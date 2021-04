Foment del Treball pide ampliar hasta fin de año la exención del IVA a algunos productos sanitarios

Foment del Treball ha dado voz a la reclamación sectorial para que el Gobierno prorrogue hasta fin de año la exención del IVA a los bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir el Covid-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

Dicha exención ya fue prorrogada en noviembre, pero su vigencia decae el 30 de abril, y la patronal catalana insta a no agotar los plazos para tomar las decisiones correspondientes: "Es importante poder trabajar con previsión para no complicar los protocolos. No es necesario apurar hasta el último día", señala este domingo en un comunicado.

Foment defiende que es necesario para ofrecer seguridad y tranquilidad al sector y a los consumidores mientras la evolución de la pandemia "continúa significando un impacto extraordinariamente elevado en las entidades sanitarias", con registros de alta ocupación en hospitales y UCI, por lo que "es prioritario no gravar los productos sanitarios de uso intensivo".

Argumenta que el avance en los planes de vacunación se espera que permita reducir en un futuro próximo las tasas de infección en la población y consecuentemente iniciar una disminución paulatina del impacto en los servicios sanitarios, aunque "como viene observándose, éste se produce con un cierto retraso respecto a la disminución de los datos epidemiológicos".