Los nombres propios del plan estratégico de Criteria: Naturgy, Telefónica y Agbar

CriteriaCaixa hizo públicos este lunes los grandes rasgos de su plan estratégico hasta 2030. El brazo inversor de La Caixa ha diseñado una hoja de ruta con el objetivo de saltar de unos activos de 27.000 millones a una cartera de 40.000 millones. Lo hará de la mano de la expansión en el Ibex que emprendió hace unos meses y que proseguirá durante los próximos años.

Así, el grupo presidido por Isidre Fainé, se mantendrá con vocación de permanencia en tres grandes compañías que considera estratégicas para su futuro: Caixabank, Telefónica y Naturgy. "Nuestra misión es ser el eje central, pilar en estas empresas", detalló el consejero delegado, Ángel Simón.

En Caixabank no se esperan grandes movimientos. El holding ostenta el 31,9% del capital de la entidad y el Banco Central Europeo no le permite incrementar su posición. Así, una potencial desinversión del Estado en la entidad, con la que se ha especulado en numerosas ocasiones, no le implicaría.

Sí está plenamente implicada en las acciones corporativas al frente de Naturgy. Tras fallar la alianza con el fondo emiratí Taqa para lanzar una opa sobre el 100% del capital, busca ahora un socio estratégico a largo plazo para "crear valor" en la compañía. El holding quiere encontrar un inversor con el que adquirir la cotizada lo antes posibles. Con tranquilidad, pero lo antes posible, dijeron fuentes financieras.

El socio no tiene por qué ser industrial, pero sí que esté dispuesto a tener vocación de permanencia con la que impulsar la transición energética, tanto de la propia compañía como de España.

Criteria a priori no está a favor de trocear la organización, aunque no se ha opuesto explícitamente al proyecto Géminis al no haberse analizado en profundidad.

Mucho se especuló con la voluntad de alcanzar un 10% en Telefónica frente al 5% actual. El holding ya adquirió el 2,51% en abril y se espera que pueda crecer en la teleco. Fuentes de Criteria se remitieron a la información publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para conocer los movimientos en el capital.

El crecimiento del grupo en las últimas semanas llegó de la mano de ACS (9,8%), Puig (3,05%) y Colonial (16,78%). Las dos primeras se encuadran en la cartera de diversificación, para la que hay prevista una permanencia de cinco o seis años. Se valoró tanto su proyecto de crecimiento como el dividendo previsto.

En ellas, Criteria pretende tener voz e influencia en el capital, aunque en el caso de la perfumista no tenga derecho a ningún puesto en el consejo. Oportunidades como estas, además, se analizarán también en cotizadas internacionales.

La entrada en Colonial, en cambio, es el claro ejemplo de la reformulación de su política inmobiliaria. El holding venderá buena parte de los activos que ostenta de manera directa debido a su diversificación geográfica y unos niveles de rentabilidad inferiores a los del mercado. Entrar en socimis y otras empresas del sector será una vía para mantener el peso de la cartera en un 10% del total. Mantener el porcentaje implicará saltar de los 2.700 millones en ladrillo a los 4.000 millones.

Otra de las compañías con las que se ha vinculado al brazo inversor de La Caixa es el fabricante de trenes Talgo, en fase de estudio. El grupo no entrará solo en la empresa y otea el mercado en busca de un socio, aunque sin garantías de que se vaya a lanzar a acometer la operación.

No queda claro cuál será su papel en Agbar. Ángel Simón dijo en su primera comparecencia pública tras tomar el cargo que el agua sería un sector estratégico. La intención se mantiene, aunque en las primeras semanas dimitió como presidente de Aigües de Barcelona tras las acusaciones de Veolia de estar detrás de una campaña de desinformación

Criteria se da cinco años para crecer en el sector, aunque quedarse con un 15% en la filial, que no cotiza, no parece a simple vista una participación estratégica. En el pasado, el grupo nunca ocultó su intención de hacerse con Agbar, aunque el problema estuvo en que su accionista no estaba dispuesto a vender.

Sí quedó clara la desinversión en Cellnex. La semana pasada anunció la venta del 2,6% a pesar de que la torrera empezará a repartir dividendos en 2026. Su posición, eso sí, no le permitía convertirse en un accionista influyente, como pretende en la hoja de ruta. Otra venta es la de Saba, todavía en fase de estudio, pero que lleva encallada desde hace dos años.