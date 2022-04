Openbank potencia el negocio de 'buy now, pay later' con una nueva tarjeta de crédito

Openbank, el banco cien por cien digital del Santander, entra en el negocio del buy now, pay later (compra ahora, paga después), en pleno auge, con el lanzamiento de una nueva tarjeta de crédito que permite financiar compras.

La tarjeta va dirigida tanto a clientes del banco como de otras entidades y permite diferir las compras hasta 36 meses, aunque no cobra intereses para los aplazamientos inferiores a un mes.

El nuevo producto se lanza bajo la marca de El Hormiguero, es gratuita el primer año, viene acompañada de las dos populares hormigas y tiene un coste de renovación de 5 euros anuales, según informó este jueves la entidad. La tarjeta se solicita de forma cien por cien online y se puede utilizar sin que el cliente tenga que cambiar de banco.

Al mismo tiempo, este producto da la opción de activar beneficios de viaje por 7,99 euros al mes. Los usuarios pueden beneficiarse de ventajas como cinco retiradas al mes gratuitas en cualquier cajero del mundo, compras sin comisiones en cualquier moneda distinta al euro y acceso a un seguro de accidentes de hasta 100.000 euros y de asistencia en viajes.

Negocio con interés

El Banco Santander dio a conocer el pasado enero su entrada en el servicio buy now, pay later, tras varios meses detrás de poner en marcha este tipo de oferta para no dejarse comer terreno. El grupo financiero, a través de Digital Consumer Bank (compañía nacida de la unión de Openbank y Santander Consumer Finance) lanzó Zinia para ofertar el pago de las compras de forma fraccionada.

Según informó la entidad entonces, Zinia es una plataforma de financiación al consumo con más de 63.000 puntos de venta adheridos en Europa. El banco ya da este servicio en Alemania, donde ya ha captado más de dos millones de clientes, situando a Zinia como una de las mayores compañías de Europa en este negocio.

De momento, la plataforma no ha llegado a España, pero lo hará a lo largo de este año. La puesta en marcha de este servicio es uno de los proyectos "más ambiciosos" del nuevo Digital Consumer Bank para crear el banco digital de financiación al consumo líder de Europa. La implantación de la plataforma continuará en Países Bajos para extenderse después al resto de mercados en los que Santander está presente.

El servicio compra ahora, paga después simplifica el proceso de compra a los clientes al ofrecer la posibilidad de fraccionar el pago en cuotas sin intereses en tiendas online y físicas.