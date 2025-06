Las acciones de Nvidia son unas de las que más interés despiertan entre analistas e inversores. El fabricante de semiconductores encabeza las preferencias de muchos a la hora de decantarse por la bolsa de EEUU por el potencial que ven en el sector de la Inteligencia Artificial (IA) y su larga y exitosa trayectoria como fabricante de componentes clave como las tarjetas gráficas. Sin embargo, esto no le ha impedido estar bajo la lupa de los expertos ante los temores de que su reciente y enorme éxito sea parte de una burbuja. A eso se sumaron después las dudas ante el posible impacto de la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, y de la dependencia de la empresa de Jensen Huang de otras tecnológicas estadounidenses.



No obstante, Nvidia está capeando mal que bien esos temporales hasta ahora, incluso aquellos que llegaron a hundir sus acciones, y el siguiente paso que quiere dar es dejar atrás su dependencia de las grandes tecnológicas estadounidenses para buscar nuevos clientes en otros mercados potentes y emergentes que la protejan de las imprevisibles medidas de Trump y la ayuden a obtener más ingresos para cumplir con las expectativas de los analistas y, así, recuperar la estabilidad perdida hace ya un año y volver a la senda alcista que sorprendió al mundo.



Así pues, el fabricante de microchips está buscando llegar a acuerdos con empresas del Golfo Pérsico y también cambiar su estrategia de los hiperescaladores a los "neoclouds". De esta forma, no solo reduce su exposición a Estados Unidos y a los futuros efectos económicos, sino que diversifica sus riesgos y consigue posicionarse como referente en un abanico más amplio.