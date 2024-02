Ángel Ubide se perfila para sustituir a De Cos al frente del Banco de España

La carrera por ocupar la silla de gobernador del Banco de España está en marcha y en ella se han puesto en juego dos nombres con altas opciones: Ángel Ubide, actual managing director de Citadel, y Monserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como confirman a elEconomista.es fuentes financieras al tanto de estos movimientos. Unos colocan a Ubide más cerca de la silla de gobernador y destacan sus vinculaciones con los socialistas y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en particular. Otros apuestan por el perfil de Martínez Parera, que cuenta además con vinculaciones con el PSC, clave en la configuración política nacional en la actualidad. Por su parte, una tercera vertiente apuesta, incluso, por la posibilidad de que lleguen juntos a cubrir tanto el puesto de Pablo Hernández de Cos como el de Margarita Delgado, actual subgobernadora, cuyo mandato vence el próximo mes de septiembre.

La idea de que estos dos perfiles hagan tándem ha comenzado a instalarse ante la convicción de que Sánchez romperá la regla no escrita donde el Gobierno elige al gobernador y la oposición al subgobernador por la confrontación con el PP. En círculos financieros confían en que no ocurra por el bien de una institución que tiene entre sus competencias contribuir con su análisis a la formulación de políticas económicas. Queda tiempo hasta el vencimiento de mandatos y en su resolución podría ser clave un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde 2018 por la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP y donde Bruselas ha tomado partido activo para acabar con esta anomalía.

No es, sin embargo, el único nombre que se baraja. En círculos financieros aseguran que José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, desearía culminar su carrera al frente de una institución en la que también trabajó, aunque parece contar con más posibilidades la vicepresidenta de la CNMV si gana la opción de situar a una mujer al frente y hay un puñado de prestigiosos profesionales españoles con altas responsabilidades en organismos internacionales que reunirían igualmente el perfil idóneo. Entre ellos figuran Fernando Restoy, exsubgobernador del Banco de España y presidente del Financial Stability Institute (ligado al Banco de Pagos Internacionales, BIS); José María Viñals, también exsubgobernador y hoy consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI); David Vegara, ex secretario de Estado de Economía y exdirectivo del Sabadell, y hasta José Manuel Campa, aunque se encuentre en proceso de renovación para la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

Lo que está claro es que la decisión sobre quién será el sustituto de Pablo Hernández de Cos todavía tiene meses por delante. El también presidente del Comité de Basilea llegó a su actual cargo en el Banco de España en 2018 y su mandato no finaliza hasta el próximo mes de junio. Será para entonces, cuando el nuevo nombre que dirigirá el supervisor bancario nacional debe haber conseguido el plácet de Gobierno y la oposición, salvo que el citado conflicto en el CGPJ salpique también al regulador bancario nacional.

¿Quién es Ángel Ubide?

Ángel Ubide, que ya sonó hace unos meses como posible sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos, es el actual managing director de Citadel y director de Estudios Económicos del fondo. Comenzó su carrera como economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, tras años trabajando en diferentes instituciones financieras de Estados Unidos, también pasó por Goldman Sachs. Por su larga carrera internacional, alto conocimiento de los organismos internacionales y la proximidad a Sánchez, que lo reclutó en 2015 para el grupo de expertos económicos que asesoraban al entonces secretario general del PSOE, las mismas fuentes le colocan como uno de los perfiles a tener en cuenta en esta carrera.

Experto en bancos centrales, asuntos europeos, finanzas y política macroeconómica, su formación y carrera encajan en el perfil que ha sido dominante para el cargo de gobernador. Hernández de Cos procedía del Servicio de Estudios del Banco de España. Su predecesor Luis María Linde, que ocupó el cargo entre 2012 y 2018, lideraba el departamento de Operaciones Exteriores antes de asumir el timón; Jaime Caruana (2000-2006) procedía del Tesoro, aunque estuvo un año en Supervisión, e incluso Luis Ángel Rojo (1992-2000) y Mariano Rubio (1984-1992), ejercieron antes responsabilidades en el Servicio de Estudios. La excepción fue Miguel Ángel Ordóñez (2006-2012), el gobernador con mayor perfil político porque llegaba desde la secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La clave catalana

La clave catalana puede jugar una baza crucial en las decisiones de la nueva gobernanza del Banco de España y llevar al primer puesto a una mujer. Una de las candidatas que entra en la batalla es Monserrat Martínez Parera, que sucedió a Ana Martínez Pina como vicepresidenta de la CNMV en 2020. La catalana cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito financiero y en asuntos relacionados con regulación y supervisión bancaria. En el Banco de España ocupó además el puesto de jefa de gabinete de la oficina del subgobernador entre los años 2012 y 2017, bajo los mandos de Restoy.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, antes de llegar al regulador de los mercados dirigió la oficina de presidencia de CaixaBank y fue miembro del banking stakeholder group de la EBA. Su nombre suena también con fuerza para tomar el relevo a Delgado como subgobernadora. Una posición donde las quinielas dan opciones también a la directora general de Supervisión del organismo, Mercedes Olano, al director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, Ángel Estrada. E, incluso, algunos círculos apuntan a Soledad Núñez, consejera del organismo desde 2015 y directora del Tesoro con Zapatero.