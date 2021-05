Así puedes cancelar indefinidamente tu número de referencia en la Renta

El número de referencia es uno de los métodos por el que se puede acceder al borrador de la Renta, pero a diferencia con lo que sucede con otras vías, existe la posibilidad de inhabilitar esta opción para cancelar indefinidamente.

La Agencia Tributaria explica que el contribuyente, si así lo desea, puede inhabilitar la obtención de dicho número "cuando considere que existe el riesgo de que terceras personas no autorizadas puedan estar en conocimiento de ciertos datos de su declaración". Este número de referencia se obtiene con el uso de la casilla 505 de la Renta del año anterior, y junto al certificado digital (lo puede obtener en cuatro pasos) y a la Cl@ve PIN es una forma de conseguir el borrador de la Renta.

Inhabilitar el número de referencia es posible a través de Internet. Para ello ha de llegar al portal de Renta de la Aencia Tributaria y pinchar en la opción 'Más trámites', apartado en el que estará 'Inhabilite la casilla para obtener el número de referencia'.

Aquí podrá acceder con certificado digital o DNI electrónico o bien con Cl@ve PIN. En todo caso, el sistema le pedirá también su DNI o NIF en el registro. Tendrá que verificar la información contenida y, una vez hecho, confirmar que desea ejecutar la inhabilitación, pulsando en 'Aceptar'.

Al hacerlo, el sistema le avisa de que "revocará, si la hubiera, la última referencia generada y con ese número de referencia no podrá realizar gestiones a través de internet". Sí que podrá, obviamente, seguir haciendo declaraciones con Cl@ve PIN y certificado digital. De hecho, la Agencia Tributaria no le dará la opción en futuras conexiones.

Esta inhabilitación no es definitiva, pero sí permanente. No tiene fecha de caducidad y para revocarla no podrá usar los medios telemáticos de la Administración: tendrá que concertar cita para una visita presencial a las oficinas de la Agencia Tributaria, donde podrá volver a activar la opción de obtener el número de referencia con la casilla 505.