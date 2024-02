Fitness Up se abre a los fondos y agita las operaciones en los gimnasios

Con el creciente interés de los fondos de capital riesgo por el mundo del fitness, el sector de los gimnasios vive un momento de plena agitación en España y en el resto de la Península Ibérica. La fiebre por este tipo de negocios ha llevado a analizar posibles ventas por parte de algunas cadenas que han crecido rápidamente. El último caso es el de Fitness Up, la compañía portuguesa low cost, que ha fichado a Clearwater International para analizar una posible desinversión en los próximos meses, según distintas fuentes consultadas por elEconomista.es, y podría ser objetivo de algunos grupos españoles.

Fitness Up ha vivido en los últimos años una etapa de crecimiento. Ha cerrado 2023 con 45 millones de ingresos y para este 2024 tiene como meta invertir 19,2 millones de euros en la apertura de 16 centros deportivos, lo que le llevaría a superar los 60 puntos de entrenamiento y los 125.000 socios.

Para dicho ejercicio, los ingresos llegarán a los 62 millones, más del doble de lo generado en 2022. "Creo que 2024 será el año de afirmar nuestro papel como agentes de cambio social. La posibilidad de cambiar la mentalidad de una persona a la vez en favor de una sociedad mejor y más inclusiva es decisiva", explicó Hélder Ferreira, su fundador y actualmente consejero delegado, en una entrevista en el medio especializado luso NiT.

El estudio de la venta de Fitness Up pone de manifiesto que existe mucho apetito por este tipo de activos. Sin ir más lejos, 2023 se cerró con la venta de Mc Fit de su negocio en España a Basic Fit, controlada por varios grupos inversores (OLP Capital Management Ltd, Impactive Capital LLC o North Peak Capital Management LLC, entre otros).

En paralelo, continúan distintos procesos de desinversión que el mercado espera para Viva Gym, controlada por el fondo inglés Bridges Fund, o Altafit, cuyo propietario mayoritario es MCH.

Y es que el mercado español ha sido ocupado por grandes actores del capital riesgo. Uno de los más importantes es Forus, propiedad de JP Morgan, después de que el grupo estadounidense se hiciera con estos clubes en 2021, cuando estaban en manos de Barings y ahogados por la deuda. La lista es extensa y continúa con la cadena Be One, controlada por Formentor Capital, Enjoy Wellness (Espiga Capital), Supera (Portobello) y Go Fit (Torreal).

Recuperación

Razones para invertir en este sector hay suficientes. El informe European Health and Fitness Market Report 2023, realizado por Europe Active y Deloitte, afirma que los gimnasios han vivido un fuerte repunte después de dos años difíciles por la pandemia del coronavirus. Los ingresos globales de los clubes han alcanzado los 28.000 millones de euros, un 66% más que en 2021, mientras que los nuevos abonados pasaron de 56,2 millones en 2021 a 63,1 millones.