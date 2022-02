"Vienen entidades no reguladas a prestar a España al ser el único país que lo permite en la UE"

La salida de la crisis derivada del Covid ha estimulado la economía, pero la nueva concesión en crédito al consumo apenas empató el pasado año la de 2020. A futuro debería ser mejor. Sin embargo, Ignacio Pla, director general de Asnef -asociación que aglutina a las financieras-, se muestra cauto por las incertidumbres existentes, minimiza el riesgo de morosidad y alza la voz en materia de regulación. Denuncia que hay avalancha de firmas no reguladas en España por no exigirles ser entidad de crédito para prestar y aboga por fijar desde Bruselas un sistema de cálculo en los intereses para evitar tipos usurarios.

¿Qué expectativas tenéis de crecimiento este año? ¿Se atreve a dar una previsión?

-En este momento sería como tener una bola de cristal porque hay muchas incertidumbres que se ciernen sobre sobre la economía. España vive del consumo y del turismo y ambos pueden estar amenazados. El turismo por la situación de la pandemia, que parece ser que va mejorando, y el consumo depende mucho de la estabilidad en el empleo. Las situaciones de ERTE van a finalizar este año si el Gobierno no tiene a bien ampliarlo y eso condiciona mucho los hábitos de consumo de los ciudadanos. Luego tenemos la inflación, que es importante y que está haciendo también que los precios de los bienes y servicios se vean incrementado. Eso va en detrimento del propio consumo. Y de otro lado está también la escasez de chips, que influye en muchos productos que los llevan incorporados, incluida la automoción y eso hace que su financiación también esté en un impasse. Todo ello hace que el futuro del crédito al consumo sea incierto. Este año va a ser el de las incertidumbres.

¿Qué esperáis de los fondos europeos? Muchas entidades confían en que dinamice la financiación si se incentivan, por ejemplo, las rehabilitaciones para hacer más eficiente energéticamente las viviendas o para promover los vehículos no contaminantes.

-Si los fondos que vienen de la Unión Europea llegan a las familias en forma de ayudas o subvenciones para el consumo, como podrían ser ese cambio energético en los hogares o también ayudas para la compra de vehículos eléctricos hará que la financiación al consumo se incremente. Es muy importante que estas ayudas estén y, sobre todo, que lleguen pronto a los hogares para que su repercusión en la economía real la veamos en este primer semestre.

Decía que será el año de las incertidumbres ¿alguna más a parte del volumen?

-Tenemos muchas incertidumbres legislativas. Sabemos que se está negociando ahora en Bruselas la directiva de crédito al consumo y tiene que aportar luces y adecuar la normativa al consumo digital. Cuando se hizo la directiva anterior no se previó que hubiera un incremento importante del comercio electrónico y un 54% de los consumidores financiaron online la compra en algún momento. La pandemia ha provocado un estallido de esos hábitos de consumo y nuestras entidades asociadas, todas ellas reguladas y supervisadas, acompañan al consumidor en esa financiación de una forma segura.

Veo que se refiere, de forma indirecta, a la vieja demanda del sector de la reserva de actividad y de que se exija estar regulados a todos los operadores que prestan dinero ¿Se ha avanzado algo?

Efectivamente, es una vieja demanda del sector que hubiera las mismas reglas para una misma actividad y, sobre todo, un mismo supervisor. ¿Hemos avanzado? Bueno, yo creo que está en un momento ya muy maduro para que en España exista reserva de actividad. Hemos de recordar que Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Polonia.., las grandes economías europeas ya la tienen. España es la única gran economía de la Unión Europea que no tiene dicha reserva actividad. Esto está ligado a que están viniendo, por tanto, a España muchas entidades que no están reguladas y que prestan dinero al consumidor y esto no está ocurriendo en otros países de la Unión Europea. La directiva de Crédito al Consumo que se está revisando en Bruselas establece que habrá una regulación de este tipo de entidades. Tiene que haber una regulación, tiene que haber un registro. Está por determinar en qué medida estas entidades estarán reguladas, que legislación se les aplicará, qué requerimientos tendrán a la hora de prestar y, sobre todo, quién será el supervisor.

¿Cuánto puede tardar la directiva?

No sabemos. La última directiva tardamos seis años en tener una negociación en Europa más dos años de transposición. Yo creo que la reserva de actividad en España ha de llegar antes de ese plazo

¿En qué se basa esa afirmación?

Hemos oído a la ministra de Economía, a la subgobernadora del Banco de España y al gobernador de que ya es el momento de que haya una regulación de este tipo de entidades que prestan dinero en España de forma libre. Creo que eso es bueno para el consumidor, puesto que aporta confianza en el sistema, y estoy seguro de que las entidades que prestan actualmente dinero y no están reguladas, pero son serias van a seguir prestando dinero de una forma regulada.

¿Qué volumen del crédito se está financiando en este momento por entidades no reguladas?

No lo conocemos porque no están reguladas, pero en número hemos llegado a detectar 400 entidades no reguladas que prestan dinero en España en un estudio que hemos realizado. Y reguladas, nosotros, por ejemplo, tenemos 50 entidades asociadas a Asnef.

¿Qué problemas originan?

El que está a la vista en la prensa con los anuncios de los tipos de interés desmesuradamente altos que el propio Tribunal Supremo ha calificado como desorbitados. Y luego, claro, la atención al consumidor. Cuando tiene un problema, ¿dónde va a reclamar? Nuestras entidades tienen el servicio de atención al cliente y pueden elevar la reclamación al Banco de España, en estas entidades no tienen y el consumidor está mucho más desprotegido. Y hay entidades que no reguladas que, incluso, cuando se publicitan hacen alarde de no llevar a cabo una evaluación de la solvencia del cliente, lo cual imagínate lo que es en el sobreendeudamiento del consumidor.

¿Ha afectado a la financiación la limitación de tipos establecida por el Supremo al crédito 'revolving'?

Sí que vemos una bajada en lo que es la oferta de revolving. Hay una inversión nueva menor y es lógico por las sentencias que están habiendo. Desde la propia asociación se ha publicado un código de transparencia para las entidades que quieren llevar a cabo la actividad de revolving y darse de alta en el código. El código trata de dar al consumidor una información clara y con un lenguaje sencillo, de manera que le acompañamos en la decisión antes de la decisión de contratar un crédito revolving para que sepan lo que es este producto, qué costes tiene, para qué sirve y para lo que no debiera servir. Y le ponemos ejemplos, le damos advertencias, ayudas y le informamos para que cuando contrate un crédito revolving sepa y pueda tomar una decisión libre, consciente e informada, sepa qué tipo de crédito es y que hay otros créditos más baratos en el mercado para otros fines.

En otros países hay límites a los intereses para que no se consideren usurarios ¿tiene Asnef alguna posición aquí?

Los tipos de interés hoy por hoy siguen siendo libres en España. Lo que sí que tenemos es un posicionamiento de que la Ley de usura de 1908, la Ley Azcárate, no estaba hecha para una sociedad del 2022. Se hizo para que unos usureros del momento no engañaran a gente discapacitada que tuvieron problemas. Una ley de 1908 se está aplicando para una sociedad del 2022 con unos hábitos de consumo de 2022 y una tecnología del 2022. Por lo tanto, sí creemos que esa normativa no es adecuada.

¿Se está trabajando en alguna actualización?

No, no en esta normativa. Sí en la directiva de crédito al consumo donde los Estados miembros habrán de regular los tipos de interés bien de usura o bien, y sería lo más adecuado, que Bruselas establezca un índice o una referencia para su cálculo. Fijar en una directiva europea unos límites del tipo de interés no sería adecuado porque cada Estado tiene una idiosincrasia y unos tipos adecuados a su mercado, pero sí lo sería establecer una referencia a nivel europeo que es lo que, en principio, parece que se podrá regular.

El Banco de España ha denunciado poca transparencia en la operativa de ciertas firmas vinculadas con la financiación de automóviles ¿Qué recorrido ha tenido esto?

Esa nota de prensa publicada este año se refiere a actuaciones llevadas a cabo por el Banco de España en 2018. Por lo tanto, hace ya muchos años y no contempla las rectificaciones que en su momento llevaron a cabo las entidades a las que fueron requeridas. Nuestras entidades son muy estrictas y han incrementado el cumplimiento de toda la transparencia hacia el consumidor.