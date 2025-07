Uno de los creadores de Bitcoin está vendiendo 80.000 bitcoins y su motivación no es hacerse multimillonario: quiere frenar el mercado

Se está produciendo uno de los movimientos más grandes de la historia de Bitcoin, que no ha pasado desapercibido para quienes vigilan las entrañas de este mercado. Uno de los primeros creyentes y creadores de Bitcoin ha movido 80.000 bitcoins que llevaban sin tocarse 14 años, guardados en una cartera. Esas miles de criptomonedas ya están a la venta y la transacción no es baladí. No solo por su tamaño o por la rentabilidad de la operación, sino por lo que significa y lo que anticipa en el mercado.

Aunque no se sabe quién está detrás de la transacción, el autor de esta operación tiene unas características muy particulares. Posee bitcoins desde 2010 y 2011. Es decir, prácticamente desde sus orígenes, ya que el planteamiento de Satoshi Nakamoto vio la luz en 2008. Las personas que tienen carteras tan antiguas y que se consideran como los fundadores del la red se conocen en la jerga cripto como carteras OG (original gangsters) o gánsteres originales.

Estas carteras OG se remontan a la época de Satoshi Nakamoto -el creador de Bitcoin, la red descentralizada que tiene el bitcoin como activo y que actualmente vale 2,3 billones en dólares-. Y las criptos que tienen esos monederos están minados con el patrón Satoshi. Es decir, están entre los primeros bloques y bitcoins creados. "Estos bitcoins proceden directamente del proceso de minería. No son de exchanges. No fueron comprados. Son recompensas por bloque obtenidas en los primeros meses de vida de Bitcoin", explica un análisis de OnChainSchool, una plataforma y escuela especializada en el rastreo de la blockchain.

Es muy llamativo que uno de estos gánsteres se mueva justo ahora, aunque es aún más interesante su conducta. ¿Por qué se despierta ahora una cartera que llevaba 14 años dormida? No es la primera vez que un OG actúa y, cuando estos pioneros de Bitcoin se mueven, siguen el mismo patrón. Ya ha ocurrido otras veces.

El análisis de OnChainSchool descarta dos hipótesis. El dueño de esos 80.000 bitcoins no los ha movido por motivos de seguridad y tampoco ha encontrado las claves perdidas tras 14 años de búsqueda. Sus comportamientos posteriores no encajan con esa explicación. Esta ballena está vendiendo sus criptomonedas y lo está haciendo a través de varias plataformas: OKX, Binance, Bybit y Galaxy Digital.

En este caso, el papel de Galaxy Digital es clave, ya que es una firma de activos digitales enfocada en inversores institucionales. Es decir, no trabaja con minoristas. Esta empresa y el vendedor han negociado la compra directamente, fuera del mercado abierto. "Miles de bitcoins ya están en manos de Galaxy Digital. Desde ahí, parte de los fondos están llegando a exchanges centralizados. Es una estructura clásica de venta OTC más drenaje posterior en spot", matiza el mismo análisis.

Esto se hace así para evitar que se identifique a la persona que está detrás de esa cartera, aunque la transacción ha sido tan compleja que era prácticamente imposible rastrear todo el hilo de movimientos. Los pioneros del mundo cripto son conocidos y, en muchas ocasiones, las direcciones de sus carteras, también. Pero esta persona prefiere preservar su identidad porque mover esos 80.000 bitcoins, como mínimo, es polémico.

Lo primero que se viene a la mente es que esta persona está vendiendo sus miles de bitcoins para hacer caja. Teniendo en cuenta que el precio medio de la cripto rondaba los 2,3 dólares de promedio entre 2010 y 2011 y que está vendiendo en los máximos sobre los 122.000 dólares, la ganancia neta rondaría los 9.759 millones de dólares, con una rentabilidad de 53.625 veces su inversión inicial.

Sin embargo, esta no es la razón que ha despertado a esta cartera tras 14 años. "Es un patrón repetido para frenar subidas y generar FUD", apunta el análisis de OnChainSchool. FUD son las siglas, en inglés, de miedo, incertidumbre y duda y se refiere a la estrategia que consiste en generar este tipo de ánimo en el mercado para ahuyentar o repeler a los inversores.

Resulta increíble que uno de los pioneros y primeros creyentes de Bitcoin quiera frenar el mercado, pero este patrón de conducta ya se ha observado antes, siguiendo siempre los mismos pasos y consiguiendo el mismo resultado. Sin excepción, estos OG se activan cuando la criptomoneda cotiza en máximos. En 2023, la plataforma de intercambio Mt. Gox hizo esto mismo con 125.000 bitcoins que le quedaron tras su quiebra y liquidación. Entonces, el activo estuvo ocho meses sin volver a su anterior precio. Y esto es lo que se espera para el corto plazo, que se haya pausado la racha alcista.

Esta vez, el movimiento de este gánster llevó al bitcoin de los 122.000 dólares hasta 116.000 dólares. Pese a que hay una voracidad extrema en el mercado, con cientos de empresas acumulando bitcoin a toda costa, el activo ha corregido.

El informe citado se hace mediante un análisis exhaustivo de la blockchain, por lo que se analizan los movimientos y las conductas, pero no se extraen más conclusiones de las que reflejan las propias transacciones. Sin embargo, este patrón de conducta recuerda al de los vigilantes de los bonos.

Estos son los grandes dueños de la deuda de los países, capaces de influir en el mercado. Habitualmente, proceden de la misma manera. En este caso, intervienen cuando la rentabilidad de los bonos es elevada y cuando los gobiernos se pasan con la indisciplina fiscal. Entonces, estos vigilantes proceden a vender deuda para presionar más las rentabilidades (cayendo los precios) y mandar un mensaje claro de inconformismo ante el elevado endeudamiento. Asimismo, las carteras OG de bitcoin venden con la cripto en máximos y ejercen presión en los precios.

En ambos casos, ambas figuras tienen la capacidad de influir en el mercado. De hecho, Liz Truss tuvo que dimitir como primera ministra de Reino Unido cuando su plan fiscal generó el caos en el mercado de bonos y el Banco de Inglaterra (BoE) tuvo que intervenir. Su mandato duró un mes y medio.

Actualmente, también hay una tendencia en el mercado y están en auge las empresas que se están endeudando excesivamente para acumular bitcoins, un activo que en su ADN lleva la descentralización y rechaza el control de unos pocos. Es solo un paralelismo más con los vigilantes de los bonos. Aunque los gánsteres de bitcoin no se han pronunciado a las claras, su mensaje ha sido transmitido. Cada uno que saque sus propias conclusiones.