Banco Santander se queda sin Banamex: Citi rechaza su oferta por el negocio minorista mexicano

Banco Santander ha informado este viernes de que "no continuará en las siguientes etapas" del proceso para adquirir Banamex, el negocio minorista de Citigroup en México. Así lo ha trasladado el grupo financiero español en un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que confirma que había presentado "una oferta no vinculante" por Banamex, aunque no da detalles al respecto. Dicha oferta no ha convencido a Citi.

El Santander era uno de los favoritos por hacerse con el negocio de la firma estadounidense en el país latinoamericano, según Moody's.

Grupo Financiero Banorte y el Grupo Financiero Inbursa S.A.B., propiedad del multimillonario Carlos Slim, también estaban en la puja por Banamex, según informó Bloomberg a principios del mes pasado.