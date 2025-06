NatWest se descarta de la puja por TSB de Sabadell por el que también han mostrado interés Barclays y Santander

NatWest Group se ha descartado de la puja por la filial británica TSB Banking del Banco Sabadell, por la que también habrían mostrado interés Santander UK y Barclays. El antiguo banco estatal ha decidido no intentar adquirir TSB y no está pujando activamente por él, según adelanta Financial Times citando a tres personas familiarizadas con el asunto.

La ventana para formular ofertas vinculantes por la entidad se cerraría el 27 de junio, poco después de que el Gobierno despeje si fija nuevas condiciones a la opa presentada por BBVA sobre el vallesano. Se espera que resuelva en el Consejo de Ministros que celebrará el próximo martes día 24.

NatWest Bank fue la entidad que abrió la pugna por TSB, con la presentación de su interés a Banco Sabadell, y posteriormente se habrían dirigido a la entidad Barclays y la filial británica de Santander, según personas familiarizadas con el proceso. Las entidades han descartado comentar las informaciones al respecto.

Hasta ahora, los analistas situaban a NatWest como el favorito para ganar la carrera por su conocido apetito por realizar compras, el mejor encaje del negocio al ser especialistas hipotecarios, y la posibilidad de que acometiese la operación sin necesidad de realizar una ampliación de capital.

Entre otros potenciales interesados se había citado a HSBC también en un inicio. La recepción de ofertas vinculantes tendría lugar, según algunas fuentes, a finales de la semana próxima para tomar una decisión exprés de venta o no, con la planificación de convocar a continuación una junta extraordinaria de accionistas.

El deber de pasividad al que está obligado Banco Sabadell por encontrarse en medio de la opa de BBVA exige que cualquier decisión de este calado deba ser aprobada por sus accionistas en junta, y dicha asamblea podría tener lugar en julio o a principios de agosto.

El próximo hito en la operación será la decisión de Moncloa. Por normativa, el Gobierno disponía de 30 días para tomar una resolución desde que el Ministerio de Economía decidió llevar el asunto al Consejo de Ministros. El calendario vence el próximo jueves 26, con la posibilidad de que desvele su dictamen en el Consejo de Ministros del próximo martes 24 o celebrar, incluso, uno extraordinario escasas horas después.

BBVA cree que el Gobierno no debería fijar condiciones extras a la operación a los compromisos que ha adquirido con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Nuestra interpretación es que puede mantener o suavizar las condiciones de la CNMC", defendía ayer su presidente, Carlos Torres.

El banquero expuso en entrevista con Onda Cero que la opa BBVA-Sabadell es la segunda en la historia que se eleva al Consejo de Ministros tras la fusión entre Antenas 3 y La Sexta, y en aquella ocasión el Gobierno intervino para suavizar las exigencias fijadas por Competencia.

Torres no descartó acudir a la vía judicial en el caso de que Moncloa imponga condiciones más duras y avanzó que la eventual venta de TSB no afectaría a la opa. "No vemos que tenga alguna incidencia en nuestra oferta al Sabadell y en el precio expresado en acciones de BBVA", refirió.