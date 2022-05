Esta es la calculadora de Hacienda para saber si la Renta 2021-2022 te sale 'a pagar' o 'a devolver'

Desde el momento en que el ciudadano sabe que está obligado a presentar la declaración de la Renta la siguiente de sus preguntas es la que sin duda se habrán hecho el resto de millones de contribuyentes que han de entregar el borrador: ¿me saldrá la Renta 'a pagar' o 'a devolver'?

Para que el ciudadano no se lleve la (desagradable o no) sorpresa mediante la tramitación del borrador, la Agencia Tributaria dispone de un método para aproximarse al resultado de la Renta y conocer si la declaración será 'a pagar' o 'a devolver'. Es un método de especial ayuda para las personas que desean hacer una consulta previa y especialmente para las que, no estando obligadas a entregar la Renta, quieren saber si, en caso de hacerlo, tendrán una buena noticia o no.

El organismo lo permite a través de Renta Web Open, un simulador no vinculante con el que el contribuyente podrá saber si tendrá un resultado positivo o negativo en la Renta antes de ponerse manos a la obra con los trámites habituales como la obtención del borrador (que se puede conseguir de tres formas diferentes) y su posterior cumplimentación y entrega.

Para usar Renta Web Open, el contribuyente debe ingresar en este enlace que facilita la Agencia Tributaria, sin necesidad de métodos de acceso como el certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos) o Cl@ve (así puede registrarse para obtener Cl@ve PIN o permanente).

Cómo usar Renta Web Open para simular tu declaración

El funcionamiento de Renta Web Open es sencillo e intuitivo, ya que se trata de ir rellenando la información que el sistema va pidiendo al contribuyente. La Agencia Tributaria ha elaborado un tutorial en su perfil de YouTube para despejar las dudas que pueden surgir durante el proceso:

-Si se trata de la primera simulación del contribuyente (puede acceder a anteriores si las hizo previamente), se debe elegir el idioma correspondiente: castellano, catalán, gallego o valenciano.

-Después el contribuyente tendrá que aportar toda la información personal y familiar que sea relevante: los datos del propio contribuyente y de su cónyuge, hijos menores de 18 años que convivan con él, hijos de entre 18 y 24 años, hijos a partir de 25 años con discapacidad, ascendientes de 65 años o más con o sin discapacidad...

-Posteriormente el contribuyente ha de hacer clic en 'Aceptar' y llegar al 'Resumen de declaraciones', en el que aparecerán los resultados en las modalidades disponibles. En ese momento el ciudadano ha de ir haciendo clic en cada uno de los campos (base imponible general, la base liquidable general sometida a gravamen, la base imponible y liquidable del ahorro...) completando la información que se le pida en cada uno de ellos.

-El siguiente paso es completar los datos referentes a las deducciones estatales y autonómicas. Hay que prestar especial atención a nuestra situación para no desaprovechar ninguna de ellas y no perder sus beneficios en el resultado final. Introduciendo la información que le pida, será el propio sistema el que calcule esas deducciones.

-Cuando tenga todos los datos introducidos, el contribuyente puede regresar a la sección de 'Resumen de declaraciones' y ver el efecto definitivo de esos cambios sobre el resultado de la que sería una declaración aproximada a la que tendría presentando el borrador.