Goirigolzarri: "Para atraer talento hay que poner la figura del empresario donde se merece"

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado hoy en Bilbao las políticas que aplican comunidades como Madrid para atraer talento, con una "cultura liberal que da seguridad jurídica y no pone trabas al empresario". En este sentido, el directivo ha asegurado que "disparar contra el empresario es igual a ir contra la creación de riqueza y generación de empleo".

El presidente de Caixabank, ha participado en un foro en Bilbao, organizado por El Correo, en el que ha dialogado sobre los retos económicos futuros, entre ellos el demográfico.

Preguntado sobre las fortalezas del País Vasco para atraer talento, José Ignacio Goirigolzarri ha asegurado que el reto de atraer talento está condicionado con poner la figura del empresario donde se merece. "Disparar contra el empresario es igual a ir contra la creación de riqueza y generación de empleo", en clara alusión a la conflictividad que registra la comunidad autónoma vasca.

A su juicio, el secreto que tienen otras comunidades como Madrid para atraer masas de población y funcionar como un imán es, "además del efecto de la capitalidad, hay una cultura, que luego en términos prácticos no es tan evidente, y un concepto liberal de no regulación, el hecho de dar seguridad jurídica, tener menos trabas administrativas, apoyar al empresario y sus proyectos, defensa de la meritocracia, etc".

Sobre la economía vasca, el presidente de Caixabank ha destacado la buena posición actual de la región "con una renta per cápita un 26% por encima de la media española y una buena productividad". Así, ha señalado que Euskadi tiene la productividad más alta del Estado, según un estudio realizado por la entidad que dirige. "En definitiva, una buena situación de partida par abordar los retos futuros". No obstante, ante los nuevos desafíos a afrontar aconseja "no caer en la autocomplacencia", a pesar de los buenos datos económicos.

El futuro del sector bancario

Respecto de la evolución del sector bancario y sus buenos resultados, Goirigolzarri ha afirmado "que es un tópico". En este sentido, ha explicado que la rentabilidad de la banca está en un 12-13% y que sus beneficios están normalizados en relación con el capital. "Que los bancos sean sólidos, estén bien capitalizados, tengan liquidez y rentabilidad es bueno no solo para nosotros sino también para la sociedad".

Sobre el futuro del negocio y la posibilidad de que Google entre en la actividad hipotecaria, el presidente de CaixaBank no cree que se produzca, "porque tendría que ajustarse a la regulación". En este punto, ha denunciado la bajada de barreras de entrada al sector y pide una misma regulación para todos a una misma actividad.

Goirigolzarri ha recordado que la llegada de las 'fintech' también se anunció como "un gran peligro" para el negocio bancario y hoy en día prima la colaboración y alianzas entre ambos. "La batalla con las 'bigtech' está en los medios de pago. Intentaremos llegar a acuerdos razonables, pero es un partido que vamos a jugar y tenemos la confianza del cliente y la calidad del servicio de nuestro lado", ha aseverado.

Asimismo, ha apuntado el directivo que "si algo nos ha enseñado la digitalización es que las fronteras entre sectores se diluyen; por ello, podemos también atacar y no solo defender y entrar en sectores como plataformas abiertas y ecosistemas".