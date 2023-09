Mubadala, ADIA y GIC llegan a Madrid con 5 billones para explorar inversiones

Madrid acoge este domingo el principal foro internacional de fondos soberanos, la 15ª Asamblea Anual del Internacional Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), que arrancará con una cena tipo cocktail para los 45 máximos responsables de la red mundial con un patrimonio estimado en torno a 5 billones de dólares (4,7 billones de euros).

El evento global acogerá hasta el próximo miércoles 27 de septiembre a grandes instituciones como Mubadala, del emirato de Abu Dhabi y dueño del 63% de Cepsa, y a Qatar Investment Authority (QIA), máximo accionista de Iberdrola con cerca de un 8,7% del capital, valorado en más de 5.800 millones a precios de mercado. El fondo soberano catarí, que desembarcó en la energética española presidida por Ignacio Sánchez Galán en 2011, también es el socio mayoritario de IAG, a través de su compañía aérea, Qatar Airways, con la que atesora más del 25% del capital del grupo propietario de Iberia.

Investment Authority (ADIA) o el omaní Oman Investment Authority (OIA), con un papel relevante por su elevada capacidad inversora. Asia tendrá también un papel clave en el evento anual con GIC, que agrupa las inversiones de públicas de Singapur y relevó a los Benetton como primer accionista de Cellnex, o el gigante China Investment Corporation (CIC). Madrid acogerá también a representantes de Estados Unidos como el fondo estatal Alaska Permanent Fund. En el ámbito europeo figuran BPI France, el Ireland Strategic Investment Fund (Irlanda) y el fondo soberano italiano CDP Equity o la propia Cofides, anfitrión y organizador delforo este año en España.

Polo de atracción

España busca atraer más inversiones de fondos soberanos de otros países. Miguel Tiana, director general de Cofides, ha señalado a elEcomomista.es que el foro "será un hito clave para Cofides y permitirá impulsar flujos de inversión que contribuyan a la transformación digital y sostenible de la economía".

Latinoamérica y África se aprecia un interés creciente de los gobiernos por parte de estas instituciones con el fondo Ithmar Capital (Marruecos) o The Sovereign Fund of Egypt (Egipto), y como prueba la reciente creación de entidades de este tipo en Senegal o Ruanda (miembros de IFSWF) para impulsar sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Otros grandes fondos soberanos como el noruego (Norges Bank), el saudí PIF (Public Investment Fund), que controla STC, el nuevo máximo accionista de Telefónica, y el fondo Temasek de Singapur no forman parte de IFSWF.

La 15ª Asamblea Anual del IFSWF celebrada en Madrid será, asegura Tiana, "una plataforma única para la cooperación, el intercambio de información y, eventualmente, la movilización de inversiones hacia empresas españolas de los mayores fondos soberanos del mundo integrados en la red".

2.800 millones en 12 compañías

Según el último informe de fondos soberanos publicado por ICEX-Invest in Spain (correspondiente a 2021), estas instituciones públicas invirtieron 2.800 millones en 12 compañías españolas en 2021. La cifra supone un volumen de inversión récord solo superado por los años 2011 y 2009 en toda la serie histórica, con GIC y Mubadala liderando por volumen y número de operaciones.

Los fondos soberanos son actores protagonistas en los flujos de inversión directa hacia España a nivel internacional con una perspectiva de largo plazo. En este sentido, el periodo 2022-2023 marcó un récord histórico en el volumen de activos bajo gestión de la industria, con 11,4 billones de dólares.