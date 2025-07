La firma cripto que se dispara un 650% en bolsa y no es por los máximos del bitcoin: compite por el dinero de los clientes

La firma cripto Circle salió a bolsa a principios de junio. Muy pocos días le han hecho falta para lograr una subida del 652%, según su último cierre. La velocidad y contundencia del rally dejan claro que el mercado respalda a esta empresa. Pero los máximos históricos del bitcoin no tienen nada que ver con su rendimiento. Circle tiene sus propias stablecoins y se está perfilando como la ganadora de este mercado, que no se limita a lo cripto sino al negocio del dinero y de los pagos.

Las stablecoins o monedas estables son las criptomonedas vinculadas a otra moneda fiat. Circle tiene dos stablecoins propias, USDC y EURC, emitidas por sí misma. Cada USDC equivale a un dólar y cada EURC equivale a un euro. Cada token o stablecoin está respaldado 1:1 por cada una de esas divisas. Es decir, es como dinero fiat de toda la vida, pero con la tecnología de las criptos, la blockchain.

Los usos son distintos a los de, por ejemplo, bitcoin, que se considera un activo y no dinero electrónico. La ventaja de las stablecoins es que reducen la volatilidad de las criptomonedas y que son muy útiles para hacer pagos. Especialmente, entre distintos países. Circle apuesta por las stablecoins, que aúnan lo mejor de las cripto y lo mejor de los pagos. Y ahí compite con ambos mundos.

"Aunque ahora la mayor parte de los usos se circunscriben al ecosistema cripto, creemos que las stablecoins, y especialmente USDC, están llegando a un punto de inflexión y pronto saldrán de la criptoeconomía para convertirse en una pata importante del sistema financiero tradicional", apunta el informe con el que Barclays inicia la cobertura de la acción. La firma británica cree que Circle tiene potencial en el terreno mainstream, fuera del nicho cripto. Por ejemplo, en la vertiente de pagos, en las remesas o como proveedor de liquidez.

En algunos aspectos, Circle se parece mucho a un banco. Es decir, coge parte de los depósitos de USDC o EURC y lo invierte a tipos de interés más altos, como hacen las entidades tradicionales cuando se financian y prestan ese dinero. Es decir, obtienen un margen por intereses. En Europa, hay una cantidad máxima que puede destinarse a este fin, ya que los saldos de los usuarios tienen que poder retirarse de manera inmediata, por lo que hay que garantizar la liquidez cuando se opera con stablecoins. Pero, en todo caso, la firma cripto compite con las entidades tradicionales por capturar el efectivo y por facilitar las transacciones.

Como a los bancos, a la compañía le interesa que los tipos sean elevados, ya que se beneficiará de ese margen de intereses. En 2024, Circle obtuvo unos ingresos de 1.700 millones de dólares y el consenso espera que alcance los 4.500 millones de dólares en 2027. En parte, esto dependerá del precio del dinero y de lo que generen sus otras fuentes de negocio, como sus servicios para desarrolladores, a los que venden tecnología para pagos.

Desde ese punto de vista, los analistas de Mizuho Securities explican que, para lograr el objetivo de ingresos que espera el mercado, los tipos de interés deben mantenerse elevados, algo que no parece la tesis más probable. En Europa, el ciclo de recortes está en marcha y en Estados Unidos se espera que se retome en septiembre, por lo que la tendencia es a la baja.

En la parte cripto, las stablecoins de Circle están muy bien posicionadas. Aunque se considera que la stablecoin de Tether, USDT, es la mayor, no está regulada en Europa y no hay perspectivas de que lo esté. Eso beneficia enormemente a USDC y, especialmente, a EURC, ya que prácticamente no tiene competidores en el espacio comunitario.

"El mercado de las stablecoins es de esos en los que el ganador se lleva la mayor parte del mercado, con USDT (Tether) y USDC (Circle) siendo los que tienen la ventaja de haber sido los primeros", explica JPMorgan en el informe en el que inicia la cobertura de la acción. "Tiene la ventaja de ser el primero en mover ficha desde el punto de vista regulatorio", matiza Barclays. Las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en Europa no pueden ofrecer USDT, pero sí tokens de Circle.

Estas stablecoins se adquieren en plataformas como Coinbase, Binance, Bitpanda, Kraken, Bit2Me o cualquiera de los exchanges. "Aunque Circle es el único emisor de USDC, la parte más significativa del negocio depende de la distribución de sus socios, como Coinbase. Los costes están creciendo y eso presiona los números de la empresa", explica Mizuho en su inicio de cobertura. La firma depende de terceros para que los clientes usen sus monedas estables.

En este punto, el mercado valora a la compañía en 53.085 millones de dólares o 233,2 dólares por acción, cuando sus títulos se vendieron inicialmente a 31 dólares, ese subidón del 652%. Pero los analistas ven su precio objetivo para los próximos 12 meses en los 195,9 dólares, un 16% por debajo de su último precio, aunque muy por encima de lo que valía hace poco más de un mes. Entre los expertos hay bastante disparidad, ya que JPMorgan y Mizuho ven su precio objetivo en los 80 y 85 dólares, mientras que Barclays apunta a los 215 dólares.

Además, parece que las criptos y las stablecoins se anotarán otra victoria pronto. Se espera que el Congreso de Estados Unidos apruebe la Ley Genius, que establece el marco regulatorio para las monedas estables o empresas como Circle. La normativa es clave para que la industria pueda crecer y los usuarios estén protegidos.

El impulso normativo en EEUU, el apoyo directo de Donald Trump y el hecho de que la regulación permita a las empresas del sector crecer e ir más allá de las criptos son parte de la narrativa alcista. En bolsa, tanto Coinbase como Circle baten en rentabilidad a sus pares del S&P 500 o el Nasdaq 100.