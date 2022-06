UGT y CCOO piden subir los salarios con el IPC con recurso al beneficio empresarial

Los sindicatos UGT y CCOO urgieron este martes a la CEOE que regrese a la mesa de negociación para actualizar los salarios de los trabajadores con el coste de la vida, sugiriendo que las empresas tienen hucha para evitar que sus empleados pierdan poder adquisitivo con la galopante inflación.

"Las empresas tienen un excedente acumulado de 210.000 millones desde 2015 que si no van a salarios podrían ir a otro sitio", indicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante unas jornadas organizadas por la Apie en la UIMP en colaboración con BBVA.

"No puede ser que los salarios sean los únicos pagados de este sistema de inflación", secundó en el mismo foro el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien alertó de que no garantizar el poder adquisitivo supone un riesgo para la propia economía si acaba pasando factura con una retracción del consumo.

Ambos dirigentes sindicales avisaron además a la CEOE de una explosión de conflictividad si no se aborda el problema. "Si vamos a una nueva depresión de los salarios el país pasará dificultades enormes de gestión social, de gestión política y de gestión económica", alertó Sordo.

"En septiembre va a haber más razones para sentarse porque la conflictividad en nuestro país va a crecer. O hay acuerdo con CEOE o hay conflictividad. No hay ninguna posibilidad de que vayamos a firmar los convenios a la baja. Y no van a estar toda la vida sin cerrarse, sin llegar a un acuerdo. La conflictividad está servida si no somos capaces de encontrar ese marco de acuerdo", agregó Álvarez.