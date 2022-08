Revolut: "En España queremos crecer más rápido y duplicar clientes a finales de 2023"

Revolut acaba de celebrar su séptimo aniversario con más de 20 millones de clientes en el mundo y 1,1 millones de ellos en España. Nació en Londres en 2015 y el año pasado captó una ronda de financiación de 800 millones de dólares, con Softbank a la cabeza de la inversión, que situó su valor en 33.000 millones y le da gas para empujar la expansión pese a las incertidumbres que ensombrecen las economías. Su hoja de ruta es ambiciosa: "Queremos ser una alternativa a todo lo que tiene que ver con tu dinero en cada país", explica Ignacio Zunzunegui, responsable de la super app en España y Portugal, y cuya proyección es duplicar las cifras nacionales en poco más de un año. Revolut arrancó, de hecho, como una tarjeta especializada en viajes con amplios descuentos y ya ofrece recompensas en compras de varias marcas, servicios de pagos para empresas o inversión en criptodivisas, entre otros productos.

¿En cuántos países opera Revolut y dónde estará en un plazo de 3-5 años?

Estamos en 36 países y tenemos 5.000 empleados, o sea, que somos una de las fintech más grandes del mundo tanto en número de usuarios como de plantilla. Hace poco hemos lanzado en Ecuador, Sri Lanka y Azerbaiyán una versión simplificada de la app y ahora estamos mirando México, Brasil e India. A más largo plazo creo que ni nosotros lo sabemos... Al final, lo que estamos buscando es mercados donde haya una clarísima oportunidad de negocio. La política que seguimos es lanzar productos en mercados específicos, ver la acogida o cómo funcionan y mejorar para luego hacer el rollout (introducirlos) en otros mercados. La idea es seguir construyendo para no crecer solo a través del lanzamiento de países, sino dentro de cada mercado.

En España crecen al 20%, ¿es sostenible un ritmo tan intenso?

No solo es sostenible sino que yo creo que a día de hoy es lento y queremos que sea todavía más rápido. Hemos empezado solo ahora a invertir en el mercado. Para que te hagas una idea: el 80% del crecimiento es orgánico, es decir, de boca a boca y de gente que, entre ellos, hablan del producto. Solo el 20% es de inversión nuestra. Con la licencia bancaria europea empezamos a lanzar más productos que continúen mejorando el encaje de producto con el mercado y creo que irá mucho más rápido.

¿Y cuál es el objetivo?

No tenemos una cifra específica para España, pero honestamente, yo creo que si seguimos a este ritmo y dado que a partir del año que viene vamos a invertir todavía más en el mercado, una vez ya lanzado la licencia bancaria española, creo que podemos llegar ¿por qué no? a duplicar a finales del año que viene.

¿Cómo va a ampliar o cambiar el catálogo la obtención de esa licencia?

Todos los productos que ves que se han lanzado en otros mercados son los que más cerca se pueden traer. Hemos lanzado, por ejemplo, préstamos en Irlanda, que es uno de los mercados principales con más de un tercio de la población utilizando Revolut, y también hemos lanzado allí el servicio de buy now pay later. Y es algo que estamos estudiando y que podemos lanzar aquí. En Reino Unido hemos sacado también un seguro para perros y estamos estudiando llevarlo a distintos países, incluido España. ¿Tenemos que esperar a tener el IBAN español? No podemos lanzarlo ya. Tenemos licencia bancaria europea aquí desde enero. Es un tema más de percepción del usuario. El nivel de regulación y de garantías es el mismo, solo que el ciudadano se siente más tranquilo con el hecho de tener ese IBAN español y la idea es, a finales de año, poder contar con esa licencia bancaria.

¿Se plantearán incorporar también depósitos retribuidos?

Cuentas ya tenemos, y tenemos depósitos retribuidos en Polonia, pero no tengo visibilidad sobre el hecho de que se adelante en España (su plantilla aquí ha pasado de tres a más de 300 trabajadores en un año para –explica– estudiar el mercado y "dar respuesta a necesidades locales").

¿Altera su estrategia las incertidumbres económicas y las reiteradas llamadas a la prudencia del supervisor?. ¿Toca frenar y ser cauteloso?

Esta cuestión se puede mirar de varias formas. A nivel de inversión, como siempre hemos llevado una estrategia muy de ROI, es decir, de que por cada euro que metemos tenemos que conseguir X euros más en forma de clientes, de productos, etc.; no cambia nada porque el modelo de inversión que tenemos a día de hoy es sostenible. A nivel de costes creo que, al haber vivido ya una crisis, que es la pandemia de 2020, hemos aprendido muy bien a trabajar en un modelo muy eficiente. Y a nivel de estrategia intentaremos potenciar aquellos productos que más busquen nuestros usuarios.

En la industria 'fintech' algunos competidores como Klarna han anunciado ajustes, ¿es una oportunidad para crecer vía compras?

No tengo visibilidad sobre la visión que hay de consolidación, pero la política es que intentamos hacerlo todo inhouse: suele implicar que se hacen las cosas mejor y aprendemos más como empresa. Al final lo que buscamos es agregar valor al usuario. Entonces, todo lo que podemos hacer inhouse, que asegura una experiencia de usuario, lo intentaremos producir nosotros, aunque también hemos trabajado con players externos cuando vemos que el unirnos nos permite ofrecer mayor valor. Es el caso, por ejemplo, en agregación de cuentas, pues trabajamos con Tink y TrueLayer; en hoteles con Expedia o seguros con Allianz. Y sobre los ajustes, es importante dejar muy claro que somos muy diferentes a un player como Klarna. El producto de buy now pay later que estamos ofreciendo está basado en el comportamiento de nuestro usuario con el resto de productos que tenemos. Nosotros sabemos la capacidad de ahorro y la capacidad de gasto que tiene. Klarna mira directamente al merchant (comercio), es decir, a los descuentos que ofrece Nike, a los que ofrece Zara y facilita la compra en base a ellos. Y además estamos muy diversificados y lo hemos aprendido con la pandemia. Antes de que ocurriese estábamos muy enfocados en el mundo de viajes, con la pandemia de 2020 de repente hay una megacrisis y nadie viaja y entonces aceleramos la diversificación. Creo que también estamos mejor posicionados porque no tenemos todos los huevos en una cesta.

Facilitan la inversión en más de 80 criptodivisas y creo que el apetito del inversor español es más intenso que en otros mercados. ¿Cómo se gestiona este servicio cuando hay permanentes alertas por parte de los supervisores?

Efectivamente hay una mayor penetración de usuarios españoles que invierten en cripto y creo que cualquier inversión bien informada tiene sentido, pero deben saber en qué están invirtiendo. Por eso, Revolut ha creado el programa Learn & Earn, que está dentro de la plataforma y ofrece lecciones sobre las cripto, blockchains, tokens... donde aprendes y haces un test. Entonces, criptos, ¿es algo que nos piden los usuarios? Sí. ¿Es algo que ofrecemos en diferentes mercados? También, pero siempre desde una gestión de dinero sostenible para el cliente.