuevos"

Otra de las preocupaciones de la ITF es unificar el formato de la Davis en la FedCup y en la Davis juvenil. ¿Cuándo se dará esto?

Bueno, ahora mismo la ITF ha decidido llevar la FedCup a Hungría en un formato parecido al nuestro, pero a corto plazo no lo veo factible y a medio... pueden pasar muchas cosas. No sé decirte si pasará o no, pero tener bajo el mismo techo a hombres, mujeres y juveniles sería fantástico. Eso sí, sus calendarios son muy diferentes y es complicado ponerlos en común en una sola fecha. Antes que eso tenemos que hablar con la ATP y la ITF para asuntos más importantes, como el calendario que hoy en día es muy extenso para los tenistas.

Cuando se confirmó la Davis se hablaba también de la Majesty Cup. ¿Cómo ha quedado esta idea?

Estamos cerrando aún la Davis y en paralelo estamos trabajando en otros conceptos con la ITF. Ellos tienen elecciones este viernes y a raíz de que todo se estabilice, se hablará bien del resto de conceptos encima de la mesa.

El acuerdo de la Davis en Madrid se cerró con un gobierno de Manuela Carmena y ahora tiene otro de José Luis Martínez-Almeida. ¿Ha habido cambio significativo en la forma de dialogar?

También ha cambiado la Comunidad, donde ahora la consejería de Deportes recae en Ciudadanos. Al final cada uno tiene su forma de trabajar, pero lo más complicado fue ese momento donde no había gobiernos aprobados. Esto es bueno para Madrid y lo aprobaron todos los grupos. Tuvimos una excelente relación con Carmena y con su equipo y tenemos una excelente relación con Almeida y su equipo. Sí son diferentes, pero las negociaciones con ambos fueron y son buenas.

Para terminar, ¿tiene Kosmos proyectos en otros deportes fuera del tenis y el fútbol (FC Andorra)?

Tenemos proyectos visibles y por ejemplo con los eSports estamos muy involucrados con un acuerdo de colaboración con Konami. Además, Kosmos Studios realizó el documental de Antoine Griezmann y acaba de presentar otro sobre la pasada temporada del Barcelona que presenta su vida dentro del vestuario.