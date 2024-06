Criteria logrará este año casi 1.600 millones en dividendos, el 45% más

Nutrir de fondos a la obra social de la Fundació La Caixa es el objetivo final de Isidre Fainé y Ángel Simón al frente del holding con esta ofensiva emprendida en el Ibex 35 en los últimos meses. El brazo inversor de la fundación, CriteriaCaixa, percibió ya más de 1.100 millones de euros en dividendos en 2023, pero con los últimos movimientos acometidos y, especialmente, la remuneración de Caixabank recibida en abril, la cifra a recaudar podría rondar los 1.600 millones de euros a finales de 2024, según los cálculos de elEconomista.es con base a las estimaciones de pago hechas por el banco de inversión Renta 4. Es decir, un incremento de casi el 45%.

Las fuentes consultadas por este medio señalan que entre los puntos destacados del nuevo plan estratégico del holding estará crecer y para poder elevar los pagos a su accionista. Y tiene margen para ello: los ingresos por dividendos el año pasado se dispararon de 834 millones a 1.114 millones de euros, pero la cantidad abonada para actividades sin ánimo de lucro se elevó de 375 millones a 400 millones. Con la nueva estrategia, se aspira a que los recursos sean incluso mayores, por lo que los pagos se incrementaran sin lugar a duda.

Criteria no ha comunicado la previsión de pagos a La Caixa para este ejercicio. Solo ha hecho público su presupuesto, que será de 600 millones de euros. La cifra al final del nuevo plan estratégico podría llegar a los 1.000 millones de euros de mantenerse esta tendencia al alza y recuperar ratios como la de 2019 -ejercicio previo a la pandemia- cuando la mitad de lo recibido se destinó al dividendo para la fundación -su principal fuente de financiación.

El principal argumento de la subida esperada este año para la Fundació es la escalada de los cobros recibidos de Caixabank, del que ostenta el 31,9%. Este año, la entidad se embolsa 937 millones de euros, aproximadamente, gracias al mayor dividendo de la historia del banco. En comparación, la cifra fue de 558 millones en 2022.

El segundo gran motor del grupo será Naturgy, del que obtendrá alrededor de 362 millones de euros. Los cálculos están hechos sobre la base de que si, tras la retirada de Taqa, encuentra un nuevo socio lanza una opa por la totalidad de la energética no culminará este año, por lo que se mantendrá en el 26,7% del capital actual.

Sí se espera que se produzcan cambios durante la segunda mitad de 2024 en la participación en Telefónica, que escalaría del 5% al 10%. Así, sí podría llegar a exprimir todavía más el dividendo de 0,15 euros que emitirá en diciembre -no así el de junio-. De este modo, la cantidad total sería de 127 millones de euros frente a los apenas 42 millones obtenidos en el ejercicio precedente.

Las nuevas participadas del holding también aportarán su granito de arena. El 9,36% que compró de ACS le reportará 38 millones de euros y el 16,78% que controla de Colonial le supondrá un ingreso de 24 millones. Queda por ver cuánto obtendrá de Puig, pues la perfumista no ha hecho pública todavía su política de dividendo, aunque antes de saltar al parqué repartió a la familia fundadora el mayor pago de su historia, con 186 millones. Igualmente, Criteria tiene apenas el 3% de las acciones, por lo que no alterará la fotografía final.

Las estimaciones para 2024 se realizaron también con la base de que la entidad se desprenderá ya este año de aproximadamente la mitad de su cartera de diversificación, una suerte de hucha valorada en 2.500 millones formada por pequeñas participaciones internacionales que no ha hecho públicas. Si en 2023 le generaron recursos por 94 millones, la previsión es que se quede en 47 millones esta campaña. Y es que como ya explicó elEconomista.es, una de las fuentes con las que el brazo inversor de La Caixa financiará su expansión en el Ibex 35 será con esta amalgama de títulos en compañías no estratégicas y que no le aportan voz ni voto en el seno de sus consejos de administración.

Un crecimiento del 42%

De este modo, el grupo podría aspirar con los años a que la Fundació alcanzase los 1.000 millones de euros con los que ejecutar sus programas de obra social en su nuevo plan estratégico de asentarse un ritmo de crecimiento como el actual, muy marcado este ejercicio por el impacto de Caixabank. De un año a otro, la subida del dividendo recaudado es de un 42%. La subida del músculo para actividades sin ánimo de lucro sería del 60%, aunque con una previsión más a largo plazo, como 2030.

La aportación que lleva a cabo Criteria a la fundación permite financiar la obra social que lleva a cabo y en la que figuran desde programas sociales y educativos, becas, cultura y ciencia hasta asuntos de salud e investigación.

En los cien años de historia de la Fundación ha puesto en marcha iniciativas tan conocidas como CosmoCaixa, los Caixaforums o el apoyo a los bancos de alimentos.