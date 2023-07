La contraopa por Applus+ está servida: cierra por encima del precio de Apollo

Applus+ se revalorizó ayer en bolsa casi un 6% y rozó los 9,9 euros por título en su vuelta a la cotización tras la suspensión temporal ante la opa de exclusión lanzada por el fondo estadounidense Apollo Global Management, cifrada en 1.226,2 millones de euros y formulada a 9,5 euros por acción. La valoración total de la empresa española se eleva a unos 2.126 millones de euros (sumando los 900 millones de deuda). Apollo toma así la delantera con una primera oferta por la compañía frente a sus otros dos rivales y pretendientes de Applus+ en la puja: el private equity británico Apax y el consorcio inversor formado por I Squared y TDR. La lectura del mercado es clara: da por sentada una guerra de contraopas marcando un precio de cierre superior al de Apollo.

Tras la suspensión de cotización, a mediodía se reanudaron las operaciones sobre Applus+, con una revalorización final a precio de cierre hasta los 9,86 euros, por lo que el mercado está interpretando claramente que puede venir una contraoferta superior a los 9,5 euros que ha puesto sobre la mesa el fondo Apollo. Los precios objetivos medios de las firmas de análisis son superiores a este nivel y rondan, de hecho, los 10,5 euros por título.

Desata una 'guerra de ofertas'

El movimiento de Apollo llega cuando el mercado esperaba una oferta inminente de la gestora estadounidense I Squared en coinversión con el fondo británico TDR Capital para excluir Applus+ de bolsa. El consorcio inversor ya tenía preparada su propuesta para lanzar su oferta a través del vehículo Amber Bidco. Bank of America, Jefferies y Goldman Sachs trabajan en la preparación de la opa con el citado consorcio.

"Desde Renta 4 recomiendan no acudir a la opa ya que el precio ofrecido no valora correctamente la compañía"

Apax Partners, por su parte, también está examinando los libros de Applus+, por lo que no se descarta que pueda lanzar una contraopa por el grupo que, además de gestionar concesiones de inspección de vehículos en España, también certifica instalaciones industriales y productos de laboratorio.

De hecho, desde Renta 4 recomiendan no acudir a la opa de Apollo "ya que el precio ofrecido no valora correctamente la compañía al hacerlo a unos múltiplos por debajo de los del sector y de los históricos de la propia Applus". "No descartamos la posivilidad de que se presenten nuevas ofertas", agregan.

La contraprestación ofrecida por Apollo, respaldada por un aval bancario por el mismo importe, representa una prima mínima del 2,3% respecto al precio de cotización del pasado 28 de junio, último día hábil bursátil anterior a la solicitud de autorización de la oferta (9,29 euros).

La efectividad de la oferta de Apollo estará sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus+, representativas de su 75% del capital social con derecho a voto.

Apollo, dueño de Primafrío en España, ha constituido la sociedad instrumental Manzana Holdco y señalado que la contraprestación será ajustada a la baja en caso de que Applus+ abone previamente un dividendo a sus accionistas. Pese a tratarse de una opa voluntaria, el fondo estadounidense aportará un informe de valoración preparado por KPMG Asesores como experto independiente para garantizar que la contraprestación es equitativa, algo que tendrá que ratificar la propia CNMV.