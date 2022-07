La Fiscalía cierra la investigación que precipitó la salida de Medel de Unicaja

La Fiscalía de Málaga da carpetazo a la investigación sobre el ya expresidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel. A penas tres semanas después de que el banquero cesara oficialmente de su cargo, aunque anunció que lo dejaría dos meses antes, en abril, el fiscal jefe de Málaga señala en su escrito que no ve ilegalidades ni relevancia penal en los hechos por los que fue denunciado el banquero. La apertura de diligencias contra Medel por parte de la Fiscalía el pasado mes de marzo aumentó las presiones contra el expresidente de la Fundación que acabaron con su renuncia, tras las dudas mostradas por el Ministerio de Economía, encabezado por Nadia Calviño, sobre su idoneidad y honorabilidad para ostentar el cargo.

La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de febrero por la Confederación Intersindical de Crédito (CID), misma que actuó en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. La organización denunció a Medel por el presunto cobro indebido de dietas por la pertenencia al consejo de administración de varias compañías participadas de Unicaja mientras él era el presidente de la entidad. Además, la CIC denunció que la sentencia de Ausbanc dejó probado que el entorno de Medel pagó un millón de euros a las firmas de Luis Pineda (dueño de Ausbanc) para evitar que fuera acusado en el caso de los ERE de Andalucía.

El fiscal jefe de Málaga, tras tres meses de diligencias, no ve delito, según el decreto al que ha tenido acceso Efe. De un lado, sobre el tema del cobro de dietas como vocal de participadas del banco, la Fiscalía señala que Medel no cobró sobresueldos por pertenecer a los consejos, sino que "al contrario" y según informe del servicio de inspección financiera de la Consejería y Administración Pública de la Junta de Andalucía, "no resulta acreditada ilegalidad alguna tanto en lo concerniente a su pertenencia a diversos consejos de administración, al no superar el límite establecido, como en orden a las compensaciones percibidas por tal motivo".

De otro lado, respecto al caso Ausbanc, el fiscal apunta que Unicaja aparece como víctima de un delito de extorsión en la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2021 y con esa misma base no se efectúa reproche penal contra Medel por la gestión de los fondos. La fiscalía recuerda que la sentencia no es firme y fue recurrida ante el Tribunal Supremo por los afectados, pero que de confirmarse no se podría perseguir penalmente a los ahora denunciados porque la ley impide un doble proceso penal con el mismo objeto.

Esta investigación aceleró la marcha de Medel de la Fundación Unicaja. Dos semanas después de la Fiscalía coger el caso, el Ministerio de Economía pidió a la Fundación Unicaja que contratara a una firma independiente para realizar una evaluación a Medel sobre su idoneidad para el cargo, ya que tenía dudas de que el banquero estuviera ejerciendo sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación bancaria. Finalmente, Medel se marchó de la entidad y Economía aceptó que ya no se realizara el informe sobre él.

Críticas tras la fusión

El 92% del patronato de la Fundación Unicaja votó el pasado 14 de junio a favor de la salida de Medel de la presidencia y el cien por cien apoyó que le sucediera José Manuel Domínguez. Una parte relevante del patronato llevaba meses denunciando que Braulio Medel había cedido el poder de Unicaja a los antiguos directivos de Liberbank, tras la fusión que se ejecutó hace ya un año. La Fundación tiene cuatro vocales en el consejo de administración del banco.