Sabadell negocia con NatWest la venta de su filial británica TSB

Banco Sabadell está negociando con NatWest la venta de su filial británica TSB. La entidad, que forma parte del Royal Bank of Scotland, ha sido la primera en acercarse al vallesano y en manifestar interés por su negocio en Reino Unido, según apuntan fuentes financieras. El banco presidido por Josep Oliu está sondeando el mercado para conocer otras posibles ofertas y ante cualquier acuerdo con respecto a TSB convocará una junta de accionistas para respetar el deber de pasividad al que está sujeto, al ser objeto de la opa de BBVA. Fuentes oficiales del vallesano declinaron hacer cualquier comentario al respecto.

El banco catalán informó el lunes pasado de que recibió indicaciones de interés preliminares y no vinculantes para la adquisición de TSB y que analizará cualquier eventual oferta vinculante que pudiera recibir. La comunicación llegó horas después de que el Financial Times adelantase la noticia, mencionando a NatWest, Barclays, Santander UK y HSBC entre los posibles interesados.

El banco presidido por Ana Botín se ha puesto en contacto con Sabadell para proponer una adquisición de TSB, según ha informado Sky News este miércoles, si bien aún no habría presentado una oferta formal y no estaría "seguro de hacerla". Este acercamiento se produce algunos meses después de que la cúpula directiva del banco cántabro negara que estuviera buscando deshacerse de su negocio en Reino Unido. Santander declinó hacer comentarios al respecto.

No está claro el precio que Sabadell busca por TSB, pero fuentes del mercado apuntan a que podría estar en una horquilla de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. El banco presidido por Josep Oliu ya se había planteado vender la filial británica hace cuatro años, justo después de que se rompieran las primeras negociaciones para la fusión con BBVA.

NatWest se perfila como la entidad que tendría más opciones para adquirir TSB por su declarado interés en crecer tras poner fin a casi 17 años de propiedad pública. Apenas han transcurrido unas semanas desde que el Tesoro vendió la última participación que tenía en la entidad, y los gestores de NatWest han declarado abiertamente su interés por entrar de lleno en la oleada de fusiones que inunda actualmente a la banca británica.

El primer ejecutivo de NatWest fijaba como condición a operaciones corporativas de este tipo que saliesen los números hace una semana escasa. "Si podemos agregar escala con retornos financieramente atractivos de una manera que no distraiga a la gerencia, entonces un buen equipo de gestión debería considerarlo, pero si no satisface esos criterios, entonces no lo buscaremos", expuso.

"Creemos que esta transacción tiene más sentido para NatWest", estiman los analistas de RBC en un informe reciente ante el apetito de sus gestores y que no precisaría ampliar capital. Financial Times cifró la transacción entre 1.700 y 2.000 millones de libras. Según cálculos de RBC, NatWest podría encarar la adquisición reduciendo en 1.100 millones de libras (1.286 millones de euros) su programa de recompra de acciones y con un impacto marginal en su ratio de capital CET1. El británico obtuvo un beneficio bruto de 1.800 millones de libras entre enero y marzo (2.104 millones de euros), superior a los 1.600 millones que esperaba el mercado.

El hecho de que NatWest haya sido el primer banco en acercarse al vallesano y que Santander también haya mostrado interés no significa que los otros actores de la banca británica estén automáticamente excluidos de la operación. De hecho, el sector financiero al otro lado del canal de la Mancha está mostrando apetito por la consolidación. Metro Bank ha recibido recientemente una oferta por el fondo británico Pollen Street y Nationwide Building compró el año pasado Virgin Money por 2.900 millones de libras (unos 3.500 millones de euros).

Pero fuentes del mercado apuntan a que podría ser solo el comienzo. Los analistas de JPMorgan apuntan a que las entidades del Reino Unido están calentando los motores para más fusiones, tras engrosar sus beneficios a raíz de un ciclo de política monetaria más dura y a medida que sus rivales más pequeños incrementen su atractivo. "La consolidación es el camino natural dada la trayectoria de los márgenes", escribieron en una nota estos expertos, destacando a NatWest y HSBC como los mejor posicionados para esta tendencia, debido a sus ambiciones de crecimiento inorgánico.