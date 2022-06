Medel se 'libra' de ser evaluado con el 58% de los apoyos y sale de Unicaja

El ya expresidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, logró este martes los apoyos suficientes para evitar la realización del informe para evaluar su idoneidad y honorabilidad, como pidió el Ministerio de Economía a finales de marzo ante la crisis reputacional en el seno de la institución.

Medel celebró hoy su último patronato con tres puntos principales en el orden del día: aprobar su cese (que ya anunció el pasado 14 de abril), dar el visto bueno a José Manuel Domínguez como su sucesor (un candidato de consenso) y cancelar la realización del informe sobre su idoneidad encargado al bufete Baker McKenzie.

El punto de la cancelación de dicho trabajo ya fue impugnado este lunes por una parte del patronato, sin embargo, Medel contó en el patronato con apoyos suficientes para aprobar por mayoría simple la propuesta. Concretamente, con el 58% de los votos, puesto que siete patronos apoyaron que no se realizara la evaluación y cinco votaron en contra. El argumento dado por la Fundación para no realizar este documento es que no se puede evaluar la idoneidad de un cargo una vez este deja su puesto. No obstante, el Protectorado de las Fundaciones Bancarias (se integra dentro de Economía) aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la organización de no elaborar este trabajo que encargó tras ver un "deterioro" en la gobernanza de la Fundación y con esta, en la reputación.

Además, el Ministerio que encabeza Nadia Calviño, tal y como dejó patente en su misiva a la Fundación, tiene facultades para la impugnación los actos y acuerdos del patronato, por lo que la cuestión podría no estar del todo cerrada.

Apoyo de la órbita del PSOE

Medel ha contado con el respaldo del PSOE para abandonar la Fundación en los tiempos que él se ha marcado, ya que cuatro de los patronos de la Fundación ligados a la órbita socialista son los que se negaron hace ya tres semanas a convocar un patronato extraordinario para empujar su salida como presidente y ayer, tres de ellos, apoyaron que no se realizara la evaluación. La caída de Medel comenzó a finales de año, cuando dos organizaciones, la CIC y Salvemos Unicaja, presentaron dos denuncias contra el presunto cobro de dietas indebida del ya expresidente (la Fiscalía malagueña abrió diligencias) y su implicación en el caso Ausbanc. Además, varios patronos acusan a Medel de haber entregado Unicaja al equipo entrante de Liberbank tras la fusión del pasado verano.