Los fondos soberanos redoblan su apuesta por España con una inversión récord de 2.900 millones

Los fondos soberanos o sovereign wealth funds, por su terminología en inglés, reunidos esta semana en Madrid, redoblan su apuesta por España donde siguen acelerando su ritmo de inversión directa con 2.900 millones de euros inyectados en 11 empresas nacionales desde enero de 2022 hasta marzo de 2023. La cifra supone el mayor registro desde 2009, cuando Mubadala (entonces IPIC) desembarcó en el capital de Cepsa y marca niveles máximos de actividad en un escenario de creciente incertidumbre económica y geopolítica.

En el marco del principal foro internacional de fondos soberanos, la 15ª Asamblea Anual del Internacional Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) que acoge estos días a más de 45 fondos soberanos, la entidad pública española ICEX-Invest In Spain ha presentado este jueves el informe anual de 2023 que llega tras hitos clave como la compra por parte de la saudí STC del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros.

Los fondos han diversificado los sectores en los que invierten con el mercado inmobiliario (residencial y logística) y tecnológico como principales destinos. El fondo soberano de Singapur GIC destaca como protagonista con su desembarco en el negocio residencial en alquiler mediante una inversión de 1.500 millones de euros en alianza con Azora. Un proyecto que supondrá la construcción de 8.000 viviendas build to rent (construidas exclusivamente para alquilar) durante los próximos cinco años.

Por su parte, el fondo emiratí Mubadala también continúa apostando por el negocio de las residencias de ancianos en España. Entre las mayores inversiones en el sector tecnológico figura la firma de recursos humanos Factorial que ha alcanzado el estatus de unicornio al cerrar una ronda de 120 millones de dólares Serie C, liderada por Atomico y con la participación de GIC, entre otros inversores. Durante el primer trimestre de 2023 la colaboración entre NBIM e Iberdrola en energías renovables y la inversión de Mubadala en biocombustibles han elevado también el volumen desembolsado por los fondos soberanos en España.

Los fondos soberanos han alcanzado los 11,6 billones bajo gestión, 8 veces el PIB de España

El estudio del ICEX, referente en la industria y realizado junto al IE Center for the Governance of Change, desvela, un año más, cifras récord y presenta novedades con la llegada de los nuevos Fondos de Coinversión (FOCO) dotado con 2.000 millones de euros y el Fondo de Impacto Social (FIS) de 400 millones, lanzados por Cofides para invertir en empresas constituidas en España a través de acuerdos de coinversión con inversores extranjeros como fondos soberanos e institucionales.

Tercera economía mundial en activos bajo gestión

En un escenario marcado por las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro, la inflación, tipos de interés históricamente altos, el informe refleja que los fondos soberanos han experimentado un aumento del 11% en los activos bajo gestión pasando a 11,6 billones de dólares en 2022 desde los 10,39 billones de 2021. Un volumen que supone ya el equivalente a la tercera economía mundial tras China y EEUU, y 8 veces el PIB de España.

La presentación del informe, que ha tenido lugar en la sede de ICEX en Madrid, ha sido clausurada por Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, y presidida por Elisa García, directora ejecutiva de Invest in Spain (ICEX), Isabela del Alcázar, Global Head of Sustainability de IE University y Javier Capapé, Sovereign Wealth Research, Center for the Governance of Change de IE University.

En la clausura del acto, la secretaria de Estado de Comercio ha apuntado que "una economía abierta, innovadora y expuesta a la competencia internacional como es la española no puede ser concebida sin una amplia presencia de capital internacional, y así se refleja en el atractivo que muestra España para la inversión". En su opinión, el estudio "ilustra con claridad el activo papel que los fondos soberanos representan en la economía mundial con operaciones que no solo tienen un gran volumen, sino que están cada vez más diversificadas".

Por su parte, Javier Capapé, director del Sovereign Wealth Research del IE Center for the Governance of Change, ha detallado que los fondos soberanos están desplazando sus inversiones de las industrias convencionales relacionadas con el petróleo a las tecnologías ecológicas. "En comparación con el año pasado, hemos observado una diversificación en el número de sectores en los que invierten los fondos soberanos. También es muy alentador ver que los fondos soberanos invierten en energía verde y renovable -sin operaciones en petróleo y gas desde 2021-, predicando con el ejemplo en la transición hacia la energía verde".

Foco en la sostenibilidad

Los fondos soberanos, junto con grandes fondos de pensiones privados, se han convertido en la mayor máquina de inversión y financiación del mundo y uno de los principales brazos inversores en España, donde siguen ganando peso en la bolsa, el Ibex 35 y en las grandes compañías privadas españolas, como Iberdrola y Cepsa. QIA es el mayor accionista de la compañía liderada por Ignacio Sánchez Galán, con algo más del 8%, y Mubadala, por su pate, controla Cepsa. Sólo las primeras economías de Oriente Medio capitalizan, como avanzó elEconomista.es, cerca de 12.000 millones euros en cotizadas españolas, importe que representa cerca del 2,5% del selectivo.

"Los fondos soberanos están desplazando sus inversiones en petróleo hacia las tecnologías ecológicas"

De los casi 26 billones de dólares que manejan los 100 mayores inversores institucionales globales, casi el 37% está actualmente en manos de estos fondos estatales surgidos al calor de materias primas como el gas o el petróleo. Los inversores soberanos más activos el año pasado fueron los dos fondos de Singapur, Temasek y GIC, y el emiratí Mubadala, que, con un total de 70 transacciones en el periodo analizado, se sitúa por primera vez en segunda posición en el ranking global.

Los fondos de Oriente Medio Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Investment Authority, Qatar Investment Authority y Public Investment Fund (PIF) también ocuparon los primeros puestos de la lista. En conjunto, los citados seis fondos participaron en más del 80% de las operaciones analizadas por ICEX-Invest in Spain.