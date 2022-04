El aviso de la Seguridad Social a las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital por la Renta 2021-2022

La Campaña de la Renta 2021-2022 ya es una realidad después de que este miércoles 6 de abril se haya abierto la posibilidad de presentar las declaraciones por internet o la app móvil de la Agencia Tributaria. Una fecha que también es importante para el millón de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en nuestro país.

La percepción de esta prestación conlleva el cumplimiento de ciertos requisitos que se han de cumplir antes y durante dicho cobro. Uno de ellos es meramente administrativo, pero no por ello menos importante: la obligación de presentar la declaración de la Renta por parte del beneficiario del Ingreso Mínimo Vital y de los miembros que formen parte de su unidad familiar.

Debido a la importancia de este requisito la Seguridad Social ha informado de él aprovechando el inicio de la Campaña de la Renta. En su perfil de atención al ciudadano de la red social Twitter el organismo ha insistido en que "los beneficiarios del IMV deben presentar declaración por IRPF con independencia de la cuantía de sus ingresos".

Así, a estas personas no les afectan los límites de renta que marcan la obligatoriedad de presentar la declaración. Si, por ejemplo, tienen ingresos por debajo de 14.000 euros anuales incluso con dos o más pagadores (o por debajo de 22.000 euros anuales con un único pagador) tendrán que presentar la Renta igualmente, ya que se trata de un requisito indispensable para mantener el cobro de la prestación.

No obstante, la obligatoriedad de presentar la declaración de la Renta no tiene por qué afectar de forma negativa a estos contribuyentes ni llevarles a una declaración a pagar. De hecho, la Seguridad Social ha explicado que al tratarse de una renta el Ingreso Mínimo Vital no ha de incluirse en esta declaración y por lo tanto no hay que tributar por él.

De acuerdo con la información de la Agencia Tributaria, el contribuyente que cobre el Ingreso Mínimo Vital solo tendrá que tributar las cantidades por encima de los 11.862,90 euros, la cantidad equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Si junto al IMV se perciben otras ayudas como la Renta Activa de Inserción u otras rentas garantizadas solo se tendrá que tributar por las cantidades que superen ese límite.

Así tienes que hacer la Renta si cobras el Ingreso Mínimo Vital

La Agencia Tributaria explica que en la mayoría de los casos la presentación de las declaraciones será muy sencilla, ya que no se tendrán que incorporar más ingresos: "En muchos casos la cuota será cero (ni a ingresar, ni a devolver), de manera que, si no se ha obtenido ninguna otra renta, las casillas de la declaración aparecerán con importe cero".

El contribuyente tendrá que acceder al borrador de la Renta por cualquiera de las tres maneras establecidas: con certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), con Cl@ve PIN (así puede registrarse para conseguirlo) o con el número de referencia (a través de la casilla 505 de la declaración del ejercicio anterior).

Hacienda recomienda que, en el caso de las declaraciones de unidades de convivencia de matrimonios con hijos menores se acojan a la tributación conjunta. En los casos de ausencia de matrimonio, se recomienda que el progenitor que cobre la prestación haga declaración conjunta con sus hijos menores y el otro se decante por la tributación individual.

En todo caso, la Agencia Tributaria informa de que en los datos fiscales aparecerá la parte de Ingreso Mínimo Vital que corresponda a cada miembro de la unidad de convivencia y que, por lo tanto, el contribuyente solo ha de volcar la información y confirmar la presentación. De la misma forma, el sistema también contiene la información respecto a las cantidades que superan los límites y así el contribuyente podrá presentar la declaración "de forma igualmente sencilla".