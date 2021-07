Así es Revolut: la fintech que amenaza a la banca tradicional europea

A pesar de los largos meses de pandemia y las limitaciones que la han acompañado, todavía es posible recordar cómo era viajar. Parte esencial del mismo eran los preparativos: el vuelo, el hotel/Airbnb, las excursiones... y tener que bajar al banco a pedir efectivo de la moneda local, en caso de que tu destino tuviera otra divisa. Evitar las comisiones por cambio de divisas se convertía en una prioridad y el miedo a pagar con tarjeta te acompañaba durante toda la experiencia. Al menos así era hasta la llegada de neobancos como Revolut, la fintech que triunfa entre jóvenes y viajeros al ofrecerles todos los servicios que necesitan para su vida financiera en una sola app.

Fundada en 2015 por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko, Revolut empezó siendo un neobanco que ofrecía a los clientes la posibilidad de cambiar divisas a precios de mercado y sin comisiones, sacar dinero en efectivo de un cajero, realizar pagos, controlar gastos y programar presupuestos mensuales. Todo ello sin comisiones de emisión ni mantenimiento, a través de una sola app con acceso a un IBAN europeo asociado a Reino Unido y una tarjeta Mastercard de prepago británica. Ahora, a estos servicios se han unido el ahorro en diferentes divisas, la compra de criptomonedas, la posibilidad de invertir en bolsa o materias primas, recibir dinero mediante códigos QR, en el caso de la versión Business, e incluso contratar un seguro. Lo que empezó siendo un neobanco abarca así todas las ramas posibles de las fintech.

Uno de los mayores atractivos de Revolut para los jóvenes y los amantes de los viajes es que, al pagar, realiza el mejor cambio disponible en ese momento, lo que les permite ahorrar una cantidad considerable de dinero. No obstante, tiene una pega: en su versión gratuita, no permite acudir al cajero más de 5 veces al mes ni retirar más de 200 euros en total.

En cuanto a la inversión, los márgenes de intercambio de criptomonedas y materias primas se sitúan en el 2,5% y 1,5%, respectivamente, en el plan gratuito.

Los planes de pago ofrecen mayores servicios -como cobertura ante robos o seguro de viajes - y van desde los 3 a los 14 euros al mes.

Con todo ello, en tan solo 6 años, los servicios financieros de esta fintech han conquistado a más de 16 millones de clientes en todo el mundo, ejecutando más de 150 millones de transacciones al mes. Así, supera de largo a su más directo competidor N26, que informaba de 7 millones de usuarios el pasado mes de enero, aunque siguen muy por detrás de gigantes como Santander, que cuenta con 148 millones de clientes solo en Europa, su crecimiento de doble dígito es una realidad.

Según un informe de Smartme Analytics, Revolut cuenta ya con el 4,9% de la cuota de mercado en cuanto a aplicaciones móviles de finanzas, a la par con Rebellion Pay (ambas han crecido casi un 20% interanual) y N26 (4,8%) y cerca de Openbank, que cuenta con un 5,3%. Así, estas fintech baten ampliamente a las aplicaciones de bancos tradicionales como Abanca, Cajamar, Ibercaja o Bankinter, entre otros. Lidera el ranking BBVA, con un 20,6% de la cuota, según datos del primer trimestre de 2021.

La 'revolut-ión' bancaria

Revolut se ha convertido así en el máximo exponente de un cambio sustancial en el sector bancario europeo. En unos años en que la banca tradicional ha ido dando el salto hacia el mundo digital para abaratar costes y poder ser más competitivos en un entorno de bajos tipos de interés, algunas fintech han demostrado su capacidad para hacer frente a los gigantes bancarios tradicionales, especialmente entre los más jóvenes.

Además, la compañía ha recaudado esta semana 800 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por SoftBank y TigerGlobal, lo que supone valorar a la fintech en 33.000 millones de dólares, muy por encima de los 5.500 millones en los que se la tasaba hace apenas un año. Según Revolut, el capital captado se destinará a inversiones en marketing, desarrollo de producto y a su expansión internacional, especialmente en los mercados de India y Estados Unidos. De esta forma, se sitúa como la mayor fintech en Reino Unido por valoración y la segunda mayor de Europa tras Klarna, según datos de CB Insights.

La compañía registró unas pérdidas anuales de 232 millones de dólares el pasado año pese a sus 305 millones en ingresos, aunque su director financiero, Mikko Salovaara, ha señalado que la fintech equilibró sus cuentas en el segundo semestre de 2020 y ha logrado beneficios en el primer cuarto de 2021.

Un sector en plena ebullición

Según un análisis del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada del pasado mes de diciembre, en España operan más de 300 fintechs, con los neobancos como la rama más destacada y mayor perspectiva de crecimiento, por encima de otras como la operación con criptomonedas, inversión o aseguradoras. Un ejemplo de ello es la reciente instalación en Barcelona del neobanco francés Qonto, que ha superado los 150.000 clientes a nivel europeo.

Esta misma semana, el neobanco BNC10 se ha vendido al holding americano Synthetic Neural Labs, aunque el precio de la operación no se ha hecho público. La entidad barcelonesa, que cuenta con más de 60.000 clientes, no logró cerrar en 2020 una ronda de financiación para seguir adelante, lo que le llevó a avisar a sus clientes en mayo de que dejaría de operar este mes de julio, algo que no ocurrirá gracias a la adquisición.