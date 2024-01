Los fondos activan las ventas en los gimnasios 'low cost'

En un país con cerca de 4.000 gimnasios y con prácticamente recuperado el nivel de ingresos previos al coronavirus, el mundo del fitness aguarda una concatenación de operaciones de compra y venta en el mercado ibérico por parte de los fondos de capital riesgo, que en los últimos años han expandido el sector hacia todas las direcciones, con la apertura de nuevos centros y con la extensión de los servicios. Compañías nacionales como AltaFit, VivaGym o la lusa FitnessUp están en las quinielas para protagonizar la próxima operación corporativa, después de que 2023 se cerrase con la compra de Mc Fit por parte de Basic Fit, que marcó el listón de las próximas transacciones.

Para conocer bien la radiografía de los gimnasios low cost en España hay que conocer sus particularidades. Una de ellas es que existen modelos concesionales, algo que hasta el momento solo se daba en Península Ibérica. "Esta fórmula se está mudando de forma muy paulatina a Italia", cuenta Ignacio Martínez, socio de Corporate Finance de KPMG, quien incide en que el sector que realmente triunfa en España es el de los gimnasios smart cost (precio asequible con algunos servicios), frente a lo que realmente es low cost (apenas servicios y precios muy agresivos).

En cualquier caso, el sector fitness en España ha vivido en los últimos años la entrada del capital privado en los principales operadores del sector, evolucionando la estructura de propiedad- Alberto Puente, socio de Financial Advisory de Deloitte, incide en que el sector del fitness sigue presentando "interés" para estos actores, por lo que "es probable que en los próximos meses se produzcan nuevas operaciones lideradas por los fondos de inversión, tanto en equity como en deuda".

A este respecto hay que recordar que buena parte de los centros deportivos de España ha recibido no solo capital, sino también financiación, sobre todo de fondos públicos para capear la crisis del coronavirus. Así sucedió con Altafit, de MCH, que solicitó 15 millones de euros a Cofides, empresa a la que siguió Be One (25 millones) o Supera, de Portobello, que solicitó otros 20 millones de euros. Otro claro ejemplo fue Dir, que en este caso acudió a los créditos que la Generalitat de Cataluña, a través de Avançsa, prestó con motivo de la crisis sanitaria (14,6 millones de euros).

En cualquier caso, la entrada del capital privado en el mundo de los gimnasios ha venido acompañada de otros cambios. El gran efecto, en palabras de Gonzalo Roca, managing director de Banca de Inversión en Arcano Partners, "ha sido el incremento de la densidad de gimnasios en las grandes áreas metropolitanas así como la llegada del concepto a municipios más pequeños a partir de los 100.000 habitantes a lo largo de toda la geografía española".

Roca añade que a ello se suma que "la crisis provocada por el cierre forzoso de los gimnasios durante la pandemia de Covid-19 aceleró el cierre de gimnasios tradicionales, más de 2.000 durante dicho periodo, y las nuevas aperturas durante 2022 y 2023, unas 1.700 aproximadamente, han sido mayoritariamente bajo modelo low cost de marcas pertenecientes a plataformas nacionales e internacionales".

En la misma dirección apunta Pelayo Novoa, socio de BDO, al explicar que la captación de clientes por parte de las cadenas low cost "ha sido constante desde otoño de 2021. La mayoría de estos operadores han recuperado la base de abonados que tenían antes de la pandemia gracias a los planes de expansión y el renovado interés de la sociedad en la práctica deportiva".

Esta recuperación del negocio, añade el experto, no hubiese sido posible sin el impulso dado por el capital privado, que ha permitido que, por ejemplo, "el acumulado de centros del top 5 de operadores se haya doblado respecto a los centros que sumaban a cierre de 2019, aumentando la distancia con el resto de operadores de este segmento".

Un detonante y operaciones en ciernes

La posible concatenación de operaciones ya se ha materializado. La primera de ellas ha llegado en el cierre de 2023, con la compra de Basic-Fit, controlada por varios grupos inversores (OLP Capital Management Ltd, Impactive Capital LLC o North Peak Capital Management LLC, entre otros) a Grupo RSG, uno de los mayores operadores multimarca de gimnasios de Europa, para la adquisición de sus clubes en España (42 clubes McFIT y los 5 clubes Holmes Place). Se espera que la adquisición, que asciende a 110 millones de euros, se complete en el primer trimestre de 2024.

Los términos del acuerdo, según Basic-Fit, pasan por el compromiso de sus bancos sindicados para prestar una línea de crédito renovable por 110 millones de euros. A ello se sumará liquidez adicional para financiar la adquisición, "incluidas las reformas del club y los costes de reestructuración, y aumentar el margen financiero", explicó la compañía tras anunciar su acuerdo.

Esta compra, sin embargo, es una de las muchas que hay en la rampa de salida. MCH tiene contratado a Jefferies para desprenderse de Alta Fit (controla más del 80% del capital) y ya ha sondeado opciones, mientras que en Portugal la lusa FitnessUp, una compañía que declaró en 2022 tener ambición de operar en nuestro país, ha hecho lo propio con Clearwater International.

Sigue en las quinielas también Vivagym, cadena con 90 gimnasios en toda la Península Ibérica. La participación mayoritaria de esta firma la controla el fondo británico Bridges Fund desde el año 2015. Otra compañía similar -aunque no enfocada en el low cost- en manos del capital riesgo es Forus, controlada desde hace unos años por JP Morgan, después de que ejecutara la deuda de otro fondo, Barings.

Valoraciones

La clave por desvelar es cuáles serán las valoraciones que obtengan estas transacciones. "Es previsible que alcancen múltiplos similares a los niveles anteriores a la pandemia una vez se recupere la rentabilidad y se consiga digerir la deuda COVID", explican desde BDO, si bien Ignacio Martínez desde KPMG anticipa que será difícil ver valoraciones "a doble dígito".

Sobre este aspecto, en Arcano ahondan en que "los fondos de inversión van a tener interés en jugadas de consolidación, para ganar cuota de mercado, eficiencia en marketing, compras y formación de equipos humanos". Las valoraciones, por tanto, "van a ser una función de la rentabilidad sobre el capital invertido", rematan.