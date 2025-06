Barclays y Santander destacan como favoritos para comprar TSB al 'enfriarse' NatWest

Barclays y Banco Santander se perfilan como las entidades situadas en mejor posición para ganar la pugna por TSB Bank, filial británica de Banco Sabadell, después de que el interés de NatWest se haya enfriado. La transacción continúa, no obstante, abierta, pendiente de que presenten las correspondientes ofertas vinculantes y con la irrupción de nuevos competidores. La firma Yorkshire Building Society se ha sumado al listado de interesados que también incluiría HSBC, según informó ayer la agencia Bloomberg.

El desenlace se conocerá, en cualquier caso, muy pronto. La ventana para formular ofertas vinculantes por la entidad se cerrará a finales de este mes, posiblemente la próxima semana, y el Sabadell proyecta convocar una junta extraordinaria de inmediato si alcanza un acuerdo de venta. El deber de pasividad al que está sujeto por la opa lanzada por BBVA exige que sus accionistas aprueben cualquier operación de desinversión como sería la colocación de la franquicia británica.

No es la primera vez que Sabadell analiza enajenar TSB. El vallesano ya colgó el cartel de venta sobre su brazo británico en el año 2020, cuando paradójicamente negoció sin éxito la fusión con BBVA para reforzar su posición. Pero el precio de las ofertas, que juzgó insuficiente, le condujo a desterrar la operación después de que las conversaciones con BBVA descarrilasen y apostó por fortalecer una franquicia que había sido un quebradero de cabeza por los problemas tecnológicos. Hoy es uno de los vectores de crecimiento del grupo, y algunos informes de analistas apuntan valoraciones de entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

La potencial operación se ha precipitado en plena opa hostil, cuando el sector bancario británico atraviesa un animado proceso de concentración y los grandes jugadores están viendo en la banca mediana y pequeña, como sería TSB, potenciales piezas a agregar a sus grupos.

Financial Times desvelaba el lunes que cuatro bancos se habían interesado por la filial: NatWest, Barclays, Santander UK -filial británica del grupo cántabro- y HSBC. El deber de pasividad limita las posibilidades a Banco Sabadell de activar un proceso de venta de forma proactiva, pero no lo impide si es el receptor de propuestas de compra no solicitadas. El vallesano confirmó a la CNMV haber recibido muestras de interés.

En un encuentro con accionistas, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, les garantizaba un día después cualquier operación se hará pensando en la generación de valor para los accionistas. Se espera que destine el talón para elevar el dividendo, lo que elevaría el atractivo de mantener independiente Sabadell y no acudir al canje propuesto por BBVA.

NatWest Bank fue la entidad que partía de favorita después de abrir el camino mostrando interés por TSB y, según algunos informes de analistas, ofrecía 2.600 millones, pero se habría enfriado su interés. Posteriormente se ha confirmado que Santander y Barclays también han mostrado interés, sin que hayan presentado ofertas vinculantes. El plazo para formularlas sería a final de mes.

La opción de Santander

En principio son los grandes grupos británicos como Barclays los que podrían ofertar más por el mayor encaje, pero el Santander está mirando TSB con interés. Para los analistas de Alantra, la compra tendría sentido a un "precio adecuado" para el banco presidido por Ana Botín.

La firma explica en un informe que Reino Unido es un negocio con una rentabilidad baja dentro del Grupo Santander y, por lo tanto, no suele ser una opción bien acogida entre los inversores en cuanto a asignación de capital, informó Europa Press. Sin embargo, cree que TSB supondría una "pequeña fusión complementaria" con potenciales sinergias a bajo riesgo.

Alantra prevé que TSB gane 300 millones de euros en 2025, y genere entre 300 y 400 millones de sinergias para el grupo cántabro, equivalente a ajustar los costes en TSB un 35-40% o el 10% en todo el negocio británico Santander. El banco de inversión estima que el precio de la operación podría rondar los 2.900 millones. Si finalmente Santander presentase oferta y gana, dispondría de los 7.000 millones ingresados por la venta del negocio en Polonia a Erste Group.

Las ofertas para la filial llegarán a final del mes

La ventana para formular ofertas vinculantes por la filial británica TSB se cerraría el 27 de junio, poco después de que el Gobierno despeje si fija nuevas condiciones a la opa presentada por BBVA sobre el vallesano.

Se espera la decisión del Ejecutivo en el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo martes día 24. El deber de pasividad al que está obligado Banco Sabadell por encontrarse en medio de la opa de BBVA exige que cualquier decisión de este calado deba ser aprobada por sus accionistas en junta, y dicha asamblea podría tener lugar en julio o a principios de agosto.