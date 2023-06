Los tambores de opa impulsan a Applus+

Los títulos de Applus+ se revalorizaron ayer un 4,85% liderando las alzas del Mercado Continuo. La razón estuvo en las noticias que apuntan a una opa inminente por parte del fondo I Squared. En concreto, la oferta valoraría la firma de certificación industrial e inspección técnica de vehículos (ITVs) en unos 2.000 millones, contando la deuda.

La operación llega tras revelarse hace pocas semanas que otras firmas como Apollo y Apax ya han dado "muestras de interés no vinculantes y no solicitadas por la compañía, por lo que no debe descartarse que se entre en una guerra de ofertas. Este elevado interés por Applus+ es comprensible debido a su estrategia de rotación de activos que eleva los ingresos al centrarse la firma en segmentos de mayor crecimiento.