Europa regulará el 'compra ahora y paga después' para proteger al cliente

La eclosión del novedoso servicio buy now, pay later que permite pagar las compras en comercios de forma fraccionada sin costes añadidos moviliza al regulador. Se espera que lo incluya dentro de la directiva sobre crédito al consumo que se tramita actualmente en Europa pese a las reticencias iniciales. No se había incluido en un origen al considerar que no es un crédito al uso por no devengar, a priori, tipos de intereses en las cuotas diferidas.

El Consejo Europeo ha aconsejado, sin embargo, su incorporación al proyecto de directiva que está pendiente de aprobación en el Europarlamento. Su calendario va retrasado porque el texto ha recibido alrededor de 800 enmiendas, aunque se espera que pueda estar definido hacia finales de año.

Los productos buy now, pay later permiten retrasar el pago o distribuir el coste en el mismo momento de realizar la compra en el punto de venta, normalmente en 3-4 cuotas, sin intereses. El modelo comercial se basa habitualmente en que la fintech o entidad que hace posible esta nueva forma de consumo obtiene un porcentaje del valor del pedido del comerciante, siendo gratuito para el consumidor siempre que pague en tiempo y forma sus plazos.

El invento se atribuye a las tecnológicas suecas Klarna y la australiana Afterpay, pero el gran éxito hace que hoy lo oferten decenas de fintech y ha obligado a reaccionar a la banca tradicional e incluirla en catálogo. Si bien no encaja en la fórmula de crédito tradicional, autoridades como la Asociación Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) han favorecido su inclusión tras alertar de potenciales riesgos en la actividad que se desarrolla fuera del circuito regulado por firmas que no son entidades financiera y no están, por tanto, obligadas por la regulación.

Entre ellos, temen que fomente las compras apresuradas pudiendo movilizar a consumidores menos solventes o sin recursos para pagar al instante, con el riesgo de sobreendeudamiento que eso entraña; y distorsionar además su imagen de solvencia si esas operaciones continúan, como hasta ahora, fuera de los registros y archivos de crédito que consultan las entidades antes de conceder financiación.

"Las entidades que no están reguladas no tienen la obligación de cumplir además con la protección del consumidor a la que obliga la directiva de crédito al consumo y que sí cumplen las entidades financieras. ¿A dónde acude el cliente si hay un problema o no ha recibido la información precontractual? ¿Qué pasa si quiero realizar una cancelación anticipada y pagar mañana y no dentro de tres meses?, reflexiona el secretario general de Asnef, Ignacio Pla.

Reserva de actividad

La directiva dará cobertura además a una de las viejas reivindicaciones de la patronal de las financieras: regulará a las entidades que hacen créditos exprés con TAEs de 4 cifras (superiores al 1.000% TAE) porque considerará crédito regulado cualquier importe desde 1 euro frente al umbral actual de 200 euros y exigirá que tengan reserva de actividad.

Es decir, les obligará a figurar en un registro para ofrecer financiación y estar supervisadas, además de realizar el correspondiente análisis de solvencia al cliente. "Que no puedan no llevar a cabo la evaluación del solvencia y menos vanagloriarte de no hacerlo como hacen algunas a través de anuncios porque pones en riesgo al cliente y le sobreendeudan", agrega Pla.

Movilizará 250.000 millones en 2025

La rápida expansión del nuevo sistema de pago y consumo lleva a algunos expertos a estimar que este mercado movilizará 250.000 millones de dólares en todo el mundo en 2050, según un informe de la fintech Younited. Su estudio, realizado junto al instituto de investigación MixFactory, desvela que el 41% de los consumidores en España ha realizado ya compras con este pago aplazado por entre 200 y 3.000 euros, por encima del 33% de media europea.