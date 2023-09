Miguel Tiana (Cofides): "La inversión extranjera y de impacto crecerá con los dos fondos públicos de 2.400 millones"

Ajena a la creciente crispación política y tras culminar 2022 en máximos históricos de ingresos y actividad, la sociedad público-privada Cofides seguirá impulsando la inversión extranjera y de impacto en España de la mano de los dos nuevos vehículos públicos bajo gestión aprobados en junio por el Consejo de Ministros y dotados con 2.400 millones de euros. Se trata del Fondo de Coinversión (FOCO) y del Fondo de Impacto Social (FIS), dirigidos a transformar el modelo productivo y a reforzar el ecosistema de inversión de impacto social y medioambiental. Su puesta en marcha dependerá de cómo se manejen políticamente los tiempos en el proceso de investidura y formación del Gobierno para poder implementar su marco normativo y empezar a formalizar las primeras inversiones.

La gestión de los mandatos vigentes de Cofides no se ve afectada por el proceso de investidura del Gobierno, ¿pero sí puede ralentizar los nuevos fondos públicos FOCO y FIS de 2.400 millones?

Al formar parte de la adenda del plan de recuperación, ambos fondos están aprobados por Consejo de Ministros y consensuados en su totalidad con la Comisión Europea. El siguiente paso será montar el marco normativo que desarrolle formalmente los vehículos. Está por ver cómo se van a manejar políticamente los tiempos tras el verano. Para implementar el marco podría ser necesario un Real Decreto Ley que los constituya. Hay disposiciones previstas por las que, bajo determinadas circunstancias, se puede proceder bajo esa fórmula, como se ha hecho en el pasado.

Entonces, ¿la única duda es cuándo se formalizará? ¿Esperan poder cumplir los plazos previstos?

Así es. Ambos fondos públicos tienen un respaldo sólido, la única duda es cuándo se va a formalizar el marco normativo, si será rápido o tardará más tiempo. Para Cofides, cuanto antes mejor para poder comenzar a realizar los análisis formales de las primeras inversiones. Nuestro objetivo es cumplir los hitos previstos y, para ello, estamos trabajando y forjando alianzas con coinversores extranjeros como fondos soberanos e institucionales, con potenciales empresas así como con todo el ecosistema de inversión de impacto para acelerar los trabajos. El fondo FOCO de 2.000 millones invertirá en empresas constituidas en España a través de acuerdos de coinversión con inversores extranjeros como fondos soberanos e institucionales, entre otros. En 2022, la inversión extranjera bruta en España alcanzó los 33.000 millones, un 11% más y, en el primer trimestre del año sumó 10.000 millones con un crecimiento del 8%. Por su parte, el fondo FIS estará dotado con 400 millones de euros. Su ambición es reforzar el ecosistema español de inversiones sostenibles.

Su fondo de recapitalización Fonrec cumple ahora su primer año, ¿qué importe ha desembolsado?

Fonrec ha desembolsado ya 637 millones de euros en 79 compañías españolas afectadas por la crisis sanitaria. Durante el primer semestre del año, el fondo ha recibido también las primeras amortizaciones parciales o totales de los recursos públicos de empresas beneficiarias por 16 millones de euros. Por lo tanto, el objetivo de que los recursos llegaran a las compañías y de recuperar la inversión realizada lo antes posible puede calificarse como un caso de éxito. Desde el principio la prioridad fue que todas las solicitudes se analizasen en tiempo y forma, siendo muy escrupulosos con las condiciones de elegibilidad. Finalmente se formalizaron 85 solicitudes por 735 millones. De esa cantidad, ya se han desembolsado íntegramente 65 solicitudes, el 82%, y otras 14 operaciones se han desembolsado parcialmente.

¿El porcentaje restante, a qué corresponde? ¿Son formalizaciones cuyo desembolso está en duda?

Son desembolsos que todavía siguen sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones, como procesos de reestructuración de deuda con acreedores. Sobre la cartera total los importes cuyo principal ha vencido y se han impagado se sitúa en 1,3 millones. La cifra es, por lo tanto, muy marginal. Hemos amortizado más de 16 millones y prevemos superar los 50 millones de euros en el tramo final del año, con nuevas amortizaciones.

¿Cuántas compañías corren el riesgo de no recibir desembolsos del Fonrec?

Para un número minoritario de operaciones, existe la posibilidad de que las ayudas públicas no se desembolsen, al no haber cumplido las empresas las precondiciones pactadas en la formalización. Un total de cinco empresas rescatadas han visto vencido el plazo para realizar desembolsos sin haber podido cumplir aún ciertos hitos. Otra compañía está pendiente de acreditar su cumplimiento. En el peor de los casos, por lo tanto, serían 6 operaciones formalizadas que podrían no desembolsarse.

¿Las empresas beneficiarias de las ayudas del Fonrec están logrando mantener sus planes de negocio?

Sí, en su gran mayoría. El 75% del importe total desembolsado y actualmente en cartera corresponde a compañías en línea con el plan de viabilidad previsto. Las firmas beneficiarias mantienen, por lo general, sus planes de negocio. El 25% restante están ligeramente por debajo y, dentro de éste, las mayores dificultades son para un 5% de las empresas españolas que están en concurso o preconcurso.

Cofides acogerá este mes la reunión anual de fondos soberanos en Madrid, ¿será un hito importante?

Sin duda. La designación de Cofides y, por tanto, de España como organizador y anfitrión de IFSWF, el principal foro global de fondos soberanos que se celebrará los días 24 al 27 de septiembre en Madrid, pone de manifiesto nuestro creciente protagonismo internacional. Será una gran oportunidad para destacar las oportunidades de inversión que ofrece la economía española en ámbitos como la transición verde o la transformación digital y también y un hito clave tras culminar 2022 en máximos históricos de actividad con un crecimiento del 210% en el volumen de nuevas operaciones.